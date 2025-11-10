दिल्ली में लालकिले के बाहर कार में धमाका, कई गाड़ियों में लगी आग; 8 की मौत 14 घायल

दिल्ली में लाल किले के पास कार में जोरदार धमाका हुआ है, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरातफरी मच गई है. यह धमाका लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर हुआ. धमाके के बाद कार में भीषण आग लग गई और उसकी चपेट में तीन और गाड़ियां आ गई. दिल्ली पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है. इस धमाके में 8 लोगों की मौत और 14 लोग घायल हुए हैं. घायलों को LNGP अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची

दिल्ली फायर डिपार्टमेंट ने बताया, "दमकल विभाग को लाल किले के पास धमाके जैसी आवाज की सूचना मिली है. दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई है. लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक कार में विस्फोट हुआ, जिससे आस-पास के तीन वाहनों में आग लग गई. स्थिति की जांच और आग पर काबू पाने के लिए टीमें भेजी गई हैं." दिल्ली स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की टीम मौक पर पहुंच गई है.

#WATCH | A call was received regarding an explosion in a car near Gate No. 1 of the Red Fort Metro Station, after which three to four vehicles also caught fire and sustained damage. A total of 7 fire tenders have reached the spot. A team from the Delhi Police Special Cell has… pic.twitter.com/F7jbepnb4F — ANI (@ANI) November 10, 2025

दिल्ली पुलिस अब इसकी जांच में जुट गई है कि क्या गाड़ी के अंदर कोई विस्फोटक सामग्री थी या फिर इस धमाके के पीछे कुछ और ही वजह है. घटना के बाद दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंच चुकी हैं. इलाके के डीसीपी भी घटनास्थल पर हैं. लाल किले के पास जहां ये धमाका हुआ है वह काफी भीड़भाड़ वाला क्षेत्र है. फिलहाल धमाके वाली जगह पर ट्रैफिक मूवमेंट बंद है.

दिल्ली और मुंबई में हाई अलर्ट जारी

लाल किले के पास धमाके के बाद पूरे दिल्ली और मुंबई में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है. लाल किले को जोड़ने वाली सभी सड़कों को बंद किया गया और मेट्रो स्टेशन भी बंद किया गया. वहीं केंद्रीय जांच एजेंसियां एनआईए और एनएसजी की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है. गृह मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक लाल किले के पास जोरदार आवाज सुनाई दी है जिसके बाद आग लगी है.

लाल किला क्षेत्र दिल्ली के सबसे ज्यादा व्यस्त और घनी आबादी वाले इलाकों में से एक है. शाम के समय इस इलाके में अच्छी खासी भीड़ होती है. शाम के समय स्थानीय बाजार गुलजार होते हैं. बड़ी संख्या में लोग यहां घूमने भी पहुंचते हैं.