हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाDelhi Blast Case: दिल्ली ब्लास्ट मामले में आतंकी जसीर बिलाल वानी को राहत, कोर्ट ने वकील से मिलने की दी इजाजत

Delhi Blast Case: दिल्ली ब्लास्ट मामले में आतंकी जसीर बिलाल वानी को राहत, कोर्ट ने वकील से मिलने की दी इजाजत

दिल्ली ब्लास्ट मामले में आतंकी जसीर को बड़ी राहत मिली है. पटियाला कोर्ट ने उसे हिरासत में वकील से मुलाकात करने की इजाजत दे दी है. हाईकोर्ट ने इस मामले को दोबारा ट्रायल कोर्ट के पास भेज दिया था.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 22 Nov 2025 04:49 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली ब्लास्ट मामले में आतंकी जसीर बिलाल वानी पटियाला हाउस कोर्ट से राहत मिली है. अदालत ने जसीर को NIA हिरासत के दौरान वकील से मिलने की इजाजत दे दी है. शुक्रवार को इसी मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने जसीर बिलाल को राहत नहीं दी थी, जिसमें उसने NIA मुख्यालय में अपने वकील से मुलाकात की इजाजत मांगी थी. हाई कोर्ट ने इसे सुनवाई के लिए दोबारा ट्रायल कोर्ट के पास भेज दिया था.  

हाई कोर्ट ने इन दलीलों पर कर दिया था इनकार 

हाई कोर्ट ने इनकार करते हुए कहा था कि इस तरह का आदेश देने का कोई ठोस कारण और रिकॉर्ड मौजूद नहीं है. मामले की सुनवाई जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने की थी. उन्होंने कहा था कि वाणी की ओर से ऐसा कोई आदेश नहीं दिखाया गया था, जिसमें NIA ने उनकी मांग को ठुकराया था. इस पर हाई कोर्ट ने किसी भी नई प्रक्रिया शुरू करने से इनकार कर दिया था. 

कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा था कि यह कोई खास मामला नहीं था. सिर्फ मौखिक रूप से कह देने से हम किसी बात को नहीं मान सकते. कोर्ट ने इस मामले में तय प्रक्रिया अपनाने की बात कही थी. साथ ही एक आरोपी के लिए इसे बदलने को लेकर इनकार किया था. इस मामले को वापस ट्रायल कोर्ट के पास भेज दिया था, जिसपर सुनवाई होनी थी. 

NIA ने बताया था साजिशकर्ता

जांच एजेंसी ने जसीर बिलाल वानी को आतंकी उमर उन नबी को सक्रिय सह-साजिशकर्ता बताया था. वानी कश्मीर के कांजीगुंड, अनंतनाग का रहने वाला है. उसको 17 नवंबर को गिरफ्तार किया था. आरोप लगा है कि वह ड्रोन को मॉडिफाई कर रहा था, और आतंकियों की मदद कर रहा था. इससे पहले वह रॉकेट बनाने की कोशिश भी कर रहा था. उसी ने आत्मघाती उमर के साथ हमले की साजिश रची थी. एजेंसी ने साफ कहा है कि वानी हमले की योजना बनाने और उसे अंजाम देने में अहम भूमिका निभाने वाला व्यक्ति है.

Published at : 22 Nov 2025 04:25 PM (IST)
Tags :
Patiala Court Breaking News Abp News Delhi Blast Case Terrorist Jasir Bilal Wani
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Delhi Blast Case: दिल्ली ब्लास्ट मामले में आतंकी जसीर बिलाल वानी को राहत, कोर्ट ने वकील से मिलने की दी इजाजत
दिल्ली ब्लास्ट मामले में आतंकी जसीर बिलाल वानी को राहत, कोर्ट ने वकील से मिलने की दी इजाजत
महाराष्ट्र
Watch: मुंबई के धारावी में लगी भीषण आग, हार्बर लाइन की लोकल ट्रेन सेवा प्रभावित
Watch: मुंबई के धारावी में लगी भीषण आग, हार्बर लाइन की लोकल ट्रेन सेवा प्रभावित
इंडिया
'मुसलमान अपाहिज हो गया...', अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले को लेकर ऐसा क्यों बोले मौलाना अरशद मदनी
'मुसलमान अपाहिज हो गया...', अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले को लेकर ऐसा क्यों बोले मौलाना अरशद मदनी
क्रिकेट
ट्रेविस हेड ने अकेले पलट दी बाजी, ऑस्ट्रेलिया को एशेज सीरीज का पहला टेस्ट जिताया, इंग्लैंड 'जीता' हुआ मैच हारा
ट्रेविस हेड ने अकेले पलट दी बाजी, ऑस्ट्रेलिया को एशेज सीरीज का पहला टेस्ट जिताया, इंग्लैंड 'जीता' हुआ मैच हारा
Advertisement

वीडियोज

G20 Summit: G-20 समिट में एक साथ नजर आए PM Modi- Giorgia Meloni | ABP NEWS
Delhi Blast: दिल्ली धमाके जांच में आया बड़ा ट्विस्ट, डॉक्टर उमर के कमरें से क्या मिला ? | NIA
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली को दहलाने वाली 'टेरर लैब' की पूरी इनसाइड स्टोरी | Terror Alert
Breaking:जम्मू-कश्मीर के सांबा में पाकिस्तानी ड्रोन देखे जाने के बाद सुरक्षाबलों का सर्च ऑपरेशन जारी
Himachal Pradesh News: धंसी सड़क... फंस गई बस, बाल-बाल बची लोगों की जान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Delhi Blast Case: दिल्ली ब्लास्ट मामले में आतंकी जसीर बिलाल वानी को राहत, कोर्ट ने वकील से मिलने की दी इजाजत
दिल्ली ब्लास्ट मामले में आतंकी जसीर बिलाल वानी को राहत, कोर्ट ने वकील से मिलने की दी इजाजत
महाराष्ट्र
Watch: मुंबई के धारावी में लगी भीषण आग, हार्बर लाइन की लोकल ट्रेन सेवा प्रभावित
Watch: मुंबई के धारावी में लगी भीषण आग, हार्बर लाइन की लोकल ट्रेन सेवा प्रभावित
इंडिया
'मुसलमान अपाहिज हो गया...', अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले को लेकर ऐसा क्यों बोले मौलाना अरशद मदनी
'मुसलमान अपाहिज हो गया...', अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले को लेकर ऐसा क्यों बोले मौलाना अरशद मदनी
क्रिकेट
ट्रेविस हेड ने अकेले पलट दी बाजी, ऑस्ट्रेलिया को एशेज सीरीज का पहला टेस्ट जिताया, इंग्लैंड 'जीता' हुआ मैच हारा
ट्रेविस हेड ने अकेले पलट दी बाजी, ऑस्ट्रेलिया को एशेज सीरीज का पहला टेस्ट जिताया, इंग्लैंड 'जीता' हुआ मैच हारा
Regional Cinema
पंजाबी सिंगर हरमन सिद्धू की सड़क हादसे में मौत, 37 की उम्र में ही कहा दुनिया को अलविदा
पंजाबी सिंगर हरमन सिद्धू की मौत, 37 की उम्र में सड़क हादसे ने ली जान
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
परदादा ने गलत किया था बंटवारा तो अब कैसे मिलेगा अपना हक, जानें टाइटल सूट के नियम
परदादा ने गलत किया था बंटवारा तो अब कैसे मिलेगा अपना हक, जानें टाइटल सूट के नियम
ट्रेंडिंग
Video: कांटा लगा पर कूद-कूदकर नाचा कुत्ता, वीडियो देखा तो हंसते-हंसते हो जाएगा बुरा हाल
कांटा लगा पर कूद-कूदकर नाचा कुत्ता, वीडियो देखा तो हंसते-हंसते हो जाएगा बुरा हाल
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
ENT LIVE
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
ENT LIVE
मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | अपने आदर्श साथी के बारे में खुलकर बात की | बिग बॉस 19 और अन्य
मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | अपने आदर्श साथी के बारे में खुलकर बात की | बिग बॉस 19 और अन्य
ENT LIVE
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
Embed widget