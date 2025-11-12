दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में आरोपी डॉक्टर उमर उन नबी से जुड़ी नई जानकारी सामने आई है. ABP न्यूज़ के पास उसके डॉक्यूमेंट और पढ़ाई से जुड़े सर्टिफिकेट पहुंच गए हैं. सूत्रों के अनुसार, उमर उन नबी ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के जनरल मेडिसिन विभाग में असिस्टेंट टीचर के पद पर 7 जून 2024 को जॉइन किया था.

नबी के पास यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से MBBS की पढ़ाई का सर्टिफिकेट भी है, जो उसके शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण है. पुलिस और जांच एजेंसियां अब इन दस्तावेजों की पड़ताल कर रही हैं, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि दिल्ली धमाके में शामिल आरोपी की शैक्षणिक और पेशेवर पृष्ठभूमि क्या रही और उसका संभावित नेटवर्क कितना विस्तृत था.

उमर ने कहां से की पढ़ाई?

कश्मीर घाटी के सबसे संवेदनशील जिलों में से एक में रहने के बावजूद उमर की पढ़ाई अच्छी रही. उसने प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल की और श्रीनगर के प्रतिष्ठित सरकारी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस और एमडी की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उसने श्रीनगर के सरकारी एसएमएचएस अस्पताल और जीएमसी अनंतनाग में अपनी सेवाएं दीं, फिर फरीदाबाद के अल-फलाह विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत रहा.

परिवार के सदस्यों ने क्या कहा?

परिवार के सदस्यों ने मीडिया को बताया कि सोमवार शाम पुलिस उनके घर पहुंची, जहां तलाशी के दौरान मोबाइल फोन जब्त किए गए और परिवार के दो सदस्यों को पूछताछ के लिए साथ ले जाया गया. उमर की भाभी मुजम्मिला अख्तर के अनुसार, पुलिस पहले उनके देवर जहूर इलाही को लेकर गई और कुछ घंटों बाद उनके पति आशिक हुसैन भट को भी अपने साथ ले गई. उन्होंने बताया कि मंगलवार सुबह से ही पुलिस ने इलाके में व्यापक तलाशी अभियान शुरू कर दिया था. मुजम्मिला ने कहा कि उन्होंने आखिरी बार उमर से शुक्रवार को बात की थी. उमर की भाभी ने कहा, “उसने कहा था कि तीन दिन में घर आऊंगा, हम सब बहुत खुश थे.”

