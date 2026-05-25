दिल्ली ब्लास्ट केस में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. मामले की जांच में जुटी राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को पता चला है कि अल कायदा से जुड़े आरोपी आतंकी मॉड्यूल ने एआई (चैटजीपीटी और यूट्यूब) जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल IED और रॉकेट बनाने के लिए किया था.

जांच में चौंकाने वाला खुलासा

एनआईए की ओर से दिल्ली कोर्ट में 14 मई को 7500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है. दावा किया गया है कि इसमें शामिल आरोपियों में से एक जसिर बिलाल वानी ने रॉकेट और IED बनाने का तरीका जानने के लिए यूट्यूब और चैटजीपीटी का इस्तेमाल किया था. उसने कथित तौर पर रॉकेट और IED तैयार करने के बाद अन्य आरोपियों की मदद से जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के जंगलों में परीक्षण किया था.

NIA का क्या कहना?

NIA के मुताबिक आरोपी ने जासिर बिलाल वानी ने ChatGPT और YouTube पर 'रॉकेट कैसे बनाएं'और 'मिश्रण किस अनुपात में तैयार किया जाए' जैसे सवाल पूछे थे. जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ड्रोन और रॉकेट के जरिए विस्फोटक हमलों की तैयारी कर रहे थे.

वानी कश्मीर के कांजीगुंड, अनंतनाग का रहने वाला है. उसको 17 नवंबर को गिरफ्तार किया था. आरोप है कि वह आतंकियों की मदद कर रहा था. उसी ने आत्मघाती उमर के साथ हमले की साजिश रची थी. जांच एजेंसी ने मुताबिक वानी हमले की योजना बनाने और उसे अंजाम देने में अहम भूमिका निभाने वाला व्यक्ति है.

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दिल्ली ब्लास्ट में हुई थी 11 लोगों की मौत

10 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय राजधानी को दहला देने वाले इस भीषण विस्फोट में 11 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए थे. इस हमले का मुख्य आरोपी उमर उन नबी भी विस्फोट में मारा गया था. एनआईए मामले की गहन जांच कर रही है. इस मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि कुछ अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है.

हमले का मास्टरमाइंड था उमर

जांच एजेंसी के मुताबिक, दिल्ली विस्फोट की साजिश का मास्टरमाइंड उमर था, जिसने अन्य आरोपियों, मुजम्मिल गनई, शाहीन सईद, मुफ्ती इरफान, आदिल अहमद राथर और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर इस हमले की योजना बनाई थी. इन आरोपियों को पहले ही जम्मू-कश्मीर और हरियाणा के अलग-अगल स्थानों से गिरफ्तार किया जा चुका है. इस मामले में एनआईए की जांच अभी जारी है.

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