दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI Airport) के टर्मिनल-3 पर उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब सुरक्षा जांच के दौरान एक संदिग्ध मानव कंकाल बरामद हुआ. जैसे ही यह जानकारी सामने आई, एयरपोर्ट सुरक्षा एजेंसियों और दिल्ली पुलिस में हलचल तेज हो गई. मौके पर तुरंत फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया और पूरे मामले की गहन जांच शुरू की गई.

यह मामला तब सामने आया जब एयरपोर्ट पर सामान की नियमित जांच चल रही थी. एक्स-रे स्कैनिंग के दौरान एक बैग में कंकाल जैसी संरचना दिखाई दी. सुरक्षा अधिकारियों को शक हुआ कि यह किसी इंसान का कंकाल हो सकता है. इसके बाद एयरपोर्ट सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत बैग को अलग कर लिया गया और संबंधित यात्री से पूछताछ शुरू की गई.

फॉरेंसिक जांच में हुआ बड़ा खुलासा

दिल्ली पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने जब कंकाल की बारीकी से जांच की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ. जांच में यह स्पष्ट हुआ कि यह कोई असली मानव कंकाल नहीं, बल्कि मेडिकल स्टडी के लिए इस्तेमाल होने वाला डेमो स्केलेटन है. यह कंकाल मेडिकल कॉलेजों और प्रशिक्षण संस्थानों में पढ़ाई के उद्देश्य से उपयोग किया जाता है.

करोल बाग की कंपनी से जुड़ा निकला मामला

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि यह डेमो स्केलेटन दिल्ली के करोल बाग इलाके में स्थित एक निर्माता कंपनी द्वारा तैयार किया गया था. कंपनी मेडिकल एजुकेशन से जुड़े उपकरण और मॉडल बनाती है. संबंधित दस्तावेजों की जांच के बाद पुलिस को यह पुष्टि मिली कि कंकाल का इस्तेमाल केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए किया जाना था.

पुलिस ने किया मामला क्लियर

दिल्ली पुलिस ने जांच पूरी होने के बाद साफ कर दिया कि यह नकली मानव कंकाल है और इससे किसी तरह का अपराध जुड़ा नहीं है. सभी जरूरी कागजात सत्यापित किए जा चुके हैं और अब किसी कानूनी कार्रवाई की जरूरत नहीं है.

