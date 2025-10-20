हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ान के लिए तैयार था प्लेन, रनवे पर अचानक पावर बैंक में लगी आग; मच गया हड़कंप

दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ान के लिए तैयार था प्लेन, रनवे पर अचानक पावर बैंक में लगी आग; मच गया हड़कंप

इसी हफ़्ते एक ऐसी ही घटना एयर चाइना के एक विमान के साथ भी हुई, जब एयर चाइना के विमान के ओवरहेड कम्पार्टमेंट में रखी लिथियम बैटरी में अचानक आग लग गई.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 20 Oct 2025 07:41 AM (IST)
दिल्ली एयरपोर्ट पर उस समय हड़कंप मच गया, जब रविवार (19 अक्टूबर) को दीमापुर जा रहे इंडिगो के विमान में अचानक एक यात्री के पावर बैंक में आग लग गई. केबिन क्रू ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत आग पर काबू पाया. सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं. पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि विमान जब हवाई अड्डे पर ‘टैक्सिंग’ (विमान के रनवे पर जाने की प्रक्रिया) कर रहा था, तभी पावर बैंक में आग लग गई.

इंडिगो के एक प्रवक्ता ने बताया कि दिल्ली से नागालैंड के दीमापुर जा रहा विमान 6E 2107 यात्री के एक निजी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में मामूली आग लगने के कारण वापस लौट आया. एयरलाइन ने एक बयान में कहा, "केबिन क्रू ने मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करते हुए स्थिति को तेजी से संभाला और घटना को कुछ ही सेकंड में नियंत्रित कर लिया गया." 

अधिकारियों को तुरंत आग लगने की जानकारी दी गई

इसमें आगे कहा गया है कि प्रोटोकॉल के अनुसार संबंधित अधिकारियों को तुरंत सूचित कर दिया गया था. प्रवक्ता ने कहा, "किसी के घायल होने की सूचना नहीं है. विमान में सवार सभी यात्री और चालक दल सुरक्षित हैं. सभी आवश्यक जांचों के बाद विमान को परिचालन के लिए मंजूरी दे दी गई है."

फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट Flightradar24.com की जानकारी के अनुसार, इंडिगो के विमान ने रविवार को दिल्ली हवाई अड्डे से दोपहर 14:33 बजे उड़ान भरी और 16:45 बजे नागालैंड के दीमापुर में उतरा, जबकि इसे दिल्ली एयरपोर्ट से दोपहर 12:25 बजे उड़ान भरनी थी, लेकिन एक पैसेंजर के पावर बैंक में आग लगने के कारण उड़ान अपने तय समय से देरी से पहुंची.

एयर चाइना के एक विमान में भी हुआ था ऐसा हादसा

बता दें कि इसी हफ़्ते एक ऐसी ही घटना एयर चाइना के एक विमान के साथ हुई, जब एयर चाइना के विमान के ओवरहेड कम्पार्टमेंट में रखी लिथियम बैटरी में अचानक आग लग गई. यह विमान हांग्जो से सियोल जा रहा था. इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ.

Published at : 20 Oct 2025 07:37 AM (IST)
