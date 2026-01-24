दिल्ली एयरपोर्ट पर जारी NOTAM (नोटिस टू एयरमेन) और कश्मीर घाटी में लगातार खराब मौसम के चलते आज श्रीनगर एयरपोर्ट से आने-जाने वाली कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं. यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. एयरपोर्ट प्रशासन और एयरलाइंस ने यात्रियों से अपील की है कि एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी फ्लाइट का ताज़ा स्टेटस जरूर जांच लें.

शुक्रवार को कश्मीर घाटी में हुई भारी बर्फबारी ने पूरे क्षेत्र को बर्फ की सफेद चादर से ढक दिया है. श्रीनगर समेत कई इलाकों में तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई है. लगातार हिमपात और कम दृश्यता के कारण हवाई सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं. श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रनवे पर बर्फ जमने और विजिबिलिटी बेहद कम होने के कारण विमानों की आवाजाही रोकनी पड़ी.

Due to ongoing snowfall at Srinagar, additional flight cancellations have been reported today.



Passengers are requested to stay in touch with their respective airlines for the latest updates. pic.twitter.com/zr102gxStS — Srinagar Airport (@SrinagarAirport) January 23, 2026

श्रीनगर एयरपोर्ट से सभी उड़ानों पर अस्थायी रोक

शुरुआत में 22 उड़ानों को रद्द किया गया था, लेकिन मौसम की स्थिति और बिगड़ने के बाद एहतियातन सभी फ्लाइट ऑपरेशन अस्थायी रूप से रोक दिए गए. श्रीनगर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट पर NOTAM लागू होने और श्रीनगर में लगातार बर्फबारी के कारण उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं. यात्रियों से कहा गया है कि वे अपनी संबंधित एयरलाइन से संपर्क कर लेटेस्ट जानकारी प्राप्त करें. एयरपोर्ट प्रशासन ने आने-जाने वाली कुल 26 फ्लाइट्स की सूची भी साझा की है, जिन्हें मौसम और तकनीकी कारणों से रद्द किया गया है.

एयरलाइंस ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी

इंडिगो एयरलाइंस ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर बताया कि श्रीनगर में बर्फबारी के कारण फ्लाइट ऑपरेशन अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिए गए हैं. एयरलाइन ने कहा कि जैसे ही मौसम में सुधार होगा और रनवे को पूरी तरह सुरक्षित घोषित किया जाएगा, उड़ानों को धीरे-धीरे बहाल किया जाएगा. यात्रियों को रीबुकिंग और रिफंड के विकल्प भी दिए जा रहे हैं, हालांकि देरी की संभावना बनी हुई है.

सड़क यातायात भी बुरी तरह प्रभावित

हवाई सेवाओं के साथ-साथ सड़क संपर्क पर भी असर पड़ा है. जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे (NH-44) को नवयुग टनल के पास एहतियातन बंद कर दिया गया है. इसके अलावा मुगल रोड और सिंथन रोड भी कई जगहों पर भारी बर्फ जमने के कारण बंद हैं. जम्मू-कश्मीर ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए वाहनों को सुरक्षित स्थानों पर रोक दिया है.

रनवे क्लियर, धीरे-धीरे बहाली की उम्मीद

ताजा जानकारी के अनुसार सीमा सड़क संगठन (BRO) ने श्रीनगर एयरपोर्ट के रनवे से बर्फ हटाने का काम पूरा कर लिया है और ऑपरेशंस के लिए सशर्त मंजूरी दी गई है. इससे आने वाले घंटों में उड़ानों की आंशिक बहाली की उम्मीद जताई जा रही है, हालांकि मौसम पर पूरी तरह निर्भरता बनी हुई है.

महंगे किराए से यात्रियों की बढ़ी मुश्किल

लगातार उड़ानें रद्द होने के कारण कई यात्रियों ने हवाई किराए में अचानक बढ़ोतरी की शिकायत की है. वैकल्पिक फ्लाइट्स की कमी और मौसम की अनिश्चितता के चलते आम यात्रियों की परेशानियां और बढ़ गई हैं.

प्रशासन की अपील: अनावश्यक यात्रा से बचें

मौसम विभाग के अनुसार श्रीनगर और आसपास के इलाकों में अभी भी भारी बर्फबारी जारी रहने की संभावना है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अनावश्यक यात्रा से बचें और मौसम से जुड़े दिशा-निर्देशों का पालन करें.

पुंछ जिले में 24×7 हेल्पलाइन नंबर जारी

खराब मौसम को देखते हुए जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में जिला पुलिस ने आम लोगों की सहायता के लिए 24 घंटे सक्रिय रहने वाले हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) पुंछ ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी आपात स्थिति में पुलिस तत्काल मदद के लिए तैयार है.

हेल्पलाइन नंबर:

SSP पुंछ – 9596580785

ASP पुंछ – 9622492727

SHO पुंछ – 9419102900

SHO मेंढर – 7006647582

SHO सुरनकोट – 7006619494

PCR पुंछ – 9086253188 / 01965-220258

प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने, मौसम अपडेट पर नजर रखने और सहयोग बनाए रखने की अपील की है.

