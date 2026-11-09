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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'अबकी बार 3000 पार', दिल्ली के वायु प्रदूषण को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ने कसा तंज

'अबकी बार 3000 पार', दिल्ली के वायु प्रदूषण को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ने कसा तंज

कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली के वायु प्रदूषण को लेकर तंज कसा है. दिवाली की रात दिल्ली का एक्यूआई काफी ज्यादा बढ़ गया था, जिसका सुबह भी असर देखने को मिला.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 09 Nov 2026 01:28 PM (IST)
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दिवाली पर हुई आतिशबाजी के बाद दिल्ली-एनसीआर समेत देश के कई शहरों के एक्यूआई ने रिकॉर्ड तोड़ दिया. रविवार (8 नवंबर) की रात के बाद सोमवार सुबह भी बुरा हाल रहा. इसको लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार पर तंज कसा है. सीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जिसमें दावा किया गया है कि एक्यूआई 3000 के पार पहुंच गया. हालांकि सोमवार सुबह दिल्ली का एक्यूआई करीब 950 तक रहा.

सीजेपी ने एक्स पर लिखा, 'अबकी बार 3000 पार.' उसने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जिसमें नगर चौखंडी का एयर क्वालिटी इंडेक्स रविवार रात करीब 11.21 बजे 3036 दिखाया गया है. नगर चौखंडी पश्चिमी दिल्ली का हिस्सा है. यह तिलक नगर और मुखर्जी पार्क के पास का एरिया है. दिवाली की रात इस इलाके के साथ-साथ पूरा दिल्ली-एनसीआर गैस चेंबर बन गया.

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डीटीयू और बुराड़ी क्रॉसिंग के पास खराब एयर क्वालिटी

दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीटीयू) और बुराड़ी क्रॉसिंग के निगरानी केंद्रों पर सबसे खराब वायु गुणवत्ता दर्ज की गई. यहां एक्यूआई 437-437 रहा. चार अन्य निगरानी केंद्रों पर वायु गुणवत्ता 'खराब' श्रेणी में रही, जबकि बाकी केंद्रों पर यह 'बेहद खराब' श्रेणी में दर्ज की गई.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक, एक्यूआई को शून्य से 50 के बीच 'अच्छा', 51 से 100 के बीच 'संतोषजनक', 101 से 200 के बीच 'मध्यम', 201 से 300 के बीच 'खराब', 301 से 400 के बीच 'बेहद खराब' और 401 से 500 के बीच 'गंभीर' श्रेणी में रखा जाता है. बवाना, बुराड़ी, जहांगीरपुरी, सोनिया विहार, पंजाबी बाग, ओखला और रोहिणी समेत कई इलाकों में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी रही.

सार्वजनिक वायु गुणवत्ता निगरानी मंच ‘एक्यूआई डॉट इन’ के अनुसार, दीपावली के बाद दिल्ली का एक्यूआई बढ़कर 2,283 तक पहुंच गया. सोमवार सुबह इस मंच पर एक्यूआई 637 दर्ज किया गया, जिसे उसने 'खतरनाक' श्रेणी में रखा.

इनपुट - पीटीआई

यह भी पढ़ें : 'जब संघ को बैन करने की हुई कोशिश तो इब्राहिम ने किया समर्थन', नागपुर में बोले भागवत

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 09 Nov 2026 01:06 PM (IST)
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