करूर भगदड़ मामले में CBI के सामने पेश हुए एक्टर विजय, अधिकारियों ने 6 घंटे तक की पूछताछ

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने तमिलगा वेत्री कषगम (TVK) चीफ और अभिनेता विजय से करूर भगदड़ मामले के संबंध में सोमवार को करीब छह घंटे तक पूछताछ की. अधिकारियों ने बताया कि विजय को पूछताछ के लिए दोबारा बुलाया जाएगा क्योंकि कुछ सवालों के जवाब में अभी और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है. सीबीआई चाहती थी कि अभिनेता पूछताछ के लिए मंगलवार को उपस्थित हों, लेकिन उन्होंने पोंगल का हवाला देते हुए किसी अन्य तारीख पर उपस्थित होने का अनुरोध किया. अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया है और उन्हें नई तारीख दी जाएगी.

भारी सुरक्षा के बीच CBI दफ्तर पहुंचे एक्टर विजय

विजय सुबह 11:29 बजे काली रेंज रोवर गाड़ी में भारी सुरक्षा घेरे में सीबीआई मुख्यालय पहुंचे. आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद उन्हें एजेंसी की भ्रष्टाचार रोधी इकाई की टीम के पास ले जाया गया जो 27 सितंबर 2025 को तमिलनाडु के करूर में हुई भगदड़ मामले की जांच कर रही है. इस भगदड़ में 41 लोगों की जान चली गई थी और 60 से अधिक लोग घायल हो गए थे.

#WATCH | Chennai: TVK president and actor Vijay emplanes for Delhi from Chennai airport.



Vijay will appear before the Central Bureau of Investigation (CBI) in Delhi today for a probe into the Karur stampede. pic.twitter.com/XGlgbuLVMY — ANI (@ANI) January 12, 2026

लगभग 6 घंटे अधिकारियों ने की पूछताछ

अधिकारियों ने बताया कि करीब छह घंटे तक अधिकारियों की एक टीम द्वारा पूछताछ किए जाने के बाद वह शाम लगभग 6.15 बजे सीबीआई मुख्यालय से रवाना हुए. उनसे उस रैली से संबंधित विभिन्न प्रश्न पूछे गए जिसमें यह दुखद घटना हुई थी. सीबीआई ने इस मामले में तमिलनाडु के पूर्व एडीजी (लॉ एंड ऑर्डर) एस डेविडसन देवसिरवथम से भी पूछताछ की.

फैन्स को ध्यान में रखते हुए भारी सुरक्षा बल तैनात

अभिनेता-राजनेता के समर्थकों की भारी भीड़ जुटने की आशंका के मद्देनजर सीबीआई कार्यालय भवन के आस-पास दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कई इकाइयों को तैनात किया गया था. कुछ प्रशंसक सीबीआई कार्यालय के बाहर जमा मीडियाकर्मियों के बीच से निकलकर अभिनेता की एक झलक पाने में कामयाब रहे. नोएडा में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करने वाले अय्यनार ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा, 'हम सभी दिल्ली में रहते हैं. हम लगभग 40 प्रशंसक हैं जो अभिनेता की एक झलक पाने के लिए यहां आए हैं. हम सभी विजय के बहुत बड़े प्रशंसक हैं.'

विशेष विमान से दिल्ली रवाना पहुंचे थे विजय

पार्टी सूत्रों के अनुसार विजय अपने सहयोगियों के साथ सुबह सात बजे विशेष विमान से चेन्नई से दिल्ली रवाना हुए थे. सीबीआई ने इस मामले में पार्टी के कई पदाधिकारियों से भी पूछताछ की है. उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद सीबीआई ने एसआईटी से यह मामला अपने हाथ में ले लिया था और वह सबूत जुटा रही है.