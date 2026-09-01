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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादिल्ली पुलिस ने SC में ऐसा क्या किया, CJP हुई खुश, सौरव दास बोले- 'वो खुद...'

दिल्ली पुलिस ने SC में ऐसा क्या किया, CJP हुई खुश, सौरव दास बोले- 'वो खुद...'

दिल्ली में दर्ज करीब 13 FIR को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. CJP प्रवक्ता सौरव दास के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में FIR खत्म करने की मांग की है. इस संबंध में मामले की सुनवाई पर नजर है.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 01 Sep 2026 07:09 AM (IST)
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दिल्ली में दर्ज करीब 13 FIR को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है, जो जंतर-मंतर आंदोलन से जुड़ी हैं. इस संबंध में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रवक्ता सौरव दास ने दावा किया है कि दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन देकर इन FIR को आगे नहीं बढ़ाने की बात कही है. उन्होंने कहा कि पुलिस ने कोर्ट से संविधान के आर्टिकल 142 के तहत अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करते हुए इन FIR को खत्म करने की मांग की है.

सौरव दास ने इसे सकारात्मक कदम बताया है और कहा कि उनकी पार्टी इस मामले पर नजर बनाए हुए है. उन्होंने बताया कि इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है और वह खुद भी कोर्ट जाएंगे.

दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा?

सौरव दास के मुताबिक, दिल्ली पुलिस की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दिया गया है, जिसमें करीब 13 FIR का जिक्र है. पुलिस ने कोर्ट से इन मामलों को आगे नहीं बढ़ाने और FIR को खत्म करने का अनुरोध किया है. उन्होंने बताया कि पुलिस ने इसके लिए संविधान के आर्टिकल 142 का हवाला दिया है. आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को किसी मामले में पूरा न्याय सुनिश्चित करने के लिए जरूरी आदेश देने की शक्ति मिलती है. हालांकि, FIR खत्म करने को लेकर अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद ही साफ होगा.

युवाओं के साथ खड़े हैं- CJP नेता

सौरव दास ने कहा कि उनकी पार्टी ने शुरुआत से ही यह बात कही है कि वह युवाओं को अकेला नहीं छोड़ेगी. उन्होंने कहा कि पार्टी प्रभावित युवाओं के साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव समर्थन देने की कोशिश कर रही है. उन्होंने यह भी दावा किया कि 25 जुलाई को मिले भरोसे के बाद एक वरिष्ठ सरकारी प्रतिनिधिमंडल लगातार उनसे बातचीत कर रहा है.

पुडुचेरी में भी हुई अधिकारियों से मुलाकात

सौरव दास ने बताया कि जब वह पुडुचेरी में थे, तब भी एक वरिष्ठ सरकारी प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने पहुंचा था. उनके अनुसार, पुडुचेरी में प्रतिनिधिमंडल के साथ तीन बार बातचीत हुई. इन बैठकों में FIR और मुआवजे से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई. सौरव दास ने कहा कि अब FIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पुलिस की ओर से आवेदन किया जाना एक सकारात्मक बदलाव है.

5 सितंबर को इंडिया गेट से पुलिस मुख्यालय तक मार्च

सौरव दास ने बताया कि उनकी पार्टी ने 5 सितंबर को इंडिया गेट से पुलिस मुख्यालय तक शांतिपूर्ण मार्च निकालने की अपील की है. उन्होंने कहा कि पार्टी आगे होने वाले घटनाक्रम पर नजर रखेगी और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और सकारात्मक फैसले सामने आएंगे.

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर रहेगी नजर

अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई महत्वपूर्ण होगी. पुलिस की ओर से FIR को खत्म करने की मांग पर कोर्ट क्या फैसला लेता है, इससे आगे की कानूनी कार्रवाई की दिशा तय होगी. फिलहाल CJP की ओर से इसे सही कदम बताया गया है, लेकिन FIR खत्म होने को लेकर अंतिम स्थिति सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही साफ होगी.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 01 Sep 2026 07:09 AM (IST)
Tags :
Supreme Court CJP DELHI Saurav Das
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