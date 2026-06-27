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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाजम्मू-कश्मीर-लद्दाख में हाई अलर्ट! अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा कड़ी, समीक्षा के लिए रक्षा अधिकारियों का बड़ा दौरा

जम्मू-कश्मीर-लद्दाख में हाई अलर्ट! अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा कड़ी, समीक्षा के लिए रक्षा अधिकारियों का बड़ा दौरा

J&K-Ladakh Visit: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में सुरक्षा हालात की समीक्षा के लिए रक्षा मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी दौरे पर हैं. अमरनाथ यात्रा, LoC और LAC पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अहम बैठकें हुईं.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 27 Jun 2026 02:50 PM (IST)
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जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं पर बदलती सुरक्षा स्थितियों और रक्षात्मक तैनाती का जायजा लेने के लिए रक्षा राज्य मंत्री CDS, COAS और सेना के अधिकारी दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के समीक्षा दौरे पर हैं. ये दौरा अमरनाथ यात्रा पर आतंकी खतरों के बीच किया जा रहा है. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल N.S. राजा सुब्रमणि ने पद संभालने के बाद जम्मू-कश्मीर के अपने पहले आधिकारिक दौरे पर शनिवार (27 जून 2026) को लाइन ऑफ कंट्रोल (LoC) के पास सुरक्षा माहौल की व्यापक समीक्षा की और सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा से पहले सेना की ऑपरेशनल तैयारियों का आकलन किया.

सेना के अधिकारियों के अनुसार, CDS ने उधमपुर में नॉर्दर्न कमांड हेडक्वार्टर और नगरोटा में XVI कोर हेडक्वार्टर में सुरक्षा की समग्र स्थिति की समीक्षा की.सेना के वरिष्ठ कमांडरों ने उन्हें मौजूदा सुरक्षा स्थिति, आतंकवाद-रोधी अभियानों, घुसपैठ-रोधी उपायों और आगामी अमरनाथ यात्रा के सुचारू और सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए लागू किए जा रहे व्यापक सुरक्षा इंतजामों के बारे में जानकारी दी. जनरल सुब्रमणि ने राजौरी और पुंछ के सीमावर्ती जिलों में अग्रिम चौकियों का भी दौरा किया, जहां उन्होंने LoC पर तैनात सैनिकों की ऑपरेशनल तैयारियों का आकलन किया.

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जनरल सुब्रमणि ने फील्ड कमांडरों से बातचीत की

जनरल सुब्रमणि ने फील्ड कमांडरों से बातचीत की और घुसपैठ-रोधी ग्रिड की प्रभावशीलता की समीक्षा की, साथ ही सीमा पार से घुसपैठ की हालिया कोशिशों और उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर सेना की प्रतिक्रिया के बारे में अपडेट लिया. इसके बाद में कश्मीर दौरे के दौरान, CDS ने श्रीनगर में 15वीं कोर हेडक्वार्टर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की और फ्रंटलाइन पर ऑपरेशनल तैयारियों और तैनाती का आकलन करने के लिए अतिरिक्त अग्रिम इलाकों का दौरा किया. इस बीच, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का तीन दिवसीय दौरा शुरू किया है.

सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत की उम्मीद

दौरे के दौरान उनके सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत करने, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) के पास सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सियाचिन ग्लेशियर का दौरा करने की उम्मीद है. इसकी मदद से ऊंचाई वाले इलाके में तैनात सैनिकों की भलाई, रहने की स्थितियों और ऑपरेशनल तैयारियों का आकलन किया जा सके. इसके अलावा सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने वरिष्ठ सैन्य कमांडरों के साथ पूर्वी लद्दाख में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की.

लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर से मुलाकात

जनरल सुब्रमणि ने लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर (डॉ.) B.D. से भी मुलाकात की. मिश्रा (रिटायर्ड) के साथ बैठक में नागरिक-सैन्य तालमेल को मज़बूत करने, प्रशासन और सशस्त्र बलों के बीच सहयोग बढ़ाने, क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन में अग्निवीरों के दोबारा रोज़गार के मौकों पर चर्चा की गई. सेना प्रमुख ने लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर का दौरा किया और वहां ट्रेनिंग के बुनियादी ढांचे, ऑपरेशनल क्षमताओं और आधुनिकीकरण की चल रही पहलों का जायज़ा लिया. उन्होंने दुनिया के सबसे मुश्किल ऑपरेशनल माहौल में भी ऑपरेशनल तैयारी का उच्च स्तर बनाए रखने के लिए अधिकारियों और जवानों की तारीफ़ की और बेहतरीन सेवा व समर्पण के लिए चुने गए कर्मियों को प्रशस्ति पत्र (कमेंडेशन कार्ड) दिए.

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Published at : 27 Jun 2026 02:50 PM (IST)
Tags :
Amarnath Yatra J&K Security LADAKH
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