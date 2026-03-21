उत्तराखंड के 710 युवाओं का अग्निवीर में सिलेक्शन, रक्षा मंत्री-CM धामी ने बढ़ाया जवानों का हौसला

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भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार (21 मार्च, 2026) को उत्तराखंड के दौरे पर रवाना हुए. राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार सुबह उत्तराखंड के पंतनगर एयरपोर्ट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का स्वागत किया. इसके बाद दोनों नेता हल्द्वानी के लिए रवाना हुए, जहां उनके आगमन पर देवभूमि उत्तराखंड से भारतीय सेना में शामिल होने के लिए चयनित 112 से अधिक अग्निवीरों ने भारत माता की जय के जयघोष के साथ उनका स्वागत किया.

इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी चयनित अग्निवीरों से कहा कि भारत मां की रक्षा के लिए आ रहे आप सभी का भारतीय सेना में स्वागत है. वहीं, मौके पर मौजूद सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतीक स्वरूप सभी चयनित अग्निवीरों के माथे पर तिलक लगाया और मां भारती की रक्षा के लिए भारतीय सेना में शामिल हुए सभी अग्निवीरों को बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी.

चयनित अग्निवीरों ने यूथ फाउंडेशन में किया था अभ्यास

उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड से सभी चयनित अग्निवीर यूथ फाउंडेशन में अभ्यास करके भारतीय सेना में शामिल होने जा रहे हैं. इस अवसर पर मौजूद यूथ फाउंडेशन के अध्यक्ष कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि इस बार उनके 752 कैंडिडेट्स में से 710 का चयन अग्निवीर भर्ती में हुआ है.

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मोटिवेशन से यूथ फाउंडेशन उत्तराखंड के युवाओं को भर्ती के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण देता है. इसके अलावा, लिखित और शारीरिक परीक्षाओं का भी अभ्यास कराता है. उन्होंने बताया कि वे अभी तक 15 हजार से अधिक युवाओं को सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस में राष्ट्र सेवा के लिए भेज चुके हैं.

वहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी फाउंडेशन के अध्यक्ष कर्नल कोठियाल के राष्ट्र सेवा के इस कार्य की भूरी-भूरी प्रशंसा की और सभी चयनित अग्निवीरों के साथ ग्रुप फोटो भी खिंचवाई.

कौन हैं कर्नल अजय कोठियाल?

कर्नल अजय कोठियाल माउंट एवरेस्ट विजेता और भारतीय सेना के विशिष्ट पदकों से सम्मानित हो चुके हैं. साल 2013 में उत्तराखंड के केदारनाथ आपदा के बाद केदार नगरी के पुनर्निर्माण के लिए दी गई उनकी सेवाओं को भी काफी सराहा जाता है.

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