ED ने सुबह गोवा-दिल्ली में मारी रेड, दोपहर होते-होते गिरफ्तार कर लिए गए AAP नेता दीपक सिंगला

बैंक फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले को लेकर ईडी की टीम ने दिल्ली और गोवा में छापेमारी के बाद आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को सोमवार (18 मई) को गिरफ्तार किया है. ED के मुताबिक मामले में बैंकिंग गड़बड़ी और पैसों के लेनदेन की जांच की गई.

ईडी के मुताबिक, यह कार्रवाई बैंक फ्रॉड और संदिग्ध पैसों के लेनदेन की जांच के तहत की गई है. एजेंसी बैंकिंग गड़बड़ी और वित्तीय लेनदेन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है. सिंगला के अलावा ईडी ने दिल्ली के सुभाष नगर इलाके में बाबाजी फाइनेंस ग्रुप से जुड़े राम सिंह के ठिकानों पर भी छापेमारी की. जांच एजेंसी के मुताबिक, बाबाजी फाइनेंस ग्रुप पर लोगों से धोखाधड़ी करने का आरोप है.

आरोप है कि कंपनी ने जनता से करीब 180 करोड़ रुपये जमा किए और बाद में उस रकम को अलग-अलग जगह ट्रांसफर कर दिया. ईडी अब इस बात की जांच कर रही है कि लोगों से जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल कहां और कैसे किया गया. अधिकारियों के अनुसार, मामले में मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय गड़बड़ी के कई पहलुओं की जांच की जा रही है. छापेमारी के दौरान कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जांच एजेंसी ने अपने कब्जे में लिए हैं.

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