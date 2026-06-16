हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाSC On Bihar Minister: 'हम अभी भी मंत्री हैं...' सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बीच दीपक प्रकाश का बड़ा बयान

SC On Bihar Minister: 'हम अभी भी मंत्री हैं...' सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बीच दीपक प्रकाश का बड़ा बयान

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार, चुनाव आयोग और मंत्री दीपक प्रकाश को नोटिस जारी किया. दोबारा मंत्री नियुक्ति की संवैधानिक वैधता पर सवाल खड़े हुए हैं.

Reported By : एबीपी लाइव डेस्क |  Edited By: निहारिका सिंह |  Updated at : 16 Jun 2026 11:42 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश की मंत्री पद पर दोबारा नियुक्ति को लेकर मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (15 जून) को बिहार सरकार, चुनाव आयोग और मंत्री दीपक प्रकाश को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. यह मामला उनकी संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया.

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी. मोहन की पीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता राकेश कुमार सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया. सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि क्या दीपक प्रकाश अभी भी मंत्री पद पर बने हुए हैं. याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि अभी भी बिहार सरकार में मंत्री हैं. इसके बाद अदालत ने मामले में नोटिस जारी कर आगे की सुनवाई तय की.

यह भी पढ़ें : पाकिस्तान की शान में कसीदे गढ़ रहीं जॉर्जिया मेलोनी, क्यों कहा थैंक्यू, बयान हो गया वायरल

याचिका में कहा गया है कि दीपक प्रकाश राज्य विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं हैं. संविधान के अनुच्छेद 164(4) के अनुसार, कोई व्यक्ति विधायक या विधान पार्षद बने बिना अधिकतम छह महीने तक ही मंत्री रह सकता है. याचिकाकर्ता का कहना है कि यह छूट केवल एक बार के लिए होती है और इस्तीफा, मंत्रिमंडल में फेरबदल या सरकार बदलने के आधार पर इसे दोबारा नहीं लिया जा सकता.

पुनर्नियुक्ति पर विवाद

याचिका के अनुसार, दीपक प्रकाश को 20 नवंबर 2025 को तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्री बनाया था, वह किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे. 15 अप्रैल 2026 को नीतीश कुमार सरकार गिर गई और मंत्रिपरिषद भंग हो गई. इसके बाद 7 मई 2026 को नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उन्हें फिर से मंत्री नियुक्त कर दिया. याचिका में कहा गया है कि 20 मई 2026 को उनका छह महीने का संवैधानिक समय पूरा हो चुका था, इसलिए दोबारा नियुक्ति संविधान की भावना के खिलाफ है.

सुप्रीम कोर्ट फैसले का हवाला

याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2001 के एस. आर. चौधरी बनाम पंजाब राज्य मामले के फैसले का भी हवाला दिया है. उस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि अनुच्छेद 164(4) के तहत मिलने वाली छह महीने की छूट को बार-बार नहीं बढ़ाया जा सकता. याचिका में आरोप लगाया गया है कि बिना निर्वाचित हुए किसी व्यक्ति को बार-बार मंत्री बनाना संसदीय लोकतंत्र और जवाबदेही के सिद्धांतों को कमजोर करता है. दीपक प्रकाश की पुनर्नियुक्ति को असंवैधानिक घोषित करने और उनसे यह बताने की मांग की गई है कि वह किस संवैधानिक अधिकार के आधार पर मंत्री पद पर बने हुए हैं.

दीपक प्रकाश का जवाब 

मीडिया से बातचीत में मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा, 'हम अभी भी मंत्री हैं, जैसे पहले थे. इस मामले में जो भी फैसला होगा, एनडीए नेतृत्व उसके अनुसार आगे बढ़ेगा, उन्होंने यह भी कहा कि 'मुझे अभी तक सुप्रीम कोर्ट का कोई आधिकारिक नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है. मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है कि नोटिस जारी हुआ है. नोटिस मिलने के बाद उसका अध्ययन किया जाएगा और फिर उचित जवाब दिया जाएगा.' 

यह भी पढ़ें : कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के बाद बीजेपी दफ्तर पर कड़ा पहरा, हाई अलर्ट पर प्रशासन

Published at : 16 Jun 2026 11:42 AM (IST)
Tags :
Rakesh Kumar Singh Deepak Prakash NITISH KUMAR BIHAR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
2 करोड़ के लिए पत्नी बनी कातिल, प्रेमी संग मिलकर कराई पूर्व सैनिक पति की हत्या, 9 आरोपी गिरफ्तार
2 करोड़ के लिए पत्नी बनी कातिल, प्रेमी संग मिलकर कराई पूर्व सैनिक पति की हत्या, 9 आरोपी गिरफ्तार
इंडिया
SC On Bihar Minister: 'हम अभी भी मंत्री हैं...' सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बीच दीपक प्रकाश का बड़ा बयान
'हम अभी भी मंत्री हैं...' सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बीच दीपक प्रकाश का बड़ा बयान
इंडिया
अब बिना डॉक्टर की पर्ची नहीं मिलेगा कफ सिरप, केंद्र सरकार ने बदले नियम
अब बिना डॉक्टर की पर्ची नहीं मिलेगा कफ सिरप, केंद्र सरकार ने बदले नियम
इंडिया
'बुलडोजर के डर से कांप रहे थे पठान', श्रीनगर के एक सांसद के बयान पर महुआ ने खोला राज
'बुलडोजर के डर से कांप रहे थे पठान', श्रीनगर के एक सांसद के बयान पर महुआ ने खोला राज
Advertisement

वीडियोज

US Iran Peace Deal: डील के बीच Trump के इस बयान से दुनिया में मचा हड़कंप! | Netanyahu | Hormuz
PoK Protest Update: PoK में विरोध प्रदर्शन के बीच खौफनाक वीडियो वायरल | Munir | Pakistan | breaking
Patna Coaching | Breaking News: Roshan Anand के आरोपों से बढ़ीं Khan Sir की मुश्किलें | Breaking
US Iran Peace Deal: ईरान पर भड़के Trump, दे डाली युद्ध की धमकी! | Hormuz | Khamenei | Breaking
Sansani | Crime News: एक हीरोइन का 'आखिरी सस्पेंस' ! | Mumbai News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इंटर-कास्ट शादी करने वाले कपल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, परिवार को मिलने की इजाजत देने वाले फैसले पर रोक
इंटर-कास्ट शादी करने वाले कपल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, परिवार को मिलने की इजाजत देने वाले फैसले पर रोक
बिहार
Raushan Anand News: भाई के अंतिम संस्कार में पहुंचे रौशन आनंद, रो उठा पूरा गांव, 'बोले- हमने तो…'
भाई के अंतिम संस्कार में पहुंचे रौशन आनंद, रो उठा पूरा गांव, 'बोले- हमने तो…'
विश्व
पाकिस्तान की शान में कसीदे गढ़ रहीं जॉर्जिया मेलोनी, क्यों कहा थैंक्यू, बयान हो गया वायरल
पाकिस्तान की शान में कसीदे गढ़ रहीं जॉर्जिया मेलोनी, क्यों कहा थैंक्यू, बयान हो गया वायरल
स्पोर्ट्स
Cape Verde Vs Spain: केप वर्दे के लिए दीवार बने वोजिन्हा, पूरी दुनिया में हो रही चर्चा, मां मैच देखने नहीं पहुंच सकी तो आंखों में आए आंसू!
Cape Verde Vs Spain: केप वर्दे के लिए दीवार बने वोजिन्हा, पूरी दुनिया में हो रही चर्चा, मां मैच देखने नहीं पहुंच सकी तो आंखों में आए आंसू!
टेलीविजन
'जब किसी की लाश निकलेगी तब समझ आएगा', '370 रुपये बिरयानी' विवाद में प्रणीत मोरे के सपोर्ट में उतरे मुनव्वर फारुकी
'370 रुपये बिरयानी' विवाद में प्रणीत के सपोर्ट में उतरे मुनव्वर, बोले- 'एक लिमिट होती है'
विश्व
सब कुछ याद रखेगा ईरान, जख्मों को भूलेगा नहीं, अमेरिका को दिया सीधा मैसेज- 'शांति समझौता टूटा तो...'
सब कुछ याद रखेगा ईरान, जख्मों को भूलेगा नहीं, अमेरिका को दिया सीधा मैसेज- 'शांति समझौता टूटा तो...'
हेल्थ
Microplastics vs Fertility: इस वजह से आपके घर में पैदा नहीं हो रहे बच्चे, पुरुषों और महिलाओं में लगातार बढ़ रहा बांझपन
इस वजह से आपके घर में पैदा नहीं हो रहे बच्चे, पुरुषों और महिलाओं में लगातार बढ़ रहा बांझपन
टेक्नोलॉजी
Smartphone पानी में डूबते ही भूलकर भी न करें ये गलती, नहीं तो हमेशा के लिए हो सकता है बंद
Smartphone पानी में डूबते ही भूलकर भी न करें ये गलती, नहीं तो हमेशा के लिए हो सकता है बंद
ABP NEWS
उसने अपनी गर्लफ्रेंड को नहर में फेंक दिया और खुद भी कूद गया; वह तैरकर बाहर निकल आया, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड की मौत हो गई।
उसने अपनी गर्लफ्रेंड को नहर में फेंक दिया और खुद भी कूद गया; वह तैरकर बाहर निकल आया, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड की मौत हो गई।
ABP NEWS
जैसे ही कुणाल घोष ममता बनर्जी के घर से बाहर निकले, उनके सिर पर एक अंडा फेंका गया।
जैसे ही कुणाल घोष ममता बनर्जी के घर से बाहर निकले, उनके सिर पर एक अंडा फेंका गया।
ABP NEWS
रोशन आनंद ने अपने भाई के अंतिम संस्कार के मौके पर क्या कहा?
रोशन आनंद ने अपने भाई के अंतिम संस्कार के मौके पर क्या कहा?
ABP NEWS
रोशन आनंद ने भीड़ के सामने हाथ जोड़े और रोने लगे!
रोशन आनंद ने भीड़ के सामने हाथ जोड़े और रोने लगे!
ABP NEWS
चोरों ने एक ही रात में 2,500 मुर्गियां चुरा लीं, मालिक हैरान है!
चोरों ने एक ही रात में 2,500 मुर्गियां चुरा लीं, मालिक हैरान है!
Embed widget