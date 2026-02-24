हैदराबाद में परिवार को निगल गया कर्ज! पहले मां फिर पिता और आखिर में बेटा फांसी के फंदे पर झूला

हैदराबाद के अंबरपेट इलाके में मंगलवार सुबह एक परिवार के तीन सदस्य पैसे की समस्या और कर्ज के कारण आत्महत्या कर ली. मरने वाले लोग हैं रामराज (55), उनकी पत्नी माधवी (50) और बेटा शशांक (24)। पुलिस को मिले नोट में साफ लिखा था कि भारी कर्ज के बोझ से हम आत्महत्या कर रहे हैं.

पड़ोसियों ने पुलिस को दी सूचना

पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर देखा तो तीनों सदस्य मृत हालत में थे. रिपोर्ट के मुताबिक माधवी ने सबसे पहले मौत को गले लगाया, फिर रामराज ने खुद को फांसी लगा ली. बेटे शशांक ने कलाई काटकर और बाद में फांसी लगाकर जान दी. पड़ोसियों ने बताया कि सुबह घर से कोई आवाज नहीं आई तो उन्होंने पुलिस को फोन किया.

हर पहलू पर जांच कर रही पुलिस

पुलिस इंस्पेक्टर टी. किरण कुमार ने कहा कि परिवार ने सिर्फ यह नोट छोड़ा था. हम हर पहलू से जांच कर रहे हैं. देख रहे हैं कि सिर्फ कर्ज की वजह थी या कुछ और भी. रामराज छोटा काम चलाते थे. पुलिस का कहना है कि उनके काम में नुकसान हुआ. कर्ज बढ़ गया और लोग पैसे मांगने लगे.

घटना के बाद इलाके में दहशत

परिवार बहुत शांत और मेहनती था. पड़ोसी बताते हैं कि वे कभी किसी से लड़ाई नहीं करते थे. कोई पुरानी बीमारी या परेशानी की खबर नहीं है. इस घटना ने पूरे इलाके को हिला दिया है. लोग कह रहे हैं कि छोटे काम करने वालों पर पैसे का बोझ कितना भारी पड़ रहा है.

पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. शवों को अस्पताल भेज दिया गया है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने वाली है. फॉरेंसिक टीम सबूत जुटा रही है. रिश्तेदारों और पड़ोसियों से बात चल रही है. हैदराबाद जैसे शहर में छोटे परिवारों की ऐसी कहानियां अब बढ़ रही हैं.