केरल राज्यपाल के खाने पर विवाद को लेकर भड़की BJP, कहा- 'कांग्रेस मूर्खतापूर्ण...'

कांग्रेस पर केरल के बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने निशाना साधा है. उन्होंने कांग्रेस पर मानसिक संतुलन खोने की बात करते हुए तंज कसा है. साथ ही इसे एक मूर्खतापूर्ण व्यवहार बताया है. केरल के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत-संस्कृति पसंद के अनुसार भोजन चुनने का अधिकार है. साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर बेरोजगारी और दवाओं की कमी जैसे अहम मुद्दों को नजरंदाज करने का आरोप लगाया.

चंद्रशेखर ने मीडिया से बात करते हुए कहा, 'मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है. पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रही है. किसी घर में रहने वाला व्यक्ति इस मामले में, राजभवन में रहने वाले राज्यपाल अपनी संस्कृति और निजी पसंद के हिसाब से तय करेगा कि क्या खाना परोसा जाए.'

#WATCH | Thiruvananthapuram, Keralam: State BJP President Rajeev Chandrasekhar says, "I find the Congress Party has lost its marbles and is beyond foolish. An occupant of a house—in this case, the Governor occupying Raj Bhavan—will decide the food served according to their culture and personal preferences...in this political discourse, the Congress is taking things into the realm of absolute foolishness...the real issues the Congress Party should be discussing in Kerala are: 150 days are over—what has VD Satheesan done? What has he done about unemployment? What has he done about their guarantees? They do not want to discuss a single word on those issues. They do not want to address the suffering of the youth of Keralam or the families suffering due to medicine shortages. Instead, they want to discuss a new Governor's food habits..." — ANI (@ANI) October 24, 2026

कांग्रेस मूर्खतापूर्ण बातें कर रही: चंद्रशेखर

उन्होंने कहा, 'इस राजनीतिक बहस में, कांग्रेस पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण बातें कर रही है. केरल में कांग्रेस पार्टी को जिन असली मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए, वे ये हैं कि 150 दिन बीत चुके हैं, वी.डी. सतीसन ने क्या किया है? उन्होंने बेरोजगारी को लेकर क्या किया है? उन्होंने अपनी गारंटियों के बारे में क्या किया है? वे इन मुद्दों पर एक शब्द भी चर्चा नहीं करना चाहते.

उन्होंने आगे कहा, 'वे केरल के युवाओं की तकलीफों या दवाओं की कमी से जूझ रहे परिवारों की समस्याओं पर बात नहीं करना चाहते. इसके बजाय, वे राज्यपाल के खान-पान की आदतों पर चर्चा करना चाहते हैं.'

लोकभवन के अधिकारियों ने क्या कहा?

दरअसल, हाल ही में केरल के 29वें राज्यपाल के तौर पर शपथ लेने के बाद रिपोर्ट्स आईं थी कि राज्यपाल माथुर पूरी तरह से शाकाहारी हैं. उन्होंने निर्देश दिया कि मुख्य लोक भवन रसोई में मांसाहारी भोजन नहीं बनाया जाना चाहिए. इस पर विवाद गहरा गया, जिसके बाद अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा है कि यह पाबंदी केवल राज्यपाल और उनके निजी स्टाफ के लिए तैयार होने वाले भोजन पर लागू थी. कर्मचारी अपनी पसंद का खाना लाने या खाने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र थे.

कांग्रेस-CPI(M) ने की आलोचना

इस पर कांग्रेस और सीपीआई (M) ने आलोचना की थी. दोनों पार्टियों के नेताओं ने इसे लोगों के खान-पान की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सांस्कृतिक परंपराओं का उल्लंघन किया था.