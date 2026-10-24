Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकेरल राज्यपाल के खाने पर विवाद को लेकर भड़की BJP, कहा- 'कांग्रेस मूर्खतापूर्ण...'

केरल राज्यपाल के खाने पर विवाद को लेकर भड़की BJP, कहा- 'कांग्रेस मूर्खतापूर्ण...'

केरल के राज्यपाल के खान-पान पर छिड़ी बहस में BJP के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल व्यक्तिगत पसंद का मामला है. कांग्रेस मानसिक संतुलन खो चुकी है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 24 Oct 2026 06:02 PM (IST)
Preferred Sources

कांग्रेस पर केरल के बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने निशाना साधा है. उन्होंने कांग्रेस पर मानसिक संतुलन खोने की बात करते हुए तंज कसा है. साथ ही इसे एक मूर्खतापूर्ण व्यवहार बताया है. केरल के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत-संस्कृति पसंद के अनुसार भोजन चुनने का अधिकार है. साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर बेरोजगारी और दवाओं की कमी जैसे अहम मुद्दों को नजरंदाज करने का आरोप लगाया.  

चंद्रशेखर ने मीडिया से  बात करते हुए कहा, 'मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है. पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रही है. किसी घर में रहने वाला व्यक्ति इस मामले में, राजभवन में रहने वाले राज्यपाल अपनी संस्कृति और निजी पसंद के हिसाब से तय करेगा कि क्या खाना परोसा जाए.'

कांग्रेस मूर्खतापूर्ण बातें कर रही: चंद्रशेखर

उन्होंने कहा, 'इस राजनीतिक बहस में, कांग्रेस पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण बातें कर रही है. केरल में कांग्रेस पार्टी को जिन असली मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए, वे ये हैं कि 150 दिन बीत चुके हैं, वी.डी. सतीसन ने क्या किया है? उन्होंने बेरोजगारी को लेकर क्या किया है? उन्होंने अपनी गारंटियों के बारे में क्या किया है? वे इन मुद्दों पर एक शब्द भी चर्चा नहीं करना चाहते. 

उन्होंने आगे कहा, 'वे केरल के युवाओं की तकलीफों या दवाओं की कमी से जूझ रहे परिवारों की समस्याओं पर बात नहीं करना चाहते. इसके बजाय, वे राज्यपाल के खान-पान की आदतों पर चर्चा करना चाहते हैं.'

लोकभवन के अधिकारियों ने क्या कहा?

दरअसल, हाल ही में केरल के 29वें राज्यपाल के तौर पर शपथ लेने के बाद रिपोर्ट्स आईं थी कि राज्यपाल माथुर पूरी तरह से शाकाहारी हैं. उन्होंने निर्देश दिया कि मुख्य लोक भवन रसोई में मांसाहारी भोजन नहीं बनाया जाना चाहिए. इस पर विवाद गहरा गया, जिसके बाद अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा है कि यह पाबंदी केवल राज्यपाल और उनके निजी स्टाफ के लिए तैयार होने वाले भोजन पर लागू थी. कर्मचारी अपनी पसंद का खाना लाने या खाने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र थे. 

कांग्रेस-CPI(M) ने की आलोचना
इस पर कांग्रेस और सीपीआई (M) ने आलोचना की थी. दोनों पार्टियों के नेताओं ने इसे लोगों के खान-पान की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सांस्कृतिक परंपराओं का उल्लंघन किया था. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

Contact: K.sehore@gmail.com
Twitter: https://x.com/kartiksamadhiya
Linkdin: https://www.linkedin.com/in/kartik-sagar-samadhiya-01327b410/
Read More
Published at : 24 Oct 2026 05:27 PM (IST)
Tags :
Kerala Congress BJP Rajeev Chandrashekhar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
EC-SIR विवाद: नितिन नवीन का कांग्रेस पर हमला- 'इन्हें सिर्फ घुसपैठियों को...'
EC-SIR विवाद: नितिन नवीन का कांग्रेस पर हमला- 'इन्हें सिर्फ घुसपैठियों को बचाने की चिंता'
इंडिया
गृह मंत्री शाह की पुलिस मुख्यालय में बड़ी बैठक, सुरक्षा व्यवस्था की करेंगे समीक्षा
गृह मंत्री शाह की पुलिस मुख्यालय में बड़ी बैठक, सुरक्षा व्यवस्था की करेंगे समीक्षा
इंडिया
विरोध प्रदर्शन के बीच तमिलनाडु गवर्नर का Gen Z को लेकर बड़ा बयान- 'जब तक आप...'
विरोध प्रदर्शन के बीच तमिलनाडु गवर्नर का Gen Z को लेकर बड़ा बयान- 'जब तक आप...'
इंडिया
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यासीन मलिक पर चलेगा मुकदमा, NIA कोर्ट का आदेश
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यासीन मलिक पर चलेगा मुकदमा, NIA कोर्ट का आदेश
Advertisement

वीडियोज

Laxmi Niwas:🥲Veer ने Nia को गोद में लेकर बहाए आंसू! Radhika भी समझ नहीं पा रही उसकी यह हालत #sbs
Bollywood News: पहली बार ओटीटी पर साथ दिखेगी अदिति राव हैदरी और पंकज त्रिपाठी की जोड़ी (24.10.26)
Sansani: कैमरे में कैद रफ्तार का जानलेवा कहर !
Bahraich Viral Tower Video: शादी की जिद्द... टावर पर मोहब्बत वाला ड्रामा! | UP News
Janhit with Chitra Tripathi | SIR Controversy: राहुल आंदोलन को ही 'ब्रेक' लगा गये ! | Gyanesh Kumar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गृह मंत्री शाह की पुलिस मुख्यालय में बड़ी बैठक, सुरक्षा व्यवस्था की करेंगे समीक्षा
गृह मंत्री शाह की पुलिस मुख्यालय में बड़ी बैठक, सुरक्षा व्यवस्था की करेंगे समीक्षा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नीला ड्रम केस: फांसी के फैसले को चुनौती, HC पहुंचे मुस्कान और साहिल
नीला ड्रम केस: फांसी के फैसले को चुनौती, HC पहुंचे मुस्कान और साहिल
बॉलीवुड
2000 गार्ड, 700 मीटर नो-कार जोन, दिलजीत दोसांझ के दिल्ली कॉन्सर्ट के लिए स्पेशल सिक्योरिटी के इंतजाम
2000 गार्ड, 700 मीटर नो-कार जोन, दिलजीत दोसांझ के दिल्ली कॉन्सर्ट के लिए स्पेशल सिक्योरिटी के इंतजाम
स्पोर्ट्स
तिलक वर्मा ने टी20 में सबसे ज्यादा कैच लेने का बनाया रिकॉर्ड, कई दिग्गज पिछड़े
तिलक वर्मा ने टी20 में सबसे ज्यादा कैच लेने का बनाया रिकॉर्ड, कई दिग्गज पिछड़े
विश्व
‘हम आतंकवाद के खिलाफ...’, जॉर्डन में चर्च पर हुए हमले की भारत ने की कड़ी निंदा
‘हम आतंकवाद के खिलाफ...’, जॉर्डन में चर्च पर हुए हमले की भारत ने की कड़ी निंदा
विश्व
'जेल की सलाखों के पीछे ट्रंप', ईरान पोस्टर लगाकर अमेरिका पर साधा निशाना
'जेल की सलाखों के पीछे ट्रंप', ईरान पोस्टर लगाकर अमेरिका पर साधा निशाना
ऑटो
Maruti Victoris पर लगा लग्जरी का तड़का, नया एडिशन हुआ लॉन्च
Maruti Victoris पर लगा लग्जरी का तड़का, नया एडिशन हुआ लॉन्च
शिक्षा
यूपी TGT के 17,735 पदों पर भर्ती का ऐलान, आज से शुरू हो रहे आवेदन 
यूपी TGT के 17,735 पदों पर भर्ती का ऐलान, आज से शुरू हो रहे आवेदन 
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget