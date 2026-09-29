दाऊद से पन्नू तक... भारत की मोस्ट वांटेट लिस्ट में कौन-कौन, गोल्डी बराड़ कहां?

अमेरिका की फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) ने सोमवार को गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को टॉप 10 मोस्ट वॉन्टेड फ्यूजिटिव्स’ (Most Wanted Fugitives) की लिस्ट में शामिल किया है. उस पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े होने का आरोप है. भारत सरकार के रिकॉर्ड के मुताबिक, पंजाब का रहने वाला गोल्डी बराड़ अभी कनाडा के ब्रैम्पटन में रह रहा है. गोल्डी पर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या जैसी कई हत्याओं, रंगदारी का रैकेट चलाने और राष्ट्रवादी नेताओं को धमकी भरे कॉल करने के साथ-साथ भारत में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप शामिल हैं.

भारत सरकार की मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की अपनी एक लिस्ट है, जिसमें 32 साल के बराड़ का नाम 56वें ​​नंबर पर है. भारत में, 'गैर-कानूनी गतिविधियां अधिनियम, 1967' की धारा 35 के तहत भगोड़ों को आतंकवादी घोषित किया जाता है.

टॉप 10 की लिस्ट में शामिल हैं ये नाम

भारत सरकार की मोस्ट वांटेड लिस्ट के टॉप 10 नाम आपको बताते हैं. ये लोग कई तरह के अपराधों में वांछित हैं, जिनमें आतंकी हमले, नार्को-टेररिज्म, हथियारों की तस्करी, संगठित अपराध, अपहरण में शामिल हैं. ये व्यक्ति पाकिस्तान, यूके, जर्मनी और अमेरिका में स्थित हैं, हालांकि कुछ लोगों के ठिकाने अभी भी अज्ञात हैं.

मौलाना मसूद अजहर

मौलाना मसूद अजहर जैश-ए-मोहम्मद के संस्थापक, प्रमुख और मुख्य नेता हैं. 1 मई 2019 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1267 के तहत संयुक्त राष्ट्र ने अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया था और नई दिल्ली के स्पेशल जज (POTA) ने उन्हें 'घोषित अपराधी' करार दिया था.



हाफिज मोहम्मद सईद

हाफिज सईद लश्कर-ए-तैयबा का प्रमुख, संस्थापक और मुख्य नेता है. हाफिज सईद पाकिस्तान में रहने वाला एक और आतंकवादी है, जो मुंबई में 26/11 के हमलों का मास्टरमाइंड भी था. नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने उस पर 2025 के पहलगाम आतंकी हमले का भी आरोप लगाया है, जिसमें 25 पर्यटक और एक टट्टू संचालक मारे गए थे. इस हमले के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच चार दिनों तक सशस्त्र संघर्ष हुआ था.

जकी-उर- रहमान लखवी

लखवी (LeT) का मुख्य ऑपरेशनल कमांडर और इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है. 2019 में जब लखवी का नाम घोषित आतंकवादियों की सूची में शामिल किया गया, तो सरकार ने 22 दिसंबर 2000 को लाल किले पर हुए हमले, 26/11 मुंबई हमले और 1 जनवरी 2008 को रामपुर में हुए हमले समेत कई अन्य मामलों में उसकी भूमिका को रेखांकित किया था.

दाऊद इब्राहिम

दाऊद इब्राहिम अब पाकिस्तान में छिपा हुआ है, एक इंटरनेशनल अंडरवर्ल्ड क्राइम सिंडिकेट चलाता है. वह भारत और विदेशों में कई तरह के अपराधों में शामिल है, जैसे कि आतंकी गतिविधियां, धार्मिक कट्टरवाद को बढ़ावा देना, टेरर फंडिंग, हथियारों की तस्करी, नकली नोटों का चलन, मनी लॉन्ड्रिंग, नशीले पदार्थों का कारोबार, जबरन वसूली और बेनामी रियल एस्टेट का धंधा. इसके अलावा, वह समाज में अशांति फैलाने और नागरिकों में डर पैदा करने के लिए जानी-मानी हस्तियों की हत्या की कोशिशों में भी शामिल रहा है.

वाधवा सिंह बब्बर

वाधवा पंजाब के कपूरथला का रहने वाला है और प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन 'बब्बर खालसा इंटरनेशनल' (BKI) का प्रमुख और मुख्य नेता है. सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक, वाधवा जून 1985 में एयर इंडिया कनिष्क विमान (फ्लाइट नंबर 182) में बम धमाके में शामिल था, जिससे हवा में ही विमान में विस्फोट हुआ और 329 यात्रियों की मौत हो गई.

लखबीर सिंह रोड़े

पंजाब के मोगा जिले के रहने वाले रोड़े के मारे जाने की आशंका है. रोड़े प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन 'इंटरनेशनल सिख यूथ फ़ेडरेशन' के प्रमुख और मुख्य नेता हैं. इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन ने यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, कनाडा और अमेरिका में कई जगहों पर अपनी शाखाएं खोली थी. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रिकॉर्ड के अनुसार, 2025 में ड्रोन से जुड़े ड्रग्स जब्त करने के 305 मामले सामने आए, जिनमें से 298 मामले पंजाब में और बाकी राजस्थान और जम्मू-कश्मीर में दर्ज किए गए. इस दौरान 200 से ज़्यादा हथियार भी बरामद किए गए.

रंजीत सिंह

रंजीत सिंह प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन 'खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स' का मुख्य और अहम नेता है. रंजीत सिंह के नेतृत्व में 1993 में बने इस प्रतिबंधित संगठन का नाम भारत में कई बम धमाकों से जोड़ा गया है, जिनमें दिसंबर 1996 में अंबाला के पास झेलम एक्सप्रेस में हुआ धमाका और अप्रैल व जून 1997 में पठानकोट में दो बसों में हुए धमाके शामिल हैं.

भूपिंदर सिंह भिंडा

भिंडा भी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन खालिस्तान जिदाबाद फोर्स का एक अहम सदस्य है. माना जाता है कि वह जर्मनी में रहता है. सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक, भिंदा, संस्थापक रणजीत सिंह उर्फ नीता की तरह, भारत में कई बम हमलों में भी शामिल रहा है.

गुरपतवंत सिंह पन्नू

पन्नू असल में अमृतसर शहर के रामबाग का रहने वाला, उसने सिख्स फॉर जस्टिस नाम का संगठन बनाया और इस संगठन का अटॉर्नी, लॉ और लीगल एडवाइजर है. SFJ को भारत सरकार ने एक आतंकी संगठन घोषित किया है. एक सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, पन्नू एक कैंपेन - रेफरेंडम 2020 चला रहा है और UK बेस्ड बब्बर खालसा टेररिस्ट, कनाडा बेस्ड खालिस्तान टाइगर फोर्स और कई दूसरे विदेश बेस्ड हार्डलाइनर्स के साथ एक्टिवली टच में है. पन्नू सोशल मीडिया के जरिए रेगुलरली पंजाब के गैंगस्टर्स और युवाओं से खालिस्तान के आजाद राज्य के लिए लड़ने की अपील और प्रोपेगैंडा कर रहा है.

परमजीत सिंह

पंजाब के रूपनगर का रहने वाला वह बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) का एक अहम सदस्य है और आतंकी संगठन BKI के सभी मामलों में शामिल है. दिल्ली, पंजाब पुलिस और NIA ने BKI लीडर पर पंजाब में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए बराड़ और दूसरे गैंगर्स से हाथ मिलाने का आरोप लगाया है.

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