सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (2 जून, 2026) को अहम टिप्पणी की है कि शादी के बाद भी बेटी का अपने परिवार से रिश्ता नहीं टूटता है इसलिए उसे अनुकंपा (Compassionate) लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता है. कोर्ट ने कहा कि बेटी को उसकी वैवाहिक स्थिति का हवाला देकर कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने से इनकार नहीं किया जा सकता है. कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक पुराना आदेश पलटते हुए यह टिप्पणी की और कहा कि शादीशुदा होने के आधार पर बेटियों को 'परिवार' की परिभाषा से बाहर रखना पूरी तरह से असंवैधानिक, मनमाना और अस्वीकार्य है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य से ‘परिवार’ की परिभाषा में विवाहित बेटी शामिल नहीं है. जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच ने इस फैसले को खारिज कर दिया.

एक महिला की ओर से हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी. यह महिला एक मृत राशन डीलर की बेटी है. हाईकोर्ट ने अनुकंपा के आधार पर उचित मूल्य की दुकान पर डीलर के रूप में नियुक्ति के महिला के दावे को खारिज कर दिया था. याचिकाकर्ता महिला ने पहले 2019 सरकारी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. सरकारी आदेश में विवाहित बेटियों को ‘परिवार’ की परिभाषा से बाहर रखा गया था.

सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि विवाहित बेटी को परिभाषा से बाहर रखना उचित नहीं है, क्योंकि आश्रित कोटा के तहत डीलरशिप आवंटन का उद्देश्य वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे मृत व्यक्ति के परिवार को तत्काल सहायता प्रदान करना है. महिला ने पिता और माता की मृत्यु के बाद बहनों के भरण-पोषण की जिम्मेदारी ली है.

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लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह प्रोविजन इस सोच पर आधारित है कि शादी के बाद बेटी अपने माता-पिता के परिवार की सदस्य नहीं रहती या उन पर निर्भर नहीं रहती. कोर्ट ने कहा कि ऐसी धारणा संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य है.

सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि शादी न तो बेटी और माता-पिता के परिवार के बीच रिश्ते खत्म करती है और न ही यह निर्भरता न होने का कोई सही आधार देती है. कोर्ट ने कहा कि आज की सामाजिक वास्तविकताएं यह दिखाती हैं कि कई शादीशुदा बेटियां अपने माता-पिता के साथ रहती हैं, उनकी मदद करती हैं या उन पर निर्भर रहती हैं.

कोर्ट ने कहा कि इसी तरह ऐसे बेटे भी हो सकते हैं जो परिवार की परिभाषा में शामिल होने के बावजूद माता-पिता पर आश्रित नहीं हैं. उन्होंने कहा कि निर्भरता एक तथ्यात्मक प्रश्न है और सिर्फ वैवाहिक स्थिति के आधार पर इसका निर्णायक निर्धारण नहीं किया जा सकता है.

कोर्ट ने फैसले में कहा कि इस योजना में विवाहित बेटे को शामिल होने से बाहर नहीं रखा गया है, क्योंकि वह अपनी वैवाहिक स्थिति के बावजूद परिवार के दायरे में बना रहता है, जबकि बेटी को सिर्फ इसलिए बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि वह विवाहित है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'यह भेद लिंग आधारित एक रूढ़िवादी सोच पर आधारित है कि शादी के बाद बेटी दूसरे परिवार की सदस्य बन जाती है और मायके से उसके सारे संबंध समाप्त हो जाते हैं.' कोर्ट ने कहा, 'इस तरह की धारणा समानता की संवैधानिक गारंटी के साथ असंगत है और लैंगिक असमानता की ऐतिहासिक धारणाओं को कायम रखती है, जिसे संविधान समाप्त करना चाहता है.'

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कोर्ट ने राज्य की इस दलील को खारिज कर दिया कि विवाहित बेटी स्थानीय निवास की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकती है और इस तर्क को पूरी तरह से असमर्थनीय माना. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में, रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों से यह साबित होता है कि महिला अपनी शादी के बाद भी उसी गांव में रहती है और उचित मूल्य की दुकान के संचालन में अपनी मां की सक्रिय रूप से सहायता करती रही.

बेंच ने कहा, 'अपनी मां के निधन के बाद, अपीलकर्ता ने अपनी बहनों के भरण-पोषण की जिम्मेदारी संभाली, जिसमें एक दृष्टिबाधित बहन भी शामिल है.' कोर्ट ने कहा, 'अधिकारियों ने इन तथ्यात्मक कथनों का खंडन नहीं किया है. उनकी अर्जी खारिज करने का एकमात्र आधार यह था कि वह विवाहित पुत्री हैं. एक बार जब यह आधार संवैधानिक रूप से अमान्य घोषित हो जाता है, तो उनके पक्ष में राहत प्रदान करने में कोई बाधा नहीं रह जाती.'