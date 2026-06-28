हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाआर्मी के विमान से सालाना गर्मियों की यात्रा पर लेह पहुंचे दलाई लामा, मनाएंगे 91वां जन्मदिन, इलाके में Z प्लस सुरक्षा

आर्मी के विमान से सालाना गर्मियों की यात्रा पर लेह पहुंचे दलाई लामा, मनाएंगे 91वां जन्मदिन, इलाके में Z प्लस सुरक्षा

पूरे इलाके में कड़ी Z-प्लस सुरक्षा व्यवस्था की गई है. लेह एयरपोर्ट से चोगलमसर तक के रास्ते पर लोगों की भारी भीड़ जमा थी, जो पारंपरिक स्कार्फ (खताग) लहराकर और प्रार्थना करके उनका स्वागत कर रहे थे.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 28 Jun 2026 10:55 PM (IST)
Preferred Sources

रविवार को लद्दाख पहुंचने पर दलाई लामा का जोरदार स्वागत किया गया. हजारों स्थानीय श्रद्धालुओं, भिक्षुओं, छात्रों और समुदाय के नेताओं ने टेक्निकल एयरपोर्ट के रास्ते पर खड़े होकर उनका भव्य और उत्सव जैसा स्वागत किया.

कड़ी जेड प्लस सुरक्षा की व्यवस्था की गई

उनके प्रवास के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरे इलाके में कड़ी Z-प्लस सुरक्षा व्यवस्था की गई है. वहीं, लेह एयरपोर्ट से चोगलमसर तक के रास्ते पर लोगों की भारी भीड़ जमा थी, जो पारंपरिक स्कार्फ (खताग) लहराकर और प्रार्थना करके उनका स्वागत कर रहे थे.

गर्मियों की यात्रा के लिए लेह पहुंचे हैं दलाई लामा

परम पावन 14वें दलाई लामा अपनी सालाना गर्मियों की यात्रा के लिए रविवार को लेह, लद्दाख पहुंचे. उन्हें नई दिल्ली से भारतीय सेना के एक विशेष विमान से यहां लाया गया. लद्दाख में दो महीने का यह लंबा प्रवास मुख्य रूप से नई दिल्ली में हुई हालिया सर्जरी के बाद आराम और स्वास्थ्य लाभ का समय होगा.

जंतर-मंतर पर सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल, CJP के अभिजीत दीपके ने दिल्ली पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप

लेह में अपना 91वां जन्मदिन मनाएंगे दलाई लामा

अधिकारियों ने बताया कि दलाई लामा, जिनकी हाल ही में दिल्ली में घुटने के प्रत्यारोपण (नी रिप्लेसमेंट) की सर्जरी हुई थी, 6 जुलाई को लेह में अपना 91वां जन्मदिन भी मनाएंगे. इस भव्य समारोह में पूरे हिमालयी क्षेत्र से श्रद्धालुओं और बौद्ध अनुयायियों के शामिल होने की उम्मीद है.

उन्होंने बताया कि तिब्बत के आध्यात्मिक नेता के लद्दाख में दो महीने के प्रवास के दौरान धार्मिक उपदेश, लोगों से मुलाकात और केंद्र शासित प्रदेश में श्रद्धालुओं के साथ बातचीत जैसे कार्यक्रम भी शामिल होंगे. इस कार्यक्रम के आयोजन में लद्दाख बौद्ध संघ और लद्दाख गोंपा संघ जैसे स्थानीय समूहों ने बड़ी भूमिका निभाई और समन्वय किया.

CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, 'यूपी में मुहर्रम पर निकले करीब 12 हजार जुलूस लेकिन कोई...'

Published at : 28 Jun 2026 10:55 PM (IST)
Tags :
Update News Dalai Lama Tibet :Latest News DELHI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बीजेपी कार्यकर्ताओं को जान से मारने की धमकी के बाद हुमायूं कबीर पर कार्रवाई, पश्चिम बंगाल पुलिस ने किया अरेस्ट
हुमायूं कबीर को पुलिस ने किया अरेस्ट, BJP कार्यकर्ताओं को जान से मारने की दी थी धमकी
इंडिया
आर्मी के विमान से सालाना गर्मियों की यात्रा पर लेह पहुंचे दलाई लामा, मनाएंगे 91वां जन्मदिन, इलाके में Z प्लस सुरक्षा
आर्मी के विमान से सालाना गर्मियों की यात्रा पर लेह पहुंचे दलाई लामा, मनाएंगे 91वां जन्मदिन
इंडिया
मैसूर में बीजेपी पर बरसे सिद्धारमैया, बोले- 'संविधान के खिलाफ भाजपा, सिर्फ तानाशाही पर रखती है भरोसा'
मैसूर में बीजेपी पर बरसे सिद्धारमैया, बोले- 'संविधान के खिलाफ भाजपा, सिर्फ तानाशाही पर रखती है भरोसा'
इंडिया
Monsoon 2026: दिल्ली-UP वालों को कब मिलेगी राहत? IMD ने बताया मानसून की अगली चाल, जानें कब-कहां होगी बारिश
दिल्ली-UP वालों को कब मिलेगी राहत? IMD ने बताया मानसून की अगली चाल, जानें कब-कहां होगी बारिश
Advertisement

वीडियोज

Ketan Agarwal Murder Case | Abp Report: पुलिस की छापेमारी में आरोपियों के घर से मिले अहम सुराग!
Ram Mandir Donation Scam | Champat Rai | Mahadangal: मंदिर का पैसा और 'चोरी' का खेल?
PM Modi Speech in Seychelles National Assembly:सेशेल्स में छाए पीएम मोदी!
Bollywood News: चर्चा में कृति सेनन और कबीर का रिश्ता, सोशल मीडिया पर उड़ रही हैं धोखे की अफवाहें! (28.06.26)
DR. Aarambhi: Avantika की खौफनाक साजिश! मासूम Vihan को पूल में गिराकर Aarambhi को करेगी कैद
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मैसूर में बीजेपी पर बरसे सिद्धारमैया, बोले- 'संविधान के खिलाफ भाजपा, सिर्फ तानाशाही पर रखती है भरोसा'
मैसूर में बीजेपी पर बरसे सिद्धारमैया, बोले- 'संविधान के खिलाफ भाजपा, सिर्फ तानाशाही पर रखती है भरोसा'
महाराष्ट्र
उद्धव ठाकरे का निशाना, 'BJP मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा देती थी, अब समझ आया क्यों...'
उद्धव ठाकरे का निशाना, 'BJP मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा देती थी, अब समझ आया क्यों...'
बॉलीवुड
Sunday BO Collection: 'वेलकम टू द जंगल' 63 करोड़ के हुई पार, 'कॉकटेल 2' कर रही धांसू कमाई, जानें संडे कलेक्शन
'वेलकम टू द जंगल' 63 करोड़ के हुई पार, 'कॉकटेल 2' कर रही धांसू कमाई, जानें संडे कलेक्शन
क्रिकेट
श्रेयस अय्यर के फेवरेट की डेब्यू में बंपर धुनाई, एक ओवर में दे डाले 22 रन; IPL में नहीं मिली थी बॉलिंग
श्रेयस अय्यर के फेवरेट की डेब्यू में बंपर धुनाई, एक ओवर में दे डाले 22 रन; IPL में नहीं मिली थी बॉलिंग
विश्व
France Plane Crash: फ्रांस में बड़ा विमान हादसा, पैराशूटिंग स्कूल का प्लेन क्रैश, 5 छात्रों समेत 11 की मौत
फ्रांस में बड़ा विमान हादसा, पैराशूटिंग स्कूल का प्लेन क्रैश, 5 छात्रों समेत 11 की मौत
इंडिया
'3 करोड़ बेघर लोगों को घर, मोदी सरकार ने पूरा किया हर वादा', गांधीनगर में बोले अमित शाह
'3 करोड़ बेघर लोगों को घर, मोदी सरकार ने पूरा किया हर वादा', गांधीनगर में बोले अमित शाह
जनरल नॉलेज
Japan Earthquake: खतरनाक भूकंप में भी कैसे सुरक्षित रहती हैं जापान की ऊंची इमारतें, लगातार डोल रही धरती के बीच जानें तकनीक
खतरनाक भूकंप में भी कैसे सुरक्षित रहती हैं जापान की ऊंची इमारतें, लगातार डोल रही धरती के बीच जानें तकनीक
ट्रैवल
IRCTC Tour Package: IRCTC का धमाकेदार ऑफर! मानसून में बेहद सस्ते में घूमें साउथ इंडिया, नोट कर लें पूरा टूर प्लान
IRCTC का धमाकेदार ऑफर! मानसून में बेहद सस्ते में घूमें साउथ इंडिया, नोट कर लें पूरा टूर प्लान
ENT LIVE
Huma Qureshi ने Yash की तारीफ की, बोलीं- Toxic फैंस के लिए होगी बड़ा सरप्राइज
Huma Qureshi ने Yash की तारीफ की, बोलीं- Toxic फैंस के लिए होगी बड़ा सरप्राइज
ENT LIVE
Huma Qureshi ने इंडस्ट्री सपोर्ट पर तोड़ी चुप्पी, कही बड़ी बात
Huma Qureshi ने इंडस्ट्री सपोर्ट पर तोड़ी चुप्पी, कही बड़ी बात
ABP NEWS
शादी की रस्मों के बीच 'छोटा चोर' बैग लेकर भाग गया।
शादी की रस्मों के बीच 'छोटा चोर' बैग लेकर भाग गया।
ABP NEWS
गेट काफी देर तक बंद रहा, पुलिस इंतज़ार करती रही।
गेट काफी देर तक बंद रहा, पुलिस इंतज़ार करती रही।
ABP NEWS
पुलिस और महिलाओं के बीच हुई झड़प का वीडियो वायरल हो गया है।
पुलिस और महिलाओं के बीच हुई झड़प का वीडियो वायरल हो गया है।
Embed widget