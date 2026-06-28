आर्मी के विमान से सालाना गर्मियों की यात्रा पर लेह पहुंचे दलाई लामा, मनाएंगे 91वां जन्मदिन

रविवार को लद्दाख पहुंचने पर दलाई लामा का जोरदार स्वागत किया गया. हजारों स्थानीय श्रद्धालुओं, भिक्षुओं, छात्रों और समुदाय के नेताओं ने टेक्निकल एयरपोर्ट के रास्ते पर खड़े होकर उनका भव्य और उत्सव जैसा स्वागत किया.

कड़ी जेड प्लस सुरक्षा की व्यवस्था की गई

उनके प्रवास के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरे इलाके में कड़ी Z-प्लस सुरक्षा व्यवस्था की गई है. वहीं, लेह एयरपोर्ट से चोगलमसर तक के रास्ते पर लोगों की भारी भीड़ जमा थी, जो पारंपरिक स्कार्फ (खताग) लहराकर और प्रार्थना करके उनका स्वागत कर रहे थे.

गर्मियों की यात्रा के लिए लेह पहुंचे हैं दलाई लामा

परम पावन 14वें दलाई लामा अपनी सालाना गर्मियों की यात्रा के लिए रविवार को लेह, लद्दाख पहुंचे. उन्हें नई दिल्ली से भारतीय सेना के एक विशेष विमान से यहां लाया गया. लद्दाख में दो महीने का यह लंबा प्रवास मुख्य रूप से नई दिल्ली में हुई हालिया सर्जरी के बाद आराम और स्वास्थ्य लाभ का समय होगा.

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लेह में अपना 91वां जन्मदिन मनाएंगे दलाई लामा

अधिकारियों ने बताया कि दलाई लामा, जिनकी हाल ही में दिल्ली में घुटने के प्रत्यारोपण (नी रिप्लेसमेंट) की सर्जरी हुई थी, 6 जुलाई को लेह में अपना 91वां जन्मदिन भी मनाएंगे. इस भव्य समारोह में पूरे हिमालयी क्षेत्र से श्रद्धालुओं और बौद्ध अनुयायियों के शामिल होने की उम्मीद है.

उन्होंने बताया कि तिब्बत के आध्यात्मिक नेता के लद्दाख में दो महीने के प्रवास के दौरान धार्मिक उपदेश, लोगों से मुलाकात और केंद्र शासित प्रदेश में श्रद्धालुओं के साथ बातचीत जैसे कार्यक्रम भी शामिल होंगे. इस कार्यक्रम के आयोजन में लद्दाख बौद्ध संघ और लद्दाख गोंपा संघ जैसे स्थानीय समूहों ने बड़ी भूमिका निभाई और समन्वय किया.

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