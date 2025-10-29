चक्रवात ‘मोंथा’ ने मंगलवार (28 अक्टूबर, 2025) को आंध्र प्रदेश और यानम के तटीय हिस्सों में लैंडफॉल किया. इसका केंद्र मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच रहा. शुरुआत में तूफान की हवा की रफ्तार 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई, जिससे कई तटीय इलाकों में पेड़ उखड़ गए और बिजली आपूर्ति बाधित हो गई.



कितने देर तक चलता रहा लैंडफॉल?

शाम 7:30 बजे से रात करीब 1 बजे तक, यानी करीब 5 घंटे 30 मिनट तक लैंडफॉल की प्रक्रिया जारी रही. हालांकि समुद्र तट से टकराने के बाद ‘मोंथा’ की रफ्तार कुछ कम हुई, लेकिन इसका असर देश के कई हिस्सों में देखा जा रहा है. कई राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने और समुद्र तटों के पास न जाने की अपील की है.



चक्रवात मोंथा के चलते आंध्र प्रदेश में दो लोगों की मौत

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने बताया कि भीषण चक्रवाती तूफान 'मोंथा' के कारण राज्य में दो लोगों की मौत हुई है. उन्होंने कहा कि एहतियाती उपायों से नुकसान को कम करने में मदद मिली. मुख्यमंत्री ने चक्रवात प्रभावित लोगों को अधिक राहत देने के लिए पूरे सरकारी तंत्र से अगले दो दिन तक अपने प्रयास जारी रखने का आह्वान किया.



जल्द से जल्द सामान्य स्थिति बहाल करने के निर्देश

नायडू ने एक में कहा, 'अगर हम अगले दो दिन तक इसी तरह काम करते हैं तो हम लोगों को बहुत राहत दे सकते हैं. चक्रवात के कारण दो लोगों की मौत हुई है.' मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जल्द से जल्द सामान्य स्थिति बहाल करने का निर्देश दिया और मंत्रियों व अधिकारियों से कहा कि वे प्रभावित स्थानों का दौरा करें और लोगों से पूछें कि क्या उन्हें किसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने अधिकारियों को चक्रवात से हुए नुकसान का आकलन करने का निर्देश दिया ताकि इसे केंद्र सरकार को सौंपा जा सके.



तेलंगाना में भी दिखा असर, कई जिलों में मूसलाधार बारिश

चक्रवाती तूफान मोंथा का असर तेलंगाना में भी देखा गया. यहां अलग-अलग जिलों में मूसलाधार बारिश हुई. यह तूफान पड़ोसी आंध्र प्रदेश के तट से बीती रात गुजरा. तेलंगाना में वारंगल, महबूबाबाद, यदाद्री भुवनगिरी, जंगांव, सूर्यापेट, नलगोंडा, नागरकर्नूल और सिद्धिपेट समेत कई जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई. हैदराबाद में भी तेज बारिश हुई. राज्य के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने चक्रवात मोंथा के प्रभाव की समीक्षा को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की.



राज्य में रेड अलर्ट जारी

तेलंगाना डेवेलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के अनुसार, वारंगल जिले के रेडलवाड़ा में सुबह 8.30 बजे से दोपहर दो बजे के बीच 183.3 मिमी और कल्लेदा में 159 मिमी बारिश दर्ज की गई. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बुधवार दोपहर एक बजे से 30 अक्टूबर सुबह 8.30 बजे तक महबूबाबाद, वारंगल और हनुमकोंडा जिलों के लिए 'रेड अलर्ट' जारी किया है. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इन जिलों में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा के साथ बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है.



पश्चिम बंगाल के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना

चक्रवात 'मोंथा' के कारण शुक्रवार तक पश्चिम बंगाल के कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है. आईएमडी ने कहा कि जैसे ही चक्रवात उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और दबाव क्षेत्र में कमजोर हो जाएगा, दक्षिण बंगाल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. मौसम कार्यालय ने कहा कि बुधवार को दक्षिण 24 परगना, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर, झाड़ग्राम के कुछ हिस्सों में और शुक्रवार तक बीरभूम, मुर्शिदाबाद, पूर्व बर्धमान एवं पुरुलिया जिलों में भारी बारिश (7 से 11 सेंटीमीटर) होने की प्रबल संभावना है.विभाग ने कहा कि शुक्रवार को उत्तर बंगाल के जिलों - दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, कूचबिहार और अलीपुरद्वार के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश (7 से 20 सेंटीमीटर) होने की प्रबल संभावना है.

ओडिश में कैसा रहा मोंथा का असर?

ओडिशा के तटीय क्षेत्र में 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. इन क्षेत्रों में खुर्दा, कटक, पुरी, केंद्रपाड़ा और जगतसिंहपुर जैसे जिले शामिल हैं. सबसे अधिक 105 मिलीमीटर बारिश मयूरभंज जिले में, इसके बाद बालासोर में 93.5 मिलीमीटर, खुर्दा में 90 मिलीमीटर और चांदबाली में 74.4 मिलीमीटर दर्ज की गई है.



लैंडफॉल के बाद भुवनेश्वर मौसम विज्ञान केंद्र ने दक्षिणी ओडिशा क्षेत्र के लिए अपने 'रेड' और 'ऑरेंज' अलर्ट वापस ले लिए हैं और एक नया मौसम पूर्वानुमान जारी किया है. भुवनेश्वर मौसम विज्ञान केंद्र की निदेशक डॉ मनोरमा मोहंती ने कहा, 'हमने गंजाम, सुंदरगढ़, क्योंझर, मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, कोरापुट, मलकानगिरी, रायगड़ा, गजपति, कालाहांडी और नवरंगपुर जिलों में अलग-अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश के लिए 'येलो' अलर्ट जारी किया है.

चक्रवात ‘मोंथा’ के असर से कई ट्रेनें रद्द

चक्रवात मोंथा के कारण 29 और 30 अक्टूबर को कई ट्रेनों को रद्द किया गया है. 30 अक्टूबर को रद्द की गई ट्रेनों में शामिल हैं - किरंदुल-विशाखापट्टनम पैसेंजर (58502), कोरापुट-विशाखापट्टनम पैसेंजर (5837), शालीमार-चेरलापल्ली ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस (18045) और हावड़ा-सिकंदराबाद फलकनुमा एक्सप्रेस (12703). वहीं, 29 अक्टूबर को सिकंदराबाद-विशाखापट्टनम दुरंतो (22204) ट्रेन को भी रद्द कर दिया गया. रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति की जानकारी अवश्य लें.

हवाई सेवाओं पर भी असर, दो फ्लाइटें रद्द

चक्रवात के कारण विशाखापट्टनम एयरपोर्ट से 29 अक्टूबर की सुबह की दो उड़ानें रद्द कर दी गईं. इनमें एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX 2885/2745 (हैदराबाद-विशाखापट्टनम-हैदराबाद) शामिल है, जिसे तेज टेल विंड के कारण उड़ान सीमा से अधिक हवा चलने पर रद्द किया गया. इसके अलावा इंडिगो की फ्लाइट 6E 7128/29 (विजयवाड़ा-विशाखापट्टनम-विजयवाड़ा) को भी खराब मौसम के चलते रद्द कर दिया गया.



उत्तर प्रदेश में भी दिखेगा मोंथा का असर

तूफान मोंथा का असर अगले दो दिनों के लिए उत्तर प्रदेश में दिखने की उम्मीद है. माैसम विभाग ने वाराणसी और मिर्जापुर मंडल के साथ ही पूर्वांचल में 30 व 31 अक्तूबर के दाैरान भारी बारिश की चेतावनी दी है. साथ ही प्रदेश के 31 जिलों में गरज चमक के साथ 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का भी अलर्ट जारी किया है.



(भाषा इनपुट्स के साथ)