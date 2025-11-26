भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मंगलवार देर रात बड़ा अपडेट जारी करते हुए बताया कि मलक्का जलडमरूमध्य के ऊपर बना गहरा दबाव अब चक्रवाती तूफान ‘सेन्यार’ में बदल चुका है. यह तूफान बुधवार (26 नवंबर 2025) दोपहर तक इंडोनेशिया के तट से टकरा सकता है. आईएमडी के मुताबिक, पिछले छह घंटों में सिस्टम ने लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए तूफान का रूप ले लिया. इस वजह से न केवल दक्षिण-पूर्व एशिया, बल्कि भारत के तटीय क्षेत्रों में भी मौसम का रुख अचानक बदल गया है.

मलक्का जलडमरूमध्य वह स्थान है, जो अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है, इसलिए यहां बना कोई भी तूफान भारत के पूर्वी तटों तक असर डालता है. आईएमडी के अनुसार, तूफान अगले 24 घंटों तक अपनी तीव्रता बनाए रखेगा और फिर पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए 48 घंटों के बाद पूर्व की ओर मुड़ सकता है. हवा की रफ्तार बुधवार को 70–90 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है.

अंडमान और निकोबार में भारी बारिश का अलर्ट

चक्रवाती तूफान का पहला असर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर देखा जाएगा. आईएमडी ने अपने राष्ट्रीय बुलेटिन में बताया कि 26 और 27 नवंबर को कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होगी. 28–29 नवंबर को बारिश कम होगी पर समुद्री हवाएं तेज बनी रह सकती हैं. अंडमान क्षेत्र में मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है.

बंगाल की खाड़ी में दूसरा सिस्टम भी सक्रिय

मलक्का जलडमरूमध्य वाले तूफान के अलावा बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र में भी एक सुस्पष्ट निम्न दबाव क्षेत्र बन चुका है. आईएमडी के अनुसार यह सिस्टम अगले 24 घंटों में अवदाब में बदल सकता है. इसके उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ने से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के कई जिलों में तेज बारिश के आसार हैं. सोमवार से ही तमिलनाडु के कई इलाकों में भारी बारिश शुरू हो चुकी है. तूतीकोरिन जिले के कई हिस्से जलमग्न हो गए हैं.

तमिलनाडु में स्कूल और कॉलेज बंद

भारी बारिश और जलभराव को देखते हुए मंगलवार को तमिलनाडु के कई जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए, लेकिन अभी बुधवार को बंद रहने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. आईएमडी ने चेतावनी दी है कि 26–29 नवंबर के बीच तमिलनाडु में गरज-चमक के साथ भारी बारिश जारी रह सकती है. ऐसे में संभावना है कि कई जिलों में संस्थान फिर से बंद रखे जाएं, लेकिन इसकी पुष्टि स्थानीय प्रशासन करेगा.

केरल और माहे में 26 और 27 नवंबर को तेज बारिश

केरल में भी मौसम तेजी से बदल रहा है. आईएमडी का अनुमान है कि बुधवार और गुरुवार को गरज के साथ तेज बारिश, बिजली कड़कने की घटनाएं, समुद्र में ऊंची लहरें देखने को मिल सकती हैं. समुद्र तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

