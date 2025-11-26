हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCyclone Senyar: चक्रवाती तूफान सेन्यार कुछ ही घंटो में करेगा लैंडफॉल, इन राज्यों में भारी बारिश, IMD की चेतावनी

Cyclone Senyar: चक्रवाती तूफान सेन्यार कुछ ही घंटो में करेगा लैंडफॉल, इन राज्यों में भारी बारिश, IMD की चेतावनी

मलक्का जलडमरूमध्य के ऊपर बना गहरा दबाव चक्रवाती तूफान सेन्यार में बदल गया है. IMD के अनुसार इसका असर अंडमान-निकोबार, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश के रूप में दिखेगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 26 Nov 2025 01:50 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मंगलवार देर रात बड़ा अपडेट जारी करते हुए बताया कि मलक्का जलडमरूमध्य के ऊपर बना गहरा दबाव अब चक्रवाती तूफान ‘सेन्यार’ में बदल चुका है. यह तूफान बुधवार (26 नवंबर 2025) दोपहर तक इंडोनेशिया के तट से टकरा सकता है. आईएमडी के मुताबिक, पिछले छह घंटों में सिस्टम ने लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए तूफान का रूप ले लिया. इस वजह से न केवल दक्षिण-पूर्व एशिया, बल्कि भारत के तटीय क्षेत्रों में भी मौसम का रुख अचानक बदल गया है.

मलक्का जलडमरूमध्य वह स्थान है, जो अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है, इसलिए यहां बना कोई भी तूफान भारत के पूर्वी तटों तक असर डालता है. आईएमडी के अनुसार, तूफान अगले 24 घंटों तक अपनी तीव्रता बनाए रखेगा और फिर पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए 48 घंटों के बाद पूर्व की ओर मुड़ सकता है. हवा की रफ्तार बुधवार को 70–90 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है.

अंडमान और निकोबार में भारी बारिश का अलर्ट

चक्रवाती तूफान का पहला असर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर देखा जाएगा. आईएमडी ने अपने राष्ट्रीय बुलेटिन में बताया कि 26 और 27 नवंबर को कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होगी. 28–29 नवंबर को बारिश कम होगी पर समुद्री हवाएं तेज बनी रह सकती हैं. अंडमान क्षेत्र में मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है.

बंगाल की खाड़ी में दूसरा सिस्टम भी सक्रिय

मलक्का जलडमरूमध्य वाले तूफान के अलावा बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र में भी एक सुस्पष्ट निम्न दबाव क्षेत्र बन चुका है. आईएमडी के अनुसार यह सिस्टम अगले 24 घंटों में अवदाब में बदल सकता है. इसके उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ने से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के कई जिलों में तेज बारिश के आसार हैं. सोमवार से ही तमिलनाडु के कई इलाकों में भारी बारिश शुरू हो चुकी है. तूतीकोरिन जिले के कई हिस्से जलमग्न हो गए हैं.

तमिलनाडु में स्कूल और कॉलेज बंद

भारी बारिश और जलभराव को देखते हुए मंगलवार को तमिलनाडु के कई जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए, लेकिन अभी बुधवार को बंद रहने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. आईएमडी ने चेतावनी दी है कि 26–29 नवंबर के बीच तमिलनाडु में गरज-चमक के साथ भारी बारिश जारी रह सकती है. ऐसे में संभावना है कि कई जिलों में संस्थान फिर से बंद रखे जाएं, लेकिन इसकी पुष्टि स्थानीय प्रशासन करेगा.

केरल और माहे में 26 और 27 नवंबर को तेज बारिश

केरल में भी मौसम तेजी से बदल रहा है. आईएमडी का अनुमान है कि बुधवार और गुरुवार को गरज के साथ तेज बारिश, बिजली कड़कने की घटनाएं, समुद्र में ऊंची लहरें देखने को मिल सकती हैं. समुद्र तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

ये भी पढ़ें: EXCLUSIVE: शंघाई विवाद क्यों? एक्सपर्ट ने बताई पूरी कहानी, चेतावनी देते हुए कहा- 'सावधान रहे भारत'

Published at : 26 Nov 2025 01:50 PM (IST)
Tags :
Tamil Nadu Cyclone Cyclone Senyar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
हर मिनट दागेगा 1000 गोलियां, हवा के बीच में ही चीर देगा ड्रोन... ये है भारत के दुश्मन के हथियारों का महाकाल
हर मिनट दागेगा 1000 गोलियां, हवा के बीच में ही चीर देगा ड्रोन... ये है भारत के दुश्मन के हथियारों का महाकाल
शहर
'मुझे आज भी रात को...', 26/11 मुंबई आतंकी हमले के 17 साल पूरे होने पर चश्मदीद ने सुनाई आपबीती
'मुझे आज भी रात को...', 26/11 मुंबई आतंकी हमले के 17 साल पूरे होने पर चश्मदीद ने सुनाई आपबीती
इंडिया
ट्रेन में केवल हलाल मीट परोसे जाने को लेकर एक्शन- NHRC ने रेलवे को जारी किया नोटिस, 2 सप्ताह में मांगा जवाब
ट्रेन में केवल हलाल मीट परोसे जाने को लेकर एक्शन- NHRC ने रेलवे को जारी किया नोटिस, 2 सप्ताह में मांगा जवाब
स्पोर्ट्स
T20 World Cup: 30 दिन, 55 मैच और एक नया चैंपियन, जानिए टी-20 विश्वकप शेड्यूल की 5 सबसे अहम बातें
T20 World Cup: 30 दिन, 55 मैच और एक नया चैंपियन, जानिए टी-20 विश्वकप शेड्यूल की 5 सबसे अहम बातें
Advertisement

वीडियोज

VIT University News: VIT में रातभर हंगामा, प्रशासन ने 30 नवंबर तक छुट्टी घोषित की | VIT Protest
Top News: बड़ी खबरें फटाफट | Bihar Politics | SIR Controversy | Rabri Devi | Mumbai | ABP News
Delhi Blast: जमीन से 10 फीट नीचे डॉक्टर Muzammil के नए साजिश का खुलासा! | Red Fort Blast
Om Birla Speech: संविधान दिवस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का संबोधन | Constitution Day
Top News: बड़ी खबरें, फटाफट | Delhi Blast | Bihar Politics | Haryana | Delhi AQI
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
हर मिनट दागेगा 1000 गोलियां, हवा के बीच में ही चीर देगा ड्रोन... ये है भारत के दुश्मन के हथियारों का महाकाल
हर मिनट दागेगा 1000 गोलियां, हवा के बीच में ही चीर देगा ड्रोन... ये है भारत के दुश्मन के हथियारों का महाकाल
शहर
'मुझे आज भी रात को...', 26/11 मुंबई आतंकी हमले के 17 साल पूरे होने पर चश्मदीद ने सुनाई आपबीती
'मुझे आज भी रात को...', 26/11 मुंबई आतंकी हमले के 17 साल पूरे होने पर चश्मदीद ने सुनाई आपबीती
इंडिया
ट्रेन में केवल हलाल मीट परोसे जाने को लेकर एक्शन- NHRC ने रेलवे को जारी किया नोटिस, 2 सप्ताह में मांगा जवाब
ट्रेन में केवल हलाल मीट परोसे जाने को लेकर एक्शन- NHRC ने रेलवे को जारी किया नोटिस, 2 सप्ताह में मांगा जवाब
स्पोर्ट्स
T20 World Cup: 30 दिन, 55 मैच और एक नया चैंपियन, जानिए टी-20 विश्वकप शेड्यूल की 5 सबसे अहम बातें
T20 World Cup: 30 दिन, 55 मैच और एक नया चैंपियन, जानिए टी-20 विश्वकप शेड्यूल की 5 सबसे अहम बातें
टेलीविजन
सिंगल मदर होने की वजह से परेशान चारू असोपा, बोलीं- काश कोई सहारा होता
सिंगल मदर होने की वजह से परेशान चारू असोपा, बोलीं- काश कोई सहारा होता
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
Constitution Day 2025: 26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है संविधान दिवस, 26 जनवरी की तरह खास क्यों है यह दिन?
26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है संविधान दिवस, 26 जनवरी की तरह खास क्यों है यह दिन?
यूटिलिटी
Live-In में रहती थी पार्टनर और अब कर रही रेप केस, झूठे आरोप से कैसे बचें?
Live-In में रहती थी पार्टनर और अब कर रही रेप केस, झूठे आरोप से कैसे बचें?
Paisa LIVE
IPO Alert: Mother Nutri Foods IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Mother Nutri Foods IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Acting संघर्ष, पहला प्रोजेक्ट और उनकी Manifestation | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Acting संघर्ष, पहला प्रोजेक्ट और उनकी Manifestation | Dharmendra Death News
Embed widget