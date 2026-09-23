आंध्र-ओडिशा तट की ओर बढ़ रहा चक्रवाती दबाव, कलिंगपट्टनम के पास टकराने की संभावना

पश्चिम-मध्य और उससे सटे उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर गहरा चक्रवाती दबाव बन रहा है. पिछले छह घंटों के दौरान 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम दिशा यानी भारत के पूर्वी तट की ओर बढ़ा है. आज यानी 23 सितंबर को भारतीय समय के अनुसार (IST) दोपहर 11:30 बजे ये इसी क्षेत्र में अक्षांश 18.0° उत्तर और देशांतर 84.4° पूर्व के पास केंद्रित था.

ये जगह कलिंगपट्टनम (आंध्र प्रदेश) से करीब 50 किमी दक्षिण-पूर्व, विशाखापट्टनम से 120 किमी पूर्व-उत्तर-पूर्व, गोपालपुर (ओडिशा) से 150 किमी दक्षिण-दक्षिण-पश्चिम और पुरी (ओडिशा) से 250 किमी दक्षिण-पश्चिम में है.

तेजी से बढ़ रहा चक्रवाती दबाव

मौसम विभाग के अनुसार, इसके पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ने और आज की रात तक 'गहरे दबाव' (Deep Depression) के रूप में विशाखापट्टनम और गोपालपुर के बीच, कलिंगपट्टनम के पास उत्तरी आंध्र प्रदेश - दक्षिणी ओडिशा तटों को पार करने की प्रबल संभावना है. विशाखापट्टनम स्थित डॉप्लर वेदर रडार (Doppler Weather Radar) द्वारा इस मौसम प्रणाली पर लगातार निगरानी रखी जा रही है.

इससे पहले, ओडिशा के दक्षिणी और तटीय हिस्से में बुधवार को गहरे दबाव के तट के करीब पहुंचने के कारण भारी बारिश हुई, जिसके चलते अधिकारियों ने कम से कम 3,500 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया. मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि ओडिशा में मंगलवार से हो रही बारिश की तीव्रता बढ़ गई है. पिछले 24 घंटे में सुबह 8.30 बजे तक कोरापुट जिले के सेमिलीगुडा में सबसे अधिक 230 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि इसी जिले के जयपुर में 161 मिलीमीटर बारिश हुई.

उन्होंने बताया कि राज्य में 16 से अधिक स्थानों पर 10 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने सुबह जारी बुलेटिन में बताया कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव पिछले छह घंटे से पांच किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंध्र प्रदेश-ओडिशा तट की ओर बढ़ रहा था. सुबह 8.30 बजे यह आंध्र प्रदेश के कलिंगपट्टनम से 60 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व, विशाखापत्तनम से 140 किलोमीटर पूर्व-उत्तर-पूर्व, ओडिशा के गोपालपुर से 150 किलोमीटर दक्षिण और पुरी से 240 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिण-पश्चिम में केंद्रित था.

दक्षिण ओडिशा के भूस्खलन संभावित गजपति जिले के जिलाधिकारी अक्षय सुनील अग्रवाल ने बताया कि एहतियाती कदम के तौर पर गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों समेत 3,500 लोगों को चक्रवात केंद्रों और अस्थायी राहत शिविरों में पहुंचाया गया है. उन्हें पका हुआ भोजन भी उपलब्ध कराया जा रहा है. उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन ने भूस्खलन की आशंका वाले 140 इलाकों की पहचान की है और इन पर कड़ी नजर रखी जा रही है.

मौसम विभाग की चेतावनी

अधिकारियों ने बताया कि गंजाम, गजपति, मलकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़ा और नबरंगपुर जिलों में घरों में बारिश का पानी घुसने, पेड़ों के उखड़ने, मकानों के ढहने और पहाड़ियों से कीचड़युक्त पानी नीचे आने की खबरें हैं. IMD ने बुधवार और गुरुवार को दक्षिणी ओडिशा के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश, कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश और छिटपुट स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी दी है.

शुक्रवार और शनिवार को भी राज्य में छिटपुट स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. बुधवार को मौसम विभाग ने कालाहांडी, कोरापुट, मलकानगिरी और नबरंगपुर जिलों के लिए ‘रेड अलर्ट’ जारी किया. इन जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान 20 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होने की संभावना है। नबरंगपुर जिले के लिए बृहस्पतिवार को भी इसी तरह का ‘रेड अलर्ट’ जारी किया गया है.

दक्षिणी और तटीय क्षेत्रों के कई जिलों के लिए ‘ऑरेंज अलर्ट’ (तैयार रहें) जारी किया गया है, जहां 12 से 20 सेंटीमीटर बारिश होने का अनुमान है। इस मौसम प्रणाली के प्रभाव से बृहस्पतिवार शाम तक तेज हवाओं के साथ खराब मौसम की स्थिति बनी रहेगी और हवा की रफ्तार 55-65 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। मौसम विभाग ने मछुआरों को बृहस्पतिवार शाम तक समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी है.

मौसम तंत्र को देखते हुए राज्य सरकार ने किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए ओडिशा आपदा त्वरित कार्रवाई बल (ODRF) की 33 टीमों को भी तैनात किया है। इस बीच, राज्य सरकार ने 10 जिलों में शैक्षणिक संस्थानों और आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद रखने का आदेश दिया है.

आगामी स्थिति को देखते हुए सरकारी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और उन्हें मुख्यालय में मौजूद रहने को कहा गया है. संवेदनशील इलाकों के अस्पतालों को पर्याप्त मात्रा में आपातकालीन दवाएं रखने के निर्देश दिए गए हैं. संबंधित अधिकारियों से निचले इलाकों में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को उनकी सुरक्षा के लिए नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC) या मां गृहों में स्थानांतरित करने को कहा गया है.