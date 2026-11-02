Explained: आंध्र प्रदेश के तट पर चक्रवात मुरासु का खतरा, कितना तैयार है भारत का आपदा तंत्र?
चक्रवात के व्यापक दायरे को देखते हुए केवल आंध्र प्रदेश ही नहीं, बल्कि दक्षिणी ओडिशा और उत्तरी तमिलनाडु के तटीय जिलों में भी प्रशासन को पूरी तरह मुस्तैद रखा गया है ताकि किसी भी अनहोनी से निपटा जा सके.
बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान 'मुरासु' अब एक गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप ले चुका है, जिससे दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों पर भारी तबाही का खतरा मंडरा रहा है. हाल ही में आए चक्रवात 'अर्नब' के जख्मों से पूरी तरह उबर भी न पाने वाले इस क्षेत्र के लिए यह नया संकट एक बड़ी चुनौती बन गया है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, यह तूफान 2 नवंबर की मध्य रात्रि (रात 11:30 बजे) से 3 नवंबर सुबह 4 बजे के बीच नेल्लोर और नरसापुर के बीच आंध्र प्रदेश के तट को पार करेगा. इस दौरान हवा की रफ्तार 100 से 110 किमी/घंटा और इसके झोंके 120 किमी/घंटा तक पहुंच सकते हैं.
आइए जानते हैं कि इस भीषण प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए भारत और राज्य का आपदा प्रबंधन तंत्र कितना तैयार है.
चक्रवात 'मुरासु' और भारत के आपदा तंत्र की तैयारियां
NDRF और SDRF की तैनाती: प्रभावित होने वाले संभावित जिलों विशेषकर नेल्लोर, प्रकाशम, बापटला, कृष्णा और एलुरु में एनडीआरएफ और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) की टीमों को युद्धस्तर पर तैनात कर दिया गया है ताकि बचाव और राहत कार्यों में कोई देरी न हो.
सुरक्षित स्थानों पर पलायन: प्रशासन ने निचले और तटीय इलाकों में रहने वाले हजारों नागरिकों को पहले ही चिन्हित कर लिया है और उन्हें सुरक्षित राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा है.
रेड अलर्ट और प्रशासनिक चौकसी: आंध्र प्रदेश के कई जिलों में मौसम विभाग द्वारा रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. राज्य के मुख्य सचिव और जिला कलेक्टरों को लगातार स्थिति पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं.
आपदा नियंत्रण कक्ष सक्रिय: राज्य और जिला मुख्यालयों पर 24 घंटे काम करने वाले इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर और कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, ताकि आपातकालीन सूचनाओं का आदान-प्रदान तुरंत हो सके.
मछुआरों के लिए सख्त पाबंदी: समुद्र की स्थिति अत्यधिक खतरनाक होने के कारण मछुआरों को पूरी तरह समंदर में न जाने की हिदायत दी गई है और जो नावें पहले से गहरे पानी में थीं, उन्हें सुरक्षित बंदरगाहों पर वापस बुला लिया गया है.
बिजली, संचार और बुनियादी ढांचा सुरक्षा: तूफान के दौरान बिजली के पोल उखड़ने और कम्युनिकेशंस ठप होने की आशंका के मद्देनजर बिजली बोर्ड और टेलीकॉम कंपनियों ने बैकअप जनरेटर, पोल और रिपेयर टीमों को फील्ड में तैनात कर दिया है.
चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारी: अस्पतालों में आपातकालीन सेवाओं को अलर्ट पर रखा गया है. पर्याप्त मात्रा में दवाइयां, एंटी-वेनम, ओआरएस और पोर्टेबल जनरेटर की व्यवस्था की गई है ताकि बिजली गुल होने पर भी इलाज प्रभावित न हो.
खाद्य सामग्री और राहत पैकेजों का भंडारण: प्रभावित इलाकों के लिए पहले से ही सूखे राशन, पेयजल के पैकेट, दूध और बच्चों के आहार की व्यवस्था सुरक्षित स्थानों पर कर दी गई है ताकि लैंडफॉल के तुरंत बाद राहत पहुंचाई जा सके.
पड़ोसी राज्यों जैसे ओडिशा और तमिलनाडु में भी हाई अलर्ट: चक्रवात के व्यापक दायरे को देखते हुए केवल आंध्र प्रदेश ही नहीं, बल्कि दक्षिणी ओडिशा और उत्तरी तमिलनाडु के तटीय जिलों में भी प्रशासन को पूरी तरह मुस्तैद रखा गया है ताकि किसी भी अनहोनी से निपटा जा सके.
मौसम विभाग की रियल-टाइम ट्रैकिंग: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आधुनिक रडार और उपग्रहों के जरिए इस चक्रवात की हर गतिविधि पर पल-पल की नजर बनाए हुए है और लगातार बुलेटिन जारी कर प्रशासनिक तंत्र को अपडेट दे रहा है.