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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअर्नब के बाद मुरासु तूफान का खौफ! आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की आशंका, IMD का अलर्ट

अर्नब के बाद मुरासु तूफान का खौफ! आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की आशंका, IMD का अलर्ट

IMD ने कहा कि तूफान 2 नवंबर की रात से 3 नवंबर की सुबह के बीच दक्षिण आंध्र प्रदेश के नेल्लोर और नरसापुर के बीच टकरा सकता है. ऐसे में हवा की गति 100-110 KMPH रहने और झोंकों संग 120 KMPH पहुंच सकती है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 01 Nov 2026 08:56 PM (IST)
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भारत के दक्षिण और पूर्वी राज्यों में अरनब तूफान के बाद अब मुरासु तूफान का कहर बढ़ता नजर आ रहा है. बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव रविवार (1 नवंबर) को और ज्यादा तेज होकर चक्रवाती तूफान मुरासु में बदल गया है. इस तूफान को लेकर अधिकारियों ने कहा कि ओडिशा सरकार ने राज्य के दक्षिणी हिस्से में तूफान से बचाव और राहत सें जुड़ी तैयारियां तेज कर दी हैं. वहीं, इस तूफान के आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की आशंका है.

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अपने ताजा बुलेटिन में कहा कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान 'मुरासु' लगातार ताकतवर हो रहा है. 2 नवंबर की सुबह तक इसके गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की आशंका है. तूफान 2 नवंबर की आधी रात से 3 नवंबर की सुबह के बीच दक्षिण आंध्र प्रदेश के नेल्लोर और नरसापुर के बीच तट से टकरा सकता है. इस दौरान हवा की रफ्तार 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा रहने और झोंकों के साथ 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने की आशंका है. वहीं, IMD ने लोगों को मौसम विभाग की ताजा अपडेट और चेतावनियों पर नजर रखने की सलाह दी है.

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आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, चक्रवाती तूफान मुरासु का सबसे ज्यादा असर आंध्र प्रदेश के बीच में और दक्षिणी तटीय इलाकों में पड़ने की संभावना जताई जा रही है. IMD ने 2 नवंबर के लिए राज्य के पांच जिलों- कृष्णा, गुंटूर, बापटला, प्रकाशम और SPSR नेल्लोर – में रेड अलर्ट जारी किया है. इन्हीं पांच जिलों में कुछ इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश होने की संभावना है. 

IMD ने 2-3 नवंबर को तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तेंलंगाना में भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है. अगले दोनों दिनों में राज्य के तटीय इलाकों में 80-90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की आशंका है.

आंध्र प्रदेश के CM नायडू ने रद्द किया अपना दिल्ली दौरा

राज्य पर चक्रवाती तूफान मुरासू के खतरे को देखते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने सोमवार (2 नवंबर, 2026) को होने वाले अपने दिल्ली दौरे को कैंसिल कर दिया है. CM नायडू ने अपने X पोस्ट में कहा, ‘मौसम प्रणाली के 2 नवंबर तक पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है. इसके 3 नवंबर की सुबह बापटला के पास तट से टकराने का अनुमान है.’

ओडिशा सरकार ने जारी किया एहतियाती एक्शन प्लान

रिपोर्ट के मुताबिक, चक्रवाती तूफान मुरासु को देखते हुए ओडिशा सरकार के स्पेशल रिलीज कमिश्नर (SRC) ने राज्यभर में तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती एक्शन प्लान साझा की है और इमरजेंसी निर्देश भी जारी किए हैं. तूफान के कारण ओडिशा के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की आशंका है.

चक्रवाती तूफान अरनब की चपेट में आए ओडिशा के गंजाम और गजपति जिलों में शनिवार (31 अक्टूबर) को बाढ़ की स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हुआ. ज्यादातर प्रभावित इलाकों से पानी घटने लगा और नदियों का जलस्तर भी कम होने लगा. इस बीच राज्य के CM मोहन चरण माझी ने अधिकारियों को राहत और बहाली कामों में तेजी लाने का निर्देश दिया. 

यह भी पढ़ेंः आजम खान को ED ने किया गिरफ्तार, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए

About the author विजय कुमार बिट्ठल

विजय कुमार बिट्ठल ABP न्यूज में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर भूमिका निभा रहे हैं. पिछले 2 सालों से ABP न्यूज में कार्यरत हैं और नेशनल-इंटरनेशनल न्यूज टीम का हिस्सा हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीति, चुनाव और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें विशेष रूप से लिखते रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 5 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज से पहले प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण में बतौर सब-एडिटर कार्यरत रहे. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में बैचेलर्स डिग्री हासिल की है. संपर्क करें-  Mail ID: vijaybitthal99@gmail.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vijay-kumar-bitthal-47ab7a1a3/  | X: https://x.com/Vijaybitthal99
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Published at : 01 Nov 2026 08:55 PM (IST)
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Andhra Pradesh Chandrababu Naidu Cyclone Arnab Cyclone Murasu
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