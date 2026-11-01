अर्नब के बाद मुरासु तूफान का खौफ! आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की आशंका, IMD का अलर्ट

भारत के दक्षिण और पूर्वी राज्यों में अरनब तूफान के बाद अब मुरासु तूफान का कहर बढ़ता नजर आ रहा है. बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव रविवार (1 नवंबर) को और ज्यादा तेज होकर चक्रवाती तूफान मुरासु में बदल गया है. इस तूफान को लेकर अधिकारियों ने कहा कि ओडिशा सरकार ने राज्य के दक्षिणी हिस्से में तूफान से बचाव और राहत सें जुड़ी तैयारियां तेज कर दी हैं. वहीं, इस तूफान के आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की आशंका है.

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अपने ताजा बुलेटिन में कहा कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान 'मुरासु' लगातार ताकतवर हो रहा है. 2 नवंबर की सुबह तक इसके गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की आशंका है. तूफान 2 नवंबर की आधी रात से 3 नवंबर की सुबह के बीच दक्षिण आंध्र प्रदेश के नेल्लोर और नरसापुर के बीच तट से टकरा सकता है. इस दौरान हवा की रफ्तार 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा रहने और झोंकों के साथ 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने की आशंका है. वहीं, IMD ने लोगों को मौसम विभाग की ताजा अपडेट और चेतावनियों पर नजर रखने की सलाह दी है.

आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, चक्रवाती तूफान मुरासु का सबसे ज्यादा असर आंध्र प्रदेश के बीच में और दक्षिणी तटीय इलाकों में पड़ने की संभावना जताई जा रही है. IMD ने 2 नवंबर के लिए राज्य के पांच जिलों- कृष्णा, गुंटूर, बापटला, प्रकाशम और SPSR नेल्लोर – में रेड अलर्ट जारी किया है. इन्हीं पांच जिलों में कुछ इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश होने की संभावना है.

Cyclonic Storm “MURASU” Intensifies Over the Bay of Bengal Cyclonic Storm “MURASU” is likely to intensify into a Severe Cyclonic Storm by the morning of 02 November 2026. It is very likely to cross the South Andhra Pradesh coast between Nellore and Narsapur during midnight of 02 November and early hours of 03 November, with a wind speed of 100–110 kmph, gusting up to 120 kmph. Stay tuned to IMD for the latest updates and weather warnings. #Cyclone #CycloneMurasu #SevereCyclonicStorm #Murasu #HeavyRainfall #IMD #AndhraPradesh #Yanam #Odisha #AndhraPradesh #WeatherUpdate #BengalWeather @moesgoi @airnewsalerts @DDNational @ndmaindia @ICRER_MHA — India Meteorological Department (@Indiametdept) November 1, 2026

IMD ने 2-3 नवंबर को तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तेंलंगाना में भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है. अगले दोनों दिनों में राज्य के तटीय इलाकों में 80-90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की आशंका है.

आंध्र प्रदेश के CM नायडू ने रद्द किया अपना दिल्ली दौरा

राज्य पर चक्रवाती तूफान मुरासू के खतरे को देखते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने सोमवार (2 नवंबर, 2026) को होने वाले अपने दिल्ली दौरे को कैंसिल कर दिया है. CM नायडू ने अपने X पोस्ट में कहा, ‘मौसम प्रणाली के 2 नवंबर तक पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है. इसके 3 नवंबर की सुबह बापटला के पास तट से टकराने का अनुमान है.’

ओडिशा सरकार ने जारी किया एहतियाती एक्शन प्लान

रिपोर्ट के मुताबिक, चक्रवाती तूफान मुरासु को देखते हुए ओडिशा सरकार के स्पेशल रिलीज कमिश्नर (SRC) ने राज्यभर में तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती एक्शन प्लान साझा की है और इमरजेंसी निर्देश भी जारी किए हैं. तूफान के कारण ओडिशा के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की आशंका है.

चक्रवाती तूफान अरनब की चपेट में आए ओडिशा के गंजाम और गजपति जिलों में शनिवार (31 अक्टूबर) को बाढ़ की स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हुआ. ज्यादातर प्रभावित इलाकों से पानी घटने लगा और नदियों का जलस्तर भी कम होने लगा. इस बीच राज्य के CM मोहन चरण माझी ने अधिकारियों को राहत और बहाली कामों में तेजी लाने का निर्देश दिया.

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