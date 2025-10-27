Cyclone Montha Alert Live: आंध्र प्रदेश के तट पर पहुंचा मोंथा साइक्लोन, जेपी नड्डा की BJP कार्यकर्ताओं से अपील- रेस्क्यू ऑपरेशन में हाथ बंटाएं
Cyclone Montha Live Updates: आंध्र प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि ओडिशा, तेलंगाना और चेन्नई में भी तेज हवाओं और भारी बारिश की चेतावनी दी गई है.
बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात मोन्था तेजी से ताकतवर हो रहा है और मौसम विभाग के मुताबिक यह 28 अक्टूबर की सुबह तक एक भीषण चक्रवाती तूफान में बदल सकता है. इसके काकीनाडा के पास तट से टकराने की संभावना जताई गई है. आंध्र प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि ओडिशा, तेलंगाना और चेन्नई में भी तेज हवाओं और भारी बारिश की चेतावनी दी गई है.
दक्षिण-पश्चिम और समीपवर्ती दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना मौसम तंत्र पिछले छह घंटों के दौरान 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ा और सोमवार (27 अक्टूबर, 2025) सुबह साढ़े पांच बजे बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम और समीपवर्ती पश्चिम-मध्य तथा दक्षिण-पूर्व क्षेत्रों पर केन्द्रित हो गया. मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि 'अगले 12 घंटों के दौरान इसके दक्षिण-पश्चिम और समीपवर्ती पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है तथा इसके बाद यह उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ेगा और 28 अक्टूबर की सुबह तक एक गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाएगा.'
इन इलाकों में तेज हवाओं संग बारिश के अनुमान
इस बीच मौसम विभाग ने अगले तीन घंटों में अनकापल्ली, काकीनाडा, कोनासीमा, श्रीकाकुलम, नेल्लोर, तिरुपति, विशाखापत्तनम, विजयनगरम और पश्चिम गोदावरी जिलों में कुछ स्थानों पर 40 किमी प्रति घंटे की गति से तेज हवाओं के साथ हल्की गरज के साथ छींटे पड़ने और मध्यम वर्षा होने का अनुमान लगाया है.
लोगों को घरों में रहने की सलाह
आंध्र प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एपीएसडीएमए) के प्रबंध निदेशक प्रखर जैन ने लोगों को घर के अंदर रहने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि सोमवार को काकीनाडा, कोनासीमा, पश्चिम गोदावरी, कृष्णा, बापटला, प्रकाशम और नेल्लोर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. इसी तरह उन्होंने कहा कि श्रीकाकुलम, विजयनगरम, पार्वतीपुरम मन्यम, अल्लूरी सीतारामाराजू, विशाखापत्तनम और अनकापल्ली जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है. जैन ने कहा कि पूर्वी गोदावरी, एलुरु, एनटीआर, गुंटूर, पलनाडु, चित्तूर और तिरुपति जिलों में भी इसी तरह का मौसम रहने की उम्मीद है.
पश्चिम बंगाल में भी भारी बारिश का अनुमान
भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बताया है कि मंगलवार से शुक्रवार तक पश्चिम बंगाल के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है. दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और जलपाईगुड़ी में बहुत भारी वर्षा की संभावना है, जबकि दक्षिण बंगाल के क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है.
मछुआरों और तटीय क्षेत्रों के लिए चेतावनी
समुद्र में ऊंची लहरों और तेज हवाओं को देखते हुए मछुआरों को गुरुवार तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है. साथ ही, निचले इलाकों में जलभराव और भूस्खलन की आशंका को लेकर प्रशासन ने बचाव दलों को तैयार रखा है.
Cyclone Montha Alert Live: पीएम मोदी ने चक्रवात मोन्था से निपटने में पूर्ण केंद्रीय सहायता का आश्वासन दिया
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात ‘मोन्था’ से निपटने के लिए राज्य को हरसंभव केंद्रीय सहायता का आश्वासन दिया है. मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात मोंथा मंगलवार सुबह तक भीषण चक्रवाती तूफान में बदल सकता है.मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें दिन में फोन करके चक्रवात की तीव्रता और उठाए जा रहे एहतियाती कदमों की जानकारी ली.
Cyclone Montha Alert Live: आंध्र प्रदेश चक्रवात ‘मोन्था’ तट से टकराया, अधिकारी हाई अलर्ट पर
आंध्र प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक प्रखर जैन ने सोमवार को बताया कि चक्रवात ‘मोंथा’ के तट से टकराने की शुरुआत हो गयी है और इसे एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है. तटीय जिलों में बारिश और तेज आंधी चल रही है.
