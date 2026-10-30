अर्नब से ओडिशा में हाहाकार! कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात, लोगों को किया जा रहा एयरलिफ्ट

चक्रवात अर्नब से ओडिशा के कई हिस्सों में भारी तबाही मचने के बाद सरकार ने गुरुवार (29) अक्टूबर को बाढ़ प्रभावित गंजाम और 8 अन्य जिलों में बचाव कार्यों के लिए कई एजेंसियों की 300 से अधिक टीमों को तैनात किया है. उन्होंने बताया कि बाढ़ का पानी घरों में घुसने के कारण 59,028 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, जिनमें गंजाम के 11,882 लोग शामिल हैं.

आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने बताया कि बचाव कार्यों में कुल 313 टीमें लगी हुई हैं, जिनमें NDRF की 9, ODRAF की 60 और अग्निशमन विभाग की 244 टीमें शामिल हैं. पुजारी ने कहा, "गंजाम जिले में सबसे ज़्यादा तैनाती की गई है, जहां ODRAF की 45 और NDRF की 7 टीमें काम कर रही हैं. इसके बाद गजपति जिला है, जहां ODRAF की 12 और NDRF की 1 टीम तैनात है. मंत्री ने बताया कि मलकानगिरी, कोरापुट, रायगडा, नबरंगपुर, कालाहांडी, नुआपाडा और कंधमाल जिले भी चक्रवात से प्रभावित हुए हैं.

गंजाम में 300 गांव बाढ़ से प्रभावित

मुख्य सचिव अनु गर्ग ने बताया कि गंजाम जिले में लगभग 300 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिनमें से 70 गांव पूरी तरह पानी से घिर गए हैं. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ मिलकर हवाई मार्ग से लोगों को निकालने की व्यवस्था की, क्योंकि पानी की भारी मात्रा के कारण NDRF और ODRAF की बचाव टीमें कुछ जगहों तक नहीं पहुंच पा रही थीं.

36 ट्रेनें रद्द

अधिकारियों ने बताया कि पूर्वी तटीय इलाके में रेल पटरियों के पानी में डूब जाने के कारण 36 ट्रेनें रद्द कर दी गईं और लगभग 30 ट्रेनों का रूट बदल दिया गया. आंध्र प्रदेश-ओडिशा सीमा के पास बहुदा नदी में बाढ़ आने के कारण पानी नेशनल हाईवे-16 के एक हिस्से में भर जाने से वाहनों की आवाजाही बाधित हो गई. गर्ग ने बताया कि ओडिशा सरकार ने गंजाम जिले के 70 गांवों से 2,328 लोगों को एयरलिफ्ट (हवाई मार्ग से सुरक्षित बाहर निकालना) करना शुरू कर दिया है.

गजपति में बाढ़ से 711 गांव प्रभावित

गजपति जिले में भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ से 711 गांव प्रभावित हुए हैं, जहां 25 बचाव दलों ने 17,441 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है. राज्य सरकार ने घोषणा की है कि इन दोनों जिलों में आंगनवाड़ी केंद्र और शिक्षण संस्थान 31 अक्टूबर तक बंद रहेंगे. गर्ग ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में गंजाम और गजपति जिलों में जितनी बारिश हुई है, वह इस इलाके में पूरे साल होने वाली बारिश के बराबर है.

उन्होंने कहा कि गुरुवार सुबह तक गंजाम के पात्रापुर में 546 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि कंधमाल के जी. उदयगिरि में 462.4 मिमी, सनाखेमुंडी में 388 मिमी, रायकिया में 384.8 मिमी और सोराडा में 375 मिमी बारिश हुई. कई नदियों में उफान है, जिससे नाव चलाना मुश्किल हो गया है. मुख्य सचिव ने बताया कि गंजाम में 42,500 लोग और गजपति में लगभग 20,000 लोग प्रभावित हुए हैं.

कई जिलों में भूस्खलन

उन्होंने बताया कि भारी बारिश के कारण कई जिलों में भूस्खलन भी हुआ है. मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात की है और उन्हें ओडिशा में चक्रवात 'अर्नब' के असर के साथ-साथ सरकार द्वारा चलाए जा रहे राहत और बहाली कार्यों के बारे में जानकारी दी है.

माझी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "उन्होंने हमें ओडिशा के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया है. भारत सरकार का सहयोग और समर्थन लोगों की जान बचाने, प्रभावित परिवारों की मदद करने और पूरे राज्य में राहत, पुनर्वास और बहाली के कार्यों में तेजी लाने के हमारे प्रयासों को और मजबूत करेगा."

क्या बोले नवीन पटनायक

पूर्व मुख्यमंत्री और BJD चीफ नवीन पटनायक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, "ओडिशा के आपदा प्रबंधन नेतृत्व का तेजी से कमजोर होना एक ऐसी चेतावनी है, जिसे नजरअंदाज करना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है. चूंकि हम आगे भी आपदाओं के प्रति संवेदनशील बने रहेंगे, इसलिए आपदा तैयारियों को कमजोर करने का कोई भी कदम हमारे लोगों की सुरक्षा और हमारी आर्थिक प्रगति के लिए खतरा पैदा करेगा."

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