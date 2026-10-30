ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअर्नब से ओडिशा में हाहाकार! कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात, लोगों को किया जा रहा एयरलिफ्ट

अर्नब से ओडिशा में हाहाकार! कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात, लोगों को किया जा रहा एयरलिफ्ट

चक्रवात अर्नब ने ओडिशा के कई हिस्सों में भारी तबाही मचाई है. गंजाम में लगभग 300 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिनमें से 70 गांव पूरी तरह पानी से घिर गए हैं. 36 ट्रेनें रद्द कर दी गईं हैं.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 30 Oct 2026 10:20 AM (IST)
Preferred Sources

चक्रवात अर्नब से ओडिशा के कई हिस्सों में भारी तबाही मचने के बाद सरकार ने गुरुवार (29) अक्टूबर को बाढ़ प्रभावित गंजाम और 8 अन्य जिलों में बचाव कार्यों के लिए कई एजेंसियों की 300 से अधिक टीमों को तैनात किया है. उन्होंने बताया कि बाढ़ का पानी घरों में घुसने के कारण 59,028 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, जिनमें गंजाम के 11,882 लोग शामिल हैं. 

आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने बताया कि बचाव कार्यों में कुल 313 टीमें लगी हुई हैं, जिनमें NDRF की 9, ODRAF की 60 और अग्निशमन विभाग की 244 टीमें शामिल हैं. पुजारी ने कहा, "गंजाम जिले में सबसे ज़्यादा तैनाती की गई है, जहां ODRAF की 45 और NDRF की 7 टीमें काम कर रही हैं. इसके बाद गजपति जिला है, जहां ODRAF की 12 और NDRF की 1 टीम तैनात है. मंत्री ने बताया कि मलकानगिरी, कोरापुट, रायगडा, नबरंगपुर, कालाहांडी, नुआपाडा और कंधमाल जिले भी चक्रवात से प्रभावित हुए हैं. 

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
'IDBI बैंक कर्मचारियों के साथ खड़ा हूं', राहुल गांधी ने क्यों लिखा ये पोस्ट? समझें पूरा मामला
'IDBI बैंक कर्मचारियों के साथ खड़ा हूं', राहुल गांधी ने क्यों लिखा ये पोस्ट? समझें पूरा मामला
इंडिया
India Bloc Mock Parliament Live: ज्ञानेश कुमार कुमार के खिलाफ 'जन महाभियोग' की तैयारी, खरगे पेश करेंगे प्रस्ताव
Live: ज्ञानेश कुमार कुमार के खिलाफ 'जन महाभियोग' की तैयारी, खरगे पेश करेंगे प्रस्ताव
इंडिया
Explained: ISRO का NVS-03 सैटेलाइट लॉन्च आज, यह भारत के लिए क्यों है बेहद महत्वपूर्ण? 
Explained: ISRO का NVS-03 सैटेलाइट लॉन्च आज, यह भारत के लिए क्यों है बेहद महत्वपूर्ण? 
इंडिया
Explained: ‘जल्दी इलाका खाली करो’, भूटान में फटी झील, असम-बंगाल में मचा हड़कंप, कितना बड़ा खतरा?
Explained: ‘जल्दी इलाका खाली करो’, भूटान में फटी झील, असम-बंगाल में मचा हड़कंप, कितना बड़ा खतरा?

गंजाम में 300 गांव बाढ़ से प्रभावित
मुख्य सचिव अनु गर्ग ने बताया कि गंजाम जिले में लगभग 300 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिनमें से 70 गांव पूरी तरह पानी से घिर गए हैं. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ मिलकर हवाई मार्ग से लोगों को निकालने की व्यवस्था की, क्योंकि पानी की भारी मात्रा के कारण NDRF और ODRAF की बचाव टीमें कुछ जगहों तक नहीं पहुंच पा रही थीं. 

36 ट्रेनें रद्द 
अधिकारियों ने बताया कि पूर्वी तटीय इलाके में रेल पटरियों के पानी में डूब जाने के कारण 36 ट्रेनें रद्द कर दी गईं और लगभग 30 ट्रेनों का रूट बदल दिया गया. आंध्र प्रदेश-ओडिशा सीमा के पास बहुदा नदी में बाढ़ आने के कारण पानी नेशनल हाईवे-16 के एक हिस्से में भर जाने से वाहनों की आवाजाही बाधित हो गई. गर्ग ने बताया कि ओडिशा सरकार ने गंजाम जिले के 70 गांवों से 2,328 लोगों को एयरलिफ्ट (हवाई मार्ग से सुरक्षित बाहर निकालना) करना शुरू कर दिया है. 

गजपति में बाढ़ से 711 गांव प्रभावित 
गजपति जिले में भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ से 711 गांव प्रभावित हुए हैं, जहां 25 बचाव दलों ने 17,441 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है. राज्य सरकार ने घोषणा की है कि इन दोनों जिलों में आंगनवाड़ी केंद्र और शिक्षण संस्थान 31 अक्टूबर तक बंद रहेंगे. गर्ग ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में गंजाम और गजपति जिलों में जितनी बारिश हुई है, वह इस इलाके में पूरे साल होने वाली बारिश के बराबर है. 

उन्होंने कहा कि गुरुवार सुबह तक गंजाम के पात्रापुर में 546 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि कंधमाल के जी. उदयगिरि में 462.4 मिमी, सनाखेमुंडी में 388 मिमी, रायकिया में 384.8 मिमी और सोराडा में 375 मिमी बारिश हुई. कई नदियों में उफान है, जिससे नाव चलाना मुश्किल हो गया है. मुख्य सचिव ने बताया कि गंजाम में 42,500 लोग और गजपति में लगभग 20,000 लोग प्रभावित हुए हैं. 

कई जिलों में भूस्खलन
उन्होंने बताया कि भारी बारिश के कारण कई जिलों में भूस्खलन भी हुआ है. मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात की है और उन्हें ओडिशा में चक्रवात 'अर्नब' के असर के साथ-साथ सरकार द्वारा चलाए जा रहे राहत और बहाली कार्यों के बारे में जानकारी दी है.

माझी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "उन्होंने हमें ओडिशा के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया है. भारत सरकार का सहयोग और समर्थन लोगों की जान बचाने, प्रभावित परिवारों की मदद करने और पूरे राज्य में राहत, पुनर्वास और बहाली के कार्यों में तेजी लाने के हमारे प्रयासों को और मजबूत करेगा." 

क्या बोले नवीन पटनायक
पूर्व मुख्यमंत्री और BJD चीफ नवीन पटनायक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, "ओडिशा के आपदा प्रबंधन नेतृत्व का तेजी से कमजोर होना एक ऐसी चेतावनी है, जिसे नजरअंदाज करना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है. चूंकि हम आगे भी आपदाओं के प्रति संवेदनशील बने रहेंगे, इसलिए आपदा तैयारियों को कमजोर करने का कोई भी कदम हमारे लोगों की सुरक्षा और हमारी आर्थिक प्रगति के लिए खतरा पैदा करेगा."

ये भी पढ़ें

लद्दाख के लेह और कारगिल में 21 नवंबर को होंगे निकाय चुनाव, आचार संहिता लागू

About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह पिछले एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय है. एबीपी न्यूज में नेशनल और इंटरनेशनल खबरें लिखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर फोकस रहता है. एबीपी न्यूज से पहले इनशॉर्ट्स में बतौर 5 साल सब एडिटर सेवाएं दे चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. साल 2015 में जागरण कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म किया है. संपर्क करें- santosh.jimmc@gmail.com, एक्स हैंडल- https://x.com/SantuPal000
Read More
Published at : 30 Oct 2026 10:20 AM (IST)
Tags :
NDRF Odisha Flood Cyclone Arnab
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'IDBI बैंक कर्मचारियों के साथ खड़ा हूं', राहुल गांधी ने क्यों लिखा ये पोस्ट? समझें पूरा मामला
'IDBI बैंक कर्मचारियों के साथ खड़ा हूं', राहुल गांधी ने क्यों लिखा ये पोस्ट? समझें पूरा मामला
इंडिया
India Bloc Mock Parliament Live: ज्ञानेश कुमार कुमार के खिलाफ 'जन महाभियोग' की तैयारी, खरगे पेश करेंगे प्रस्ताव
Live: ज्ञानेश कुमार कुमार के खिलाफ 'जन महाभियोग' की तैयारी, खरगे पेश करेंगे प्रस्ताव
इंडिया
Explained: ISRO का NVS-03 सैटेलाइट लॉन्च आज, यह भारत के लिए क्यों है बेहद महत्वपूर्ण? 
Explained: ISRO का NVS-03 सैटेलाइट लॉन्च आज, यह भारत के लिए क्यों है बेहद महत्वपूर्ण? 
इंडिया
Explained: ‘जल्दी इलाका खाली करो’, भूटान में फटी झील, असम-बंगाल में मचा हड़कंप, कितना बड़ा खतरा?
Explained: ‘जल्दी इलाका खाली करो’, भूटान में फटी झील, असम-बंगाल में मचा हड़कंप, कितना बड़ा खतरा?
Advertisement

वीडियोज

रिश्तों का धोखा, साजिश और खौफ! 4 शहरों में जुर्म की 4 सनसनीखेज कहानियां...
MLC रिजल्ट, चौतरफा खटपट!
किसके वोट चोरी, किसकी सीनाजोरी?
Azam Khan बाहर आएंगे... किसका गेम बिगाड़ेंगे?
Gyanesh Kumar पर 'जन-महाभियोग' विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान युद्ध की सीक्रेट जानकारी लीक करने का आरोप, ट्रंप ने US जनरल को नौकरी से निकाला
ईरान युद्ध की सीक्रेट जानकारी लीक करने का आरोप, ट्रंप ने US जनरल को नौकरी से निकाला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में आज भी बहुत भारी बारिश का अलर्ट, मेरठ-सहारनपुर में गिरेंगे ओले
यूपी में आज भी बहुत भारी बारिश का अलर्ट, मेरठ-सहारनपुर में गिरेंगे ओले
क्रिकेट
दुनिया में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने राशिद खान, बदल दिया टी20 का इतिहास
दुनिया में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने राशिद खान, बदल दिया टी20 का इतिहास
बॉलीवुड
'मेरे पति के जैसा कोई नहीं...', करवा चौथ पर निक ने दिया प्रियंका चोपड़ा को सरप्राइज
'मेरे पति के जैसा कोई नहीं...', करवा चौथ पर निक ने दिया प्रियंका चोपड़ा को सरप्राइज
विश्व
महात्मा गांधी के पोते की जमीन पर अवैध कब्जे की कोशिश, US कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
महात्मा गांधी के पोते की जमीन पर अवैध कब्जे की कोशिश, US कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
इंडिया
'IDBI बैंक कर्मचारियों के साथ खड़ा हूं', राहुल गांधी ने क्यों लिखा ये पोस्ट? समझें पूरा मामला
'IDBI बैंक कर्मचारियों के साथ खड़ा हूं', राहुल गांधी ने क्यों लिखा ये पोस्ट? समझें पूरा मामला
एग्रीकल्चर
क्या है Gegeneophis chandgadi, महाराष्ट्र में मिली केंचुए जैसी नई प्रजाति क्यों खास? 
क्या है Gegeneophis chandgadi, महाराष्ट्र में मिली केंचुए जैसी नई प्रजाति क्यों खास? 
फूड
Moong Dal Halwa: इस तरह बनाएं मूंग दाल का हलवा, नहीं पड़ेगी बाजार से लाने की जरूरत
इस तरह बनाएं मूंग दाल का हलवा, नहीं पड़ेगी बाजार से लाने की जरूरत
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget