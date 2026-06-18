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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCyber Fraud: देश में ये हो क्या रहा? पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे के साथ Whats App से हो गया बड़ा फ्रॉड, चौंकाने वाली खबर

Cyber Fraud: देश में ये हो क्या रहा? पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे के साथ Whats App से हो गया बड़ा फ्रॉड, चौंकाने वाली खबर

पूर्व सांसद नरेश गुजराल की तस्वीर का इस्तेमाल कर ठगों ने उनके कर्मचारी से 7.8 करोड़ रुपये ट्रांसफर करा लिए. दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर 4 करोड़ रुपये फ्रीज़ कराए.

Reported By : वैभव परब |  Edited By: निहारिका सिंह |  Updated at : 18 Jun 2026 01:35 PM (IST)
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देश में साइबर अपराध के बढ़ते मामलों के बीच पूर्व प्रधानमंत्री आई. के. गुजराल के बेटे और पूर्व सांसद नरेश गुजराल के साथ करोड़ों रुपये की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है और साइबर अपराध से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है.

पुलिस सूत्रों के अनुसार, ठगों ने नरेश गुजराल की तस्वीर का इस्तेमाल कर उनके एक कर्मचारी को व्हाट्सएप पर संदेश भेजा. आरोपी ने खुद को नरेश गुजराल बताते हुए बातचीत की और कहा कि वह एक महत्वपूर्ण बैठक में व्यस्त हैं, इसलिए तत्काल एक खाते में आरटीजीएस (RTGS) के जरिए रकम ट्रांसफर की जाए. कर्मचारी को यह मैसेज सही लगा और उसने निर्देशों का पालन करते हुए कई किस्तों में धनराशि भेज दी.

यह भी पढ़ें : कांग्रेस में होगा शिवसेना UBT का विलय? संजय राउत का बयान बना 6 सांसदों के टूटने की वजह!

7.8 करोड़  की ठगी
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इस साइबर धोखाधड़ी में करीब 7.8 करोड़ रुपये की ठगी की गई. मामले की जानकारी मिलने के बाद पीड़ित पक्ष ने तुरंत शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद दिल्ली पुलिस की साइबर टीम सक्रिय हुई और विभिन्न बैंकों के साथ समन्वय कर लगभग 4 करोड़ रुपये की राशि फ्रीज़ कराने में सफलता हासिल की. मामले में मंगलवार को ई-एफआईआर दर्ज की गई है और आगे की जांच जारी है.

जांच में जुटी पुलिस 

पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी किस नेटवर्क का हिस्सा हैं, उन्होंने व्हाट्सएप प्रोफाइल और पहचान का दुरुपयोग कैसे किया तथा रकम किन खातों में भेजी गई. अधिकारियों का मानना है कि इस तरह की धोखाधड़ी में अक्सर फर्जी दस्तावेज, नकली बैंक खाते और कई स्तरों पर धन हस्तांतरण का इस्तेमाल किया जाता है. विशेषज्ञों ने लोगों को सलाह दी है कि किसी भी वित्तीय लेन-देन से पहले फोन या वीडियो कॉल के जरिए व्यक्ति की पहचान की पुष्टि अवश्य करें. साइबर अपराध की स्थिति में तुरंत राष्ट्रीय हेल्पलाइन 1930 या साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने से रकम वापस मिलने की संभावना बढ़ जाती है.

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About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
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Published at : 18 Jun 2026 01:35 PM (IST)
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Naresh Gujral Cyber Fraud WhatsApp Scam
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