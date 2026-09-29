'नीतीश बाद में जाते तो ज्यादा नुकसान होता', कांग्रेस बैठक में ऐसा क्यों बोलीं सोनिया गांधी

कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मीटिंग में पार्टी की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने नीतीश कुमार को लेकर कहा है कि वह बाहर जाने के लिए पहले से ही रास्ता तलाश रहे थे. अच्छा हुआ कि पहले चले गए. बाद में जाते तो गठबंधन को बहुत नुकसान होता.

सोनिया गांधी का ने यह जवाब उस वक्त दिया, जब सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में दिग्विजय सिंह ने कहा कि 2024 से पहले नीतीश कुमार को नहीं जाने देना चाहिए था.

कांग्रेस की मीटिंग में पीएम मोदी के इस्तीफे की मांग

इससे पहले मंगलवार को हुई CWC की बैठक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर पीएम नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के तरफ से अंपायर बनकर चुनावों में मैच फिक्सिंग करने का आरोप लगाया. साथ ही कहा कि कुमार को पद से हटाए जाने के साथ ही पीएम को भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए.

इसके अलावा बैठक में यह फैसला किया गया कि इस मुद्दे को लेकर देशभर में आंदोलन चलाया जाएगा. इसमें दूसरे विपक्षी दलों का भी सहयोग लिया जाएगा.

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पार्टी संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, कई अन्य वरिष्ठ नेता और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए.

कांग्रेस अध्यक्ष ने रखा पीएम के इस्तीफे की मांग का प्रस्ताव

खरगे ने कार्य समिति की बैठक में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इस्तीफे की मांग उठाई. बैठक में पारित प्रस्ताव में भी कहा गया कि प्रधानमंत्री को नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र दे देना चाहिए. खरगे ने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं और निर्वाचन आयुक्तों के बीच भी मतभेद सामने आए हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे में संबंधित सीईसी को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है और उन्हें तत्काल हटाया जाना चाहिए.

राहुल बोले- विरोध से पीछे नहीं हटना चाहिए

राहुल गांधी ने बैठक में कहा कि देश में चुनावों में ईवीएम और मतदाता सूची से जुड़ी मैच फिक्सिंग हो रही है, जिसके खिलाफ पार्टी को संसद से लेकर सड़क तक विरोध के साथ-साथ प्रतिरोध के रास्ते से पीछे नहीं हटना चाहिए. कार्य समिति के प्रस्ताव में कहा गया कि पार्टी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के तत्काल इस्तीफे की मांग करती है, जिन्होंने कांग्रेस के अनुसार अपने सभी नैतिक और संस्थागत अधिकार खो दिए हैं. प्रस्ताव में आरोप लगाया गया प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के इशारे पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा खुलेआम ‘वोट चोरी’ को अंजाम दिया गया है.