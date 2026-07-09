ग्रीक आइसलैंड एयरपोर्ट पर क्रैश लैंडिंग, F-16 में लगी आग, पायलट की सूझबूझ से टला हादसा

गुरुवार दोपहर को हेलेनिक एयरफोर्स का एक F-16C फाइटिंग फाल्कन में उड़ान के दौरान टेक्निकल खराबी आ गई. इसके उन्होंने जकिन्थोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सफलतापूर्वक इमरजेंसी लैंडिंग की. घटना 9 जुलाई को हुई थी वे 116वें कॉम्बैट विंग का फाइटर जेट पेलोपोनीज में अराक्सोस एयरबेस से उड़ान भर चुका था. लेकिन दक्षिणी ग्रीक द्वीप के कमर्शियल एयरपोर्ट की ओर मुड़ने को मजबूर हुआ.

वीडियो भी आया सामने, विमान के निचले हिस्से से उठती दिखीं आग की लपटें

लैंडिंग के दौरान विमान के निचले हिस्से में आग की लपटें नजर आईं. इसके बाद एयरफील्ड की इमरजेंसी सर्विस ने तुरंत एक्शन लिया. एयरपोर्ट पर पहले से मौजूद फायरफाइटर कुछ सेकंड में जेट के पास पहुंच गए. आग को सफलतापूर्वक बुझा दिया गया. इससे आग फ्यूल टैंक तक नहीं पहुंच सकी.

Video posted online captured the moments immediately following the emergency landing of a Hellenic Air Force F-16C Fighting Falcon today at Zakynthos International Airport in Southern Greece, with flames seen under the aircraft being quickly being extinguished by firefighters at… pic.twitter.com/2dGQqE3J7y — OSINTdefender (@sentdefender) July 9, 2026

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Video posted online captured the moments immediately following the emergency landing of a Hellenic Air Force F-16C Fighting Falcon today at Zakynthos International Airport in Southern Greece, with flames seen under the aircraft being quickly being extinguished by firefighters at… pic.twitter.com/2dGQqE3J7y — OSINTdefender (@sentdefender) July 9, 2026

इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है. इसमें बताया गया दक्षिणी ग्रीस के जकिन्थोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हेलेनिक एयर फोर्स के F-16C फाइटिंग फाल्कन की इमरजेंसी लैंडिंग के बाद यह फुटेज कैद किया गया. इसमें विमान के नीचे आग की लपटें नजर आ रही हैं. जकिन्थोस में फायरफाइटर्स तेजी से आग को बुझा रहे हैं.

पायलट ने करोड़ों डॉलर के इस जेट को पूरी तरह रोका

हेलेनिक एयरफोर्स ने कहा है कि पायलट ने करोड़ों डॉलर के इस जेट को पूरी तरह से रोक दिया. उसे भी किसी तरह की चोट नहीं आई है. वहीं, एयरपोर्ट पर कामकाज प्रभावित हुआ है. जकिन्थोस एयरपोर्ट पर केवल एक रनवे है. यहां इमरजेंसी के चलते कामकाज प्रभावित हुआ. ब्रिटिश एयरवेज टीयूआई और Easy Jet की उड़ानों को एथेंस और कोर्फ की ओर डायवर्ट कर दिया. कई उड़ानें देरी से रवाना की गई हैं. हेलेनिक एयरफोर्स ने खराबी के बाद लगी आग को लेकर जांच शुरू कर दी है.

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