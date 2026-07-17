आंध्र प्रदेश में एक बार फिर कोविड-19 के मामले सामने आए हैं. राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 26 जून से 16 जुलाई 2026 के बीच कुल 12 लोगों में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई है. इन मामलों में 4 मरीजों की मौत भी हुई है. हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जिन मरीजों की मौत हुई, वे पहले से ही कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे. उन्हें हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, किडनी संबंधी समस्याएं और अन्य स्वास्थ्य परेशानियां थीं.

स्वास्थ्य, चिकित्सा और परिवार कल्याण विभाग के सचिव और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आयुक्त वीरा पांडियन ने शुक्रवार (17 जुलाई 2026) को जानकारी देते हुए बताया कि इस साल राज्य में पहला कोविड-19 मामला 26 जून को कडप्पा जिले में दर्ज किया गया था. इसके बाद 1 जुलाई से 16 जुलाई के बीच 11 नए मामले सामने आए. इनमें से 2 मरीज ऐसे थे जो पहले कोविड संक्रमित लोगों के संपर्क में आए थे.

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आंध्र प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सबसे ज्यादा 8 मामले कडप्पा जिले में पाए गए हैं. इसके अलावा गुंटूर जिले में 2 मामले दर्ज हुए हैं. विशाखापट्टनम और काकीनाडा में 1-1 मरीज मिला है. विभाग ने बताया कि ये सभी मामले अलग-अलग क्षेत्रों से सामने आए हैं और किसी एक जगह पर संक्रमण का समूह या क्लस्टर नहीं मिला है. 26 जून से 15 जुलाई के बीच राज्य में कुल 67 लोगों की कोविड जांच की गई. इनमें से 11 लोगों की रिपोर्ट राज्य में ही पॉजिटिव आई. वहीं काकीनाडा जिले के एक व्यक्ति में तमिलनाडु के वेल्लोर स्थित सीएमसी अस्पताल में जांच के दौरान कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई. इस तरह राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 12 हो गई.

कितने मरीज है होम आइसोलेशन में?

कोविड संक्रमित मरीजों में कडप्पा जिले के तीन और काकीनाडा जिले के एक मरीज की मौत हुई है. स्वास्थ्य विभाग ने दोहराया है कि सभी मृतकों को पहले से गंभीर बीमारियां थीं और वे लंबे समय से स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे थे. कोविड वायरस की जांच को और बेहतर बनाने के लिए पांच नमूने 9 जुलाई को पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (NIV) भेजे गए हैं. वहां इन नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है ताकि वायरस के प्रकार और उसके स्वरूप की जानकारी मिल सके. मौजूदा स्थिति की बात करें तो 3 मरीज होम आइसोलेशन में हैं. दो मरीज अस्पताल में भर्ती होकर इलाज करा रहे हैं. वहीं तीन मरीज पूरी तरह स्वस्थ होकर अस्पताल से छुट्टी पा चुके हैं.

आंध्र प्रदेश के अलग-अलग जिलों के आंकड़े

स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाह या डर का शिकार न हों. विभाग के अनुसार स्थिति नियंत्रण में है और लगातार निगरानी की जा रही है. राज्य के सभी अस्पतालों, डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं. जिलेवार मामलों की बात करें तो कडप्पा में 8, गुंटूर में 2, विशाखापट्टनम में 1 और काकीनाडा में 1 मामला सामने आया है. इस तरह कुल मामलों की संख्या 12 है. इनमें 4 लोगों की मौत हुई है, 3 मरीज होम आइसोलेशन में हैं, 2 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं और 3 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं.

देशभर में कोविड-19 के मामले

देशभर में भी कोविड-19 के मामले दर्ज किए जा रहे हैं. 1 जुलाई से अब तक पूरे देश में 339 कोविड मामले सामने आए हैं. सबसे ज्यादा 115 मामले केरल में दर्ज हुए हैं. इसके बाद कर्नाटक में 64, महाराष्ट्र में 43, तमिलनाडु में 39, अंडमान एवं निकोबार में 18, दिल्ली में 18 और राजस्थान में 12 मामले सामने आए हैं. अन्य राज्यों में भी कुछ कोविड मरीज मिले हैं. आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सत्य कुमार यादव ने कहा है कि राज्य सरकार स्थिति पर लगातार नजर रख रही है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं, बल्कि जरूरी सावधानियां बरतें और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें. सरकार का कहना है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह तैयार है.

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