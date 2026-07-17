INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCovid Cases Update: देश के इस राज्य में कोविड ने दी दस्तक! 20 दिनों में 12 केस, 4 मौतें, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट

Covid Cases Update: देश के इस राज्य में कोविड ने दी दस्तक! 20 दिनों में 12 केस, 4 मौतें, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट

आंध्र प्रदेश में 26 जून से 16 जुलाई 2026 के बीच कोविड-19 के 12 मामले सामने आए हैं. इनमें 4 मरीजों की मौत हुई है. स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि सभी मृतक पहले से गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे.

Written By : कनपर्थी विजय कुमार, अमरावती |  Updated at : 17 Jul 2026 11:34 AM (IST)
Preferred Sources

आंध्र प्रदेश में एक बार फिर कोविड-19 के मामले सामने आए हैं. राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 26 जून से 16 जुलाई 2026 के बीच कुल 12 लोगों में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई है. इन मामलों में 4 मरीजों की मौत भी हुई है. हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जिन मरीजों की मौत हुई, वे पहले से ही कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे. उन्हें हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, किडनी संबंधी समस्याएं और अन्य स्वास्थ्य परेशानियां थीं.

स्वास्थ्य, चिकित्सा और परिवार कल्याण विभाग के सचिव और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आयुक्त वीरा पांडियन ने शुक्रवार (17 जुलाई 2026) को जानकारी देते हुए बताया कि इस साल राज्य में पहला कोविड-19 मामला 26 जून को कडप्पा जिले में दर्ज किया गया था. इसके बाद 1 जुलाई से 16 जुलाई के बीच 11 नए मामले सामने आए. इनमें से 2 मरीज ऐसे थे जो पहले कोविड संक्रमित लोगों के संपर्क में आए थे.

ये भी पढ़ें: पश्चिम बंगाल में बड़ा हादसा, बहरामपुर में ट्रेन से टकराई स्कूल वैन, 2 बच्चों समेत 3 की मौत

आंध्र प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सबसे ज्यादा 8 मामले कडप्पा जिले में पाए गए हैं. इसके अलावा गुंटूर जिले में 2 मामले दर्ज हुए हैं. विशाखापट्टनम और काकीनाडा में 1-1 मरीज मिला है. विभाग ने बताया कि ये सभी मामले अलग-अलग क्षेत्रों से सामने आए हैं और किसी एक जगह पर संक्रमण का समूह या क्लस्टर नहीं मिला है. 26 जून से 15 जुलाई के बीच राज्य में कुल 67 लोगों की कोविड जांच की गई. इनमें से 11 लोगों की रिपोर्ट राज्य में ही पॉजिटिव आई. वहीं काकीनाडा जिले के एक व्यक्ति में तमिलनाडु के वेल्लोर स्थित सीएमसी अस्पताल में जांच के दौरान कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई. इस तरह राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 12 हो गई.

कितने मरीज है होम आइसोलेशन में?

कोविड संक्रमित मरीजों में कडप्पा जिले के तीन और काकीनाडा जिले के एक मरीज की मौत हुई है. स्वास्थ्य विभाग ने दोहराया है कि सभी मृतकों को पहले से गंभीर बीमारियां थीं और वे लंबे समय से स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे थे. कोविड वायरस की जांच को और बेहतर बनाने के लिए पांच नमूने 9 जुलाई को पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (NIV) भेजे गए हैं. वहां इन नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है ताकि वायरस के प्रकार और उसके स्वरूप की जानकारी मिल सके. मौजूदा स्थिति की बात करें तो 3 मरीज होम आइसोलेशन में हैं. दो मरीज अस्पताल में भर्ती होकर इलाज करा रहे हैं. वहीं तीन मरीज पूरी तरह स्वस्थ होकर अस्पताल से छुट्टी पा चुके हैं.

आंध्र प्रदेश के अलग-अलग जिलों के आंकड़े

स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाह या डर का शिकार न हों. विभाग के अनुसार स्थिति नियंत्रण में है और लगातार निगरानी की जा रही है. राज्य के सभी अस्पतालों, डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं. जिलेवार मामलों की बात करें तो कडप्पा में 8, गुंटूर में 2, विशाखापट्टनम में 1 और काकीनाडा में 1 मामला सामने आया है. इस तरह कुल मामलों की संख्या 12 है. इनमें 4 लोगों की मौत हुई है, 3 मरीज होम आइसोलेशन में हैं, 2 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं और 3 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं.

देशभर में  कोविड-19 के मामले

देशभर में भी कोविड-19 के मामले दर्ज किए जा रहे हैं. 1 जुलाई से अब तक पूरे देश में 339 कोविड मामले सामने आए हैं. सबसे ज्यादा 115 मामले केरल में दर्ज हुए हैं. इसके बाद कर्नाटक में 64, महाराष्ट्र में 43, तमिलनाडु में 39, अंडमान एवं निकोबार में 18, दिल्ली में 18 और राजस्थान में 12 मामले सामने आए हैं. अन्य राज्यों में भी कुछ कोविड मरीज मिले हैं. आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सत्य कुमार यादव ने कहा है कि राज्य सरकार स्थिति पर लगातार नजर रख रही है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं, बल्कि जरूरी सावधानियां बरतें और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें. सरकार का कहना है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह तैयार है.

ये भी पढ़ें: Parliament Monsoon Session: आयकर से उद्योग तक... मॉनसून सत्र में कई बिलों को पारित कराने की तैयारी में सरकार, संसदीय बुलेटिन से क्या पता चला

About the author कनपर्थी विजय कुमार, अमरावती

कनपर्थी विजय कुमार आंध्र प्रदेश की खबरों पर खास पकड़ रहते हैं. एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. उनकी हिंदी, अंग्रेज़ी, तेलुगु, तमिल और पंजाबी भाषाओं पर पकड़ है. इंडियन आर्मी पैरा फोर्स कमांडो में सेवा देने के बाद रिटायर्ड हुए हैं.
Read More
Published at : 17 Jul 2026 11:34 AM (IST)
Tags :
Andhra Pradesh Health Department COVID
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
राष्ट्रगान की तरह 'वंदे मातरम' को देना होगा सम्मान, नहीं तो... राष्ट्रगीत को लेकर सरकार ला रही नया विधेयक, जानें क्या है ये
राष्ट्रगान की तरह 'वंदे मातरम' को देना होगा सम्मान, नहीं तो... राष्ट्रगीत को लेकर सरकार ला रही नया विधेयक, जानें क्या है ये
इंडिया
Hydrogen Fuel Train: PM मोदी ने दिखाई भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी! जानिए इसकी खासियतें
PM मोदी ने दिखाई भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी! जानिए इसकी खासियतें
इंडिया
सोनम वांगचुक का नया वीडियो आया सामने- 'मैं 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा, उसके बाद भूत बनकर...'
सोनम वांगचुक का नया वीडियो आया सामने- 'मैं 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा, उसके बाद भूत बनकर...'
इंडिया
सहारनपुर से कोलकाता एयरपोर्ट तक... मस्जिद विवाद पर फिरंगी महली का बड़ा बयान, कहा- 'मुसलमान की शिनाख्त मिटाने की कोशिश'
मस्जिद विवाद पर फिरंगी महली का बड़ा बयान, कहा- 'मुसलमान की शिनाख्त मिटाने की कोशिश'
Advertisement

वीडियोज

Lionel Messi: 39 साल की फुटबॉल मशीन! ABPLIVE
Kiku Sharda ने खोला Kapil Sharma Show का बड़ा राज
Jennifer Winget की दूसरी शादी की खबरों ने बढ़ाई फैंस की खुशी
अफवाह या सच? Kiara Advani की दूसरी प्रेग्नेंसी की चर्चा तेज
'The Odyssey' Review: Christopher Nolan का विजुअल मास्टरपीस, IMAX में मिलेगा असली रोमांच
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Strait of Hormuz: 'जब तक अगला आदेश न दें...', होर्मुज में खतरा, भारतीयों के लिए DGMA ने जारी की एडवाइजरी, जानें क्या कहा
'जब तक अगला आदेश न दें...', होर्मुज में खतरा, भारतीयों के लिए DGMA ने जारी की एडवाइजरी, जानें क्या कहा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: दो मस्जिद...विंटेज कारों का शोकेस और PWD का गेस्ट हाउस, जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर क्या-क्या है?
दो मस्जिद...विंटेज कारों का शोकेस और PWD का गेस्ट हाउस, जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर क्या-क्या है?
इंडिया
बिगड़ती तबीयत, खतरे में जान... सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का 20वां दिन, डॉक्टरों ने दी ऑर्गन फेलियर की चेतावनी
खतरे में जान... सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का 20वां दिन, डॉक्टरों ने दी ऑर्गन फेलियर की चेतावनी
फ़ुटबॉल
स्पेन या अर्जेंटीना, किसके सिर सजेगा ताज? जानिए कब, कहां और कैसे देखें FIFA World Cup 2026 का महामुकाबला
स्पेन या अर्जेंटीना, किसके सिर सजेगा ताज? जानिए कब, कहां और कैसे देखें FIFA World Cup 2026 का महामुकाबला
बॉलीवुड
'OMG 2 का आइडिया मेरा था, अक्षय कुमार ने स्क्रिप्ट ली और क्रेडिट तक नहीं दिया', परेश रावल का खुलासा
‘OMG 2 मेरा आइडिया थी लेकिन अक्षय ने नहीं दिया कोई क्रेडिट’, परेश रावल का खुलासा
इंडिया
पश्चिम बंगाल में बड़ा हादसा, बहरामपुर में ट्रेन से टकराई स्कूल वैन, 2 बच्चों समेत 3 की मौत
पश्चिम बंगाल में बड़ा हादसा, बहरामपुर में ट्रेन से टकराई स्कूल वैन, 2 बच्चों समेत 3 की मौत
विश्व
अमेरिका का ईरान पर लगातार छठे दिन ताबड़तोड़ अटैक, ब्रिज, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर दागी मिसाइलें, बिजली भी गुल
अमेरिका का ईरान पर लगातार छठे दिन ताबड़तोड़ अटैक, ब्रिज, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर दागी मिसाइलें, बिजली भी गुल
हेल्थ
Sonam Wangchuk Hunger Strike: लंबे वक्त तक भूख हड़ताल से कौन-से अंग सबसे पहले होते हैं खराब, कब फेल होने लगता है सिस्टम?
लंबे वक्त तक भूख हड़ताल से कौन-से अंग सबसे पहले होते हैं खराब, कब फेल होने लगता है सिस्टम?
ENT LIVE
Christopher Nolan की The Odyssey की कहानी जानकर रह जाएंगे हैरान
Christopher Nolan की The Odyssey की कहानी जानकर रह जाएंगे हैरान
ENT LIVE
Kapil Sharma Show को लेकर Kiku Sharda का बड़ा खुलासा
Kapil Sharma Show को लेकर Kiku Sharda का बड़ा खुलासा
ENT LIVE
रिपोर्ट्स: Jennifer Winget करेंगी William Ishmeal से शादी?
रिपोर्ट्स: Jennifer Winget करेंगी William Ishmeal से शादी?
ENT LIVE
Christopher Nolan की The Odyssey ने जीता दिल
Christopher Nolan की The Odyssey ने जीता दिल
ENT LIVE
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
Embed widget