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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबुखार, सांस लेने में दिक्कत... देश में फिर दस्तक दे रहा कोरोना वायरस, जानें उत्तर प्रदेश समेत कहां-कहां मिले नए केस

बुखार, सांस लेने में दिक्कत... देश में फिर दस्तक दे रहा कोरोना वायरस, जानें उत्तर प्रदेश समेत कहां-कहां मिले नए केस

Covid19 India Update: देश में एक बार फिर कोरोना पैर पसार रहा है. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के नए मामले सामने आए हैं.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 15 Jul 2026 10:43 AM (IST)
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देश में एक बार फिर कोरोना वायरस दस्तक दे रहा है. उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र समेत कुछ जगहों पर कोविड19 के नए केस सामने आए हैं. कोरोना के नए मामलों के बाद हेल्थ डिपार्टमेंट को अलर्ट कर दिया है. उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक युवक को सांस लेने में दिक्कत थी, जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो कोविड19 की बात सामने आई. इसी तरह आंध्र प्रदेश में भी नए मामले में सामने आए हैं. इस लिस्ट में महाराष्ट्र का नाम भी शामिल है.

वाराणसी के आशापुर इलाके के रहने वाले 27 वर्षीय एक युवक को सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही थी. जब उसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के सर सुंदरलाल अस्पताल के चेस्ट एंड टीबी विभाग में दिखाया गया और कोरोना जांच की गई तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई. फिलहाल, इस युवक को बीएचयू अस्पताल में ही भर्ती करके उसका इलाज किया जा रहा है. डॉक्टरों के मुताबिक, यह मामला बताता है कि वायरस की रफ्तार भले ही धीमी पड़ गई है, लेकिन यह अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है.

आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 8 नए मामले

सबसे ज्यादा चिंताजनक मामले दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश से सामने आए हैं. फिलहाल राज्य में कोरोना के 8 एक्टिव केस रिकॉर्ड किए गए हैं. पिछले कुछ हफ्तों के भीतर आंध्र प्रदेश में कोरोना से दो लोगों की मौत भी हो चुकी है. हाल ही में कडप्पा के मासापेटा इलाके के रहने वाले 46 वर्षीय एक व्यक्ति की कोरोना संक्रमण से जान चली गई.

वहीं, एक अन्य मामला अन्नमैया जिले के राजमपेटा से भी सामने आया था. इन मामलों के बाद मरीजों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं, ताकि कोरोना के वैरिएंट का पता लगाया जा सके.

महाराष्ट्र में कोविड19 का नया मामला

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी कोरोना वायरस का एक नया मामला मिला है. इसके अलावा जाने-माने सिंगर कुमार सानू के बेटे जान कुमार सानू भी हाल ही में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. उनका इलाज चल रहा है. 

यह भी पढ़ें : 'हिम्मत है तो गलती मान लो...', कांग्रेस ने ममता बनर्जी को दी खुली चुनौती, पार्टी छोड़ने की बात क्यों दिलाई याद?

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 15 Jul 2026 10:43 AM (IST)
Tags :
Corona Virus COVID19 INDIA
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