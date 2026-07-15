देश में एक बार फिर कोरोना वायरस दस्तक दे रहा है. उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र समेत कुछ जगहों पर कोविड19 के नए केस सामने आए हैं. कोरोना के नए मामलों के बाद हेल्थ डिपार्टमेंट को अलर्ट कर दिया है. उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक युवक को सांस लेने में दिक्कत थी, जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो कोविड19 की बात सामने आई. इसी तरह आंध्र प्रदेश में भी नए मामले में सामने आए हैं. इस लिस्ट में महाराष्ट्र का नाम भी शामिल है.

वाराणसी के आशापुर इलाके के रहने वाले 27 वर्षीय एक युवक को सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही थी. जब उसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के सर सुंदरलाल अस्पताल के चेस्ट एंड टीबी विभाग में दिखाया गया और कोरोना जांच की गई तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई. फिलहाल, इस युवक को बीएचयू अस्पताल में ही भर्ती करके उसका इलाज किया जा रहा है. डॉक्टरों के मुताबिक, यह मामला बताता है कि वायरस की रफ्तार भले ही धीमी पड़ गई है, लेकिन यह अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है.

आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 8 नए मामले

सबसे ज्यादा चिंताजनक मामले दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश से सामने आए हैं. फिलहाल राज्य में कोरोना के 8 एक्टिव केस रिकॉर्ड किए गए हैं. पिछले कुछ हफ्तों के भीतर आंध्र प्रदेश में कोरोना से दो लोगों की मौत भी हो चुकी है. हाल ही में कडप्पा के मासापेटा इलाके के रहने वाले 46 वर्षीय एक व्यक्ति की कोरोना संक्रमण से जान चली गई.

वहीं, एक अन्य मामला अन्नमैया जिले के राजमपेटा से भी सामने आया था. इन मामलों के बाद मरीजों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं, ताकि कोरोना के वैरिएंट का पता लगाया जा सके.

महाराष्ट्र में कोविड19 का नया मामला

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी कोरोना वायरस का एक नया मामला मिला है. इसके अलावा जाने-माने सिंगर कुमार सानू के बेटे जान कुमार सानू भी हाल ही में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. उनका इलाज चल रहा है.

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