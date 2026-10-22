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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाक्या SIR की वजह से केरल में जीती कांग्रेस? ऐसा क्यों बोले कानून मंत्री मेघवाल!

क्या SIR की वजह से केरल में जीती कांग्रेस? ऐसा क्यों बोले कानून मंत्री मेघवाल!

केन्द्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि "SIR कोई मुद्दा नहीं यह केवल एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश है, झूठ बोलो और भाग जाओ."

Written By : धर्मेंद्र बैरागी |  Updated at : 22 Oct 2026 07:10 PM (IST)
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केंद्रीय कानून व न्याय तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने SIR की प्रक्रिया को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है. पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, SIR का मुद्दा बिहार से शुरू हुआ था और इस पर लोकसभा और राज्यसभा में भी चर्चा हो चुकी है.

इस पर पहले ही विस्तार से बातचीत हो चुकी है. हमने बार-बार कहा है कि देश में SIR पहली बार नहीं हो रहा है. जब आप (विपक्ष) SIR कराते हैं तो वह स्वीकार्य होता है लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो वह गलत हो जाता है. इस तरह का बर्ताव स्वीकार्य नहीं है.

संविधान बदलने का दावा भी झूठा

अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, "यह एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश है, झूठ बोलो और भाग जाओ. कभी-कभी, ऐसा झूठा नैरेटिव गढ़ने से उन्हें फायदा भी होता है. उदाहरण के लिए, 2024 के चुनावों के दौरान उन्होंने यह झूठा नैरेटिव फैलाया कि अगर भाजपा सत्ता में वापस आती है, तो वह संविधान बदल देगी. यह बात गलत थी.उन्होंने (विपक्ष) यह भी दावा किया कि अगर भाजपा सत्ता में वापस आती है, तो वह आरक्षण खत्म कर देगी. यह भी गलत था."

केरल का चुनाव कांग्रेस SIR से जीती

केन्द्रीय कानून मंत्री ने कहा कि "विपक्ष लोगों के बीच कड़ी मेहनत करने के बजाय, इस तरह के झूठे नैरेटिव गढ़कर फायदा उठाना चाहता है." अगर 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) कोई मुद्दा होता, तो केरल में कांग्रेस नेता यह न कहते कि इसके बिना वे चुनाव नहीं जीत पाते. केरल के नेताओं ने कहा है कि वे SIR की वजह से जीते हैं. राहुल गांधी को यह बात समझनी चाहिए और उनके बयानों पर ध्यान देना चाहिए."

अर्जुन राम मेघवाल ने विज्ञान भवन में विधि आयोग के राष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा लिया. इसे लेकर उन्होंने कहा, यह कमियों का सवाल नहीं है. सहकारी संघवाद की परिभाषा और व्याख्या को लेकर अलग-अलग लोगों के अपने-अपने विचार हैं. आज की कार्यशाला में सही दृष्टिकोण पर विस्तार से चर्चा की जाएगी. हम पूरे दिन इस बात पर चर्चा करेंगे कि भारत के संघीय ढांचे को लेकर संविधान निर्माताओं की क्या सोच थी. तकनीकी सत्र भी आयोजित किए जाएंगे."

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About the author धर्मेंद्र बैरागी

धर्मेंद्र बैरागी हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में हिन्दी डिजिटल पत्रकारिता पर  शोध कर रहे हैं. इनके रुचि के विषय साहित्य, राजनीति एवं खेल आदि है. वर्तमान में एबीपी न्यूज में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. संपर्क करें- dharmendradasbairagi13@gmail.com
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Published at : 22 Oct 2026 07:10 PM (IST)
Tags :
Arjun Ram Meghwal SIR
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