क्या SIR की वजह से केरल में जीती कांग्रेस? ऐसा क्यों बोले कानून मंत्री मेघवाल!

केंद्रीय कानून व न्याय तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने SIR की प्रक्रिया को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है. पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, SIR का मुद्दा बिहार से शुरू हुआ था और इस पर लोकसभा और राज्यसभा में भी चर्चा हो चुकी है.

इस पर पहले ही विस्तार से बातचीत हो चुकी है. हमने बार-बार कहा है कि देश में SIR पहली बार नहीं हो रहा है. जब आप (विपक्ष) SIR कराते हैं तो वह स्वीकार्य होता है लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो वह गलत हो जाता है. इस तरह का बर्ताव स्वीकार्य नहीं है.

संविधान बदलने का दावा भी झूठा

अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, "यह एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश है, झूठ बोलो और भाग जाओ. कभी-कभी, ऐसा झूठा नैरेटिव गढ़ने से उन्हें फायदा भी होता है. उदाहरण के लिए, 2024 के चुनावों के दौरान उन्होंने यह झूठा नैरेटिव फैलाया कि अगर भाजपा सत्ता में वापस आती है, तो वह संविधान बदल देगी. यह बात गलत थी.उन्होंने (विपक्ष) यह भी दावा किया कि अगर भाजपा सत्ता में वापस आती है, तो वह आरक्षण खत्म कर देगी. यह भी गलत था."

केरल का चुनाव कांग्रेस SIR से जीती

केन्द्रीय कानून मंत्री ने कहा कि "विपक्ष लोगों के बीच कड़ी मेहनत करने के बजाय, इस तरह के झूठे नैरेटिव गढ़कर फायदा उठाना चाहता है." अगर 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) कोई मुद्दा होता, तो केरल में कांग्रेस नेता यह न कहते कि इसके बिना वे चुनाव नहीं जीत पाते. केरल के नेताओं ने कहा है कि वे SIR की वजह से जीते हैं. राहुल गांधी को यह बात समझनी चाहिए और उनके बयानों पर ध्यान देना चाहिए."

अर्जुन राम मेघवाल ने विज्ञान भवन में विधि आयोग के राष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा लिया. इसे लेकर उन्होंने कहा, यह कमियों का सवाल नहीं है. सहकारी संघवाद की परिभाषा और व्याख्या को लेकर अलग-अलग लोगों के अपने-अपने विचार हैं. आज की कार्यशाला में सही दृष्टिकोण पर विस्तार से चर्चा की जाएगी. हम पूरे दिन इस बात पर चर्चा करेंगे कि भारत के संघीय ढांचे को लेकर संविधान निर्माताओं की क्या सोच थी. तकनीकी सत्र भी आयोजित किए जाएंगे."