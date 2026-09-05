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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाशुद्धिकरण विवाद पर कांग्रेस करेगी बड़ी बैठक, सभी दलित सांसद होंगे शामिल

शुद्धिकरण विवाद पर कांग्रेस करेगी बड़ी बैठक, सभी दलित सांसद होंगे शामिल

मल्लिकार्जुन खरगे के अपमान को लेकर विपक्ष लगातार भाजपा और उत्तराखंड सरकार पर निशाना साध रहा है. इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को खत लिखकर कार्रवाई न होने पर नाराजगी जताई.

Written By : मोहित राज दुबे |  Curated By: विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 05 Sep 2026 06:20 PM (IST)
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कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से जुड़े हल्द्वानी शुद्धिकरण विवाद को लेकर अब पार्टी बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है. कांग्रेस पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के अपमान के मुद्दे को लेकर अगले हफ्ते सोमवार (7 सितंबर, 2026) को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में SC सांसदों की एक बड़ी बैठक करने वाली है. इस अहम बैठक में कांग्रेस पार्टी के सभी 15 दलित सांसद शामिल होंगे.

वहीं, बैठक के बाद सभी सांसद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात भी कर सकते हैं.

बेंगलुरु में मामले को लेकर FIR दर्ज

इस मामले को लेकर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के विधान सौधा पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है. इस FIR में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उत्तराखंड इकाई के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को नामजद किया गया है. 

किन धाराओं में एफआईआर हुई दर्ज?

एफआईआर के मुताबिक, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के अपमान को लेकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम यानी SC/ST एक्ट, सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

जेपी नड्डा को पत्र लिखकर क्या बोले खरगे

इसके अलावा, कांग्रेस के राष्ट्रीय मल्लिकार्जुन खरगे ने खुद 8 अगस्त, 2026 को उत्तराखंड के हल्द्वानी जिले में हुई अपनी रैली के बाद कथित तौर पर किए गए शुद्धिकरण के मुद्दे पर एफआईआर दर्ज न कराए जाने को लेकर राज्यसभा में नेता सदन और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को एक पत्र भेजा है.

खरगे ने गुरुवार (3 सितंबर, 2026) को लिखे अपने पत्र में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज न होने पर नाराजगी जाहिर की. उन्होंने पत्र में लिखा, ‘मैंने राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखकर हल्द्वानी में मेरी जनसभा के बाद रामलीला मैदान में कराए गए शुद्धिकरण के गंभीर मामले में उनकी तरफ से सदन में दिए गए आश्वासन की याद दिलाई है.' 

उन्होंने आगे कहा, 'मेरी मांग स्पष्ट है कि राज्यसभा सदन में दिए गए आश्वासन के आलोक में आप मुख्यमंत्री उत्तराखंड को निर्देशित करते हुए यह सुनिश्चित करें कि हल्द्वानी में मेरी जनसभा के बाद रामलीला मैदान पर हुए शुद्धीकरण की इस घटना में संलिप्त व्यक्तियों और संगठनों पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करें.’ 

यह भी पढ़ेंः गाजियाबाद जासूसी मामले में NIA का एक्शन, 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 05 Sep 2026 06:20 PM (IST)
Tags :
Haldwani MALLIKARJUN KHARGE CONGRESS
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