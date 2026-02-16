हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘केंद्र के फैसलों पर विदेशी नेता पहले...’, PM मोदी की इजरायल यात्रा से पहले कांग्रेस का तंज, जानें क्या कहा

‘केंद्र के फैसलों पर विदेशी नेता पहले...’, PM मोदी की इजरायल यात्रा से पहले कांग्रेस का तंज, जानें क्या कहा

PM Modi: कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि भारत को ऑप सिंदूर रोके जाने की जानकारी पहले अमेरिकी विदेश मंत्री से मिली. भारत को भारत-US के ट्रेड डील की जानकारी सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति से मिली.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 16 Feb 2026 10:59 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले कुछ दिनों में इजरायल के दो दिवसीय यात्रा पर जाने वाले हैं. इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी दौरे को लेकर घोषणा की, जिसे लेकर देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. कांग्रेस पार्टी ने पीएम मोदी की यात्रा को लेकर भारत को अपने ही देश की सरकार के फैसलों के बारे में दुनिया के अन्य देशों के नेताओं से पता चलता है.

कांग्रेस नेता ने एक्स पोस्ट में क्या कहा?

कांग्रेस पार्टी के संचार विभाग के महासचिव और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने सोमवार (16 फरवरी, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस संबंध में एक पोस्ट शेयर किया. पोस्ट में कांग्रेस नेता ने कहा, ‘भारत को ऑपरेशन सिंदूर रोके जाने की जानकारी सबसे पहले अमेरिका के विदेश मंत्री से मिली. भारत को भारत-अमेरिका के व्यापार समझौते की जानकारी सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति से मिली और अब प्रधानमंत्री मोदी की इजरायल की यात्रा की तारीखों की जानकारी भी इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मिली है, जिन्होंने गाजा को मलबे और धूल में बदल कर रख दिया है और अब कब्जे वाले वेस्ट बैंक में और ज्यादा फिलिस्तीनियों को बेदखल और विस्थापित कर रहे हैं.’

उन्होंने कहा, ‘अभी-अभी भारत को प्रधानमंत्री मोदी की इजरायल यात्रा की तारीखों के बारे में सबसे पहले बेंजामिन नेतन्याहू से पता चला है. उन्होंने गाजा को मलबे और धूल में बदल दिया है.’

अमेरिकी यहूदी संगठनों के कॉन्फ्रेंस में बोले नेतन्याहू

दरअसल, न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते बुधवार और गुरुवार (25-26 फरवरी, 2026) को दो दिवसीय दौरे पर इजरायल जा रहे हैं. पीएम मोदी की इस होने वाली यात्रा के बारे में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार (15 फरवरी, 2026) को प्रमुख अमेरिकी यहूदी संगठनों के अध्यक्षों के कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जिक्र किया था.

और पढ़ें
Published at : 16 Feb 2026 10:59 PM (IST)
Tags :
Jairam Ramesh INDIA Isreal MODI GOVERNMENT CONGRESS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
‘केंद्र के फैसलों पर विदेशी नेता पहले...’, PM मोदी की इजरायल यात्रा से पहले कांग्रेस का तंज, जानें क्या कहा
‘केंद्र के फैसलों पर विदेशी नेता पहले...’, PM मोदी की इजरायल यात्रा से पहले कांग्रेस का तंज, जानें क्या कहा
इंडिया
नेपाल चुनाव पर भारत का साथ: 72 घंटे सील रहेगी अंतरराष्ट्रीय सीमा, तैयार हो गई पूरी रणनीति!
नेपाल चुनाव पर भारत का साथ: 72 घंटे सील रहेगी अंतरराष्ट्रीय सीमा, तैयार हो गई पूरी रणनीति!
इंडिया
पहलगाम हमले के बाद जम्मू-कश्मीर में खोले जाएंगे बंद टूरिस्ट स्पॉट, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिया आदेश
पहलगाम हमले के बाद जम्मू-कश्मीर में खोले जाएंगे बंद टूरिस्ट स्पॉट, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिया आदेश
इंडिया
निजामाबाद में मेयर चुनाव के दौरान गरमाया माहौल, सांसद धर्मपुरी अरविंद ने पुलिसकर्मी को कहा 'बेवकूफ'; मामला दर्ज
निजामाबाद में मेयर चुनाव के दौरान गरमाया माहौल, सांसद धर्मपुरी अरविंद ने पुलिसकर्मी को कहा 'बेवकूफ'; मामला दर्ज
Advertisement

वीडियोज

Janhit: हैट्रिक की रेस...Yogi-Bhagwat का 'हिंदू संदेश' | Hindu | UP News
Janhit: हैट्रिक की रेस...Yogi-Bhagwat का 'हिंदू संदेश' | Hindu | UP News | India Vs Pakistan
Bharat Ki Baat: करप्शन की 'धार', 65 लाख बेकार? | Mahoba Water Tank | CM Yogi | Akhiesh Yadav
Sandeep Chaudhary: 4 बार तारीख बढ़ी...फिर भी SIR में गड़बड़ी?
Sandeep Chaudhary: 4 बार तारीख बढ़ी...फिर भी SIR में गड़बड़ी? | CM Yogi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
खतरे में PCB चीफ मोहसिन नकवी की कुर्सी? भारत से हार के बाद गुस्सा हुए आसिम मुनीर, शहबाज को क्या भेजा मैसेज
खतरे में PCB चीफ नकवी की कुर्सी? भारत से हार के बाद गुस्सा हुए मुनीर, शहबाज को क्या भेजा मैसेज
बिहार
Bihar Board 10th Exam 2026: बिहार में मैट्रिक परीक्षा की तैयारी पूरी, 1699 सेंटर बने, जानिए क्या-क्या लेकर जा सकेंगे
बिहार में मैट्रिक परीक्षा की तैयारी पूरी, 1699 सेंटर बने, जानिए क्या-क्या लेकर जा सकेंगे
बॉलीवुड
'लिंकअप-ब्रेकअप से कौन नहीं गुजरता', रवीना टंडन ने अक्षय कुमार को बताया अच्छा दोस्त, शिल्पा शेट्टी संग बॉन्ड पर किया रिएक्ट
रवीना टंडन ने अक्षय कुमार को बताया अच्छा दोस्त, शिल्पा शेट्टी संग बॉन्ड पर किया रिएक्ट
क्रिकेट
कोलंबो में पाकिस्तान को धूल चटाकर स्वदेश लौटी टीम इंडिया, जानें कहां और किसके खिलाफ खेलेगी अगला मैच
कोलंबो में पाकिस्तान को धूल चटाकर स्वदेश लौटी टीम इंडिया, जानें अगला मैच किसके खिलाफ
इंडिया
शादी से पहले फिजिकल रिलेशन सही या गलत? सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर की टिप्पणी, जानें क्या कहा
शादी से पहले फिजिकल रिलेशन सही या गलत? सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर की टिप्पणी, जानें क्या कहा
विश्व
‘भारत-बांग्लादेश के रिश्ते एक मुद्दे पर बंधे नहीं...’, तारिक रहमान के शपथ ग्रहण से पहले शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर बोली BNP
‘भारत-बांग्लादेश के रिश्ते एक मुद्दे पर बंधे नहीं...’, शपथ ग्रहण से पहले शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर बोली BNP
ट्रेंडिंग
मेहंदी में बनाया Amazon का ‘स्माइल’ लोगो, ऑफिस से शुरू हुई लव स्टोरी को दुल्हन ने यूं बनाया खास, वीडियो वायरल
मेहंदी में बनाया Amazon का ‘स्माइल’ लोगो, ऑफिस से शुरू हुई लव स्टोरी को दुल्हन ने यूं बनाया खास, वीडियो वायरल
हेल्थ
Cervical Cancer Screening: महिलाओं के लिए सर्वाइकल कैंसर दूसरा सबसे बड़ा खतरा, जानें 5 मिनट का टेस्ट कैसे बचा सकता है जान?
महिलाओं के लिए सर्वाइकल कैंसर दूसरा सबसे बड़ा खतरा, जानें 5 मिनट का टेस्ट कैसे बचा सकता है जान?
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget