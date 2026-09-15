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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'10 परसेंट पर महंगाई और सरकार...' आंकड़े दिखाकर क्या बोलीं सुप्रिया श्रीनेत

'10 परसेंट पर महंगाई और सरकार...' आंकड़े दिखाकर क्या बोलीं सुप्रिया श्रीनेत

कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने महंगाई को लेकर सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि गांवों में लोग महंगाई का दंश शहर के मुकाबले ज्यादा झेल रहे हैं. तेल की कीमतों को लेकर भी सवाल उठाए.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 15 Sep 2026 07:14 AM (IST)
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कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने महंगाई को लेकर सरकार को घेरा. उन्होंने बताया कि थोक महंगाई दर (WPI) अगस्त महीने में 9.92% जा पहुंची है और ये 4 महीने से 10% के आस पास है. उन्होंने कहा कि WPI सिर्फ प्रेस रिलीज नहीं है. यह बेहद घातक है और आम जनता पर दोहरी मार की तरह है. उन्होंने कहा कि फ्यूल और एनर्जी इन्फ्लेशन (पेट्रोल, डीजल, LPG, बिजली) की कीमतेंं 23% बढ़ चुकी हैं. 

उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि WPI को देखकर सरकार यह समझाने की कोशिश कर रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ता है क्योंकि WPI एक प्रेस रिलीज नहीं है. WPI, CPI (Consumer Price Inflation) को लीड करता है. थोड़े टाइम बाद WPI का जो इंपैक्ट है, वो आम लोगों की जिंदगी में दिखना शुरू होता है. अभी वो इंपैक्ट फैक्ट्रीज में दिख रहा है, ट्रांसपोर्ट में दिख रहा है. धीरे-धीरे वो आम लोगों के हाउसहोल्ड्स तक पहुंचेगा.

'देश में बेरोजगारी बहुत बढ़ी' 
सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि महंगाई और भी भयावह है, क्योंकि यह एक ऐसे वक्त पर आ रही है जब बेरोजगारी भी बहुत बढ़ी हुई है और मजदूरी दर भी बहुत कम है. जो आय है, वो भी घटी हुई है. हाउसहोल्ड इनकम लो है. हाउसहोल्ड सेविंग्स अपने लोएस्ट पर है. लोग सोना गिरवी रखकर अपना जीवन गुजर-बसर करने को मजबूर हैं.

'गांवों में महंगाई का असर ज्यादा'
उन्होंने कहा कि एक और डेटा बहुत दिक्कत देने वाला है क्योंकि गांवों में लोग महंगाई का दंश शहर के मुकाबले ज्यादा झेल रहे हैं. क्योंकि अमीर के मुकाबले गरीब का ज्यादा अमाउंट खाने पर, फ्यूल पर और ट्रांसपोर्ट पर खर्चा होता है और उनके दामों में आग लगी हुई है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आज से 12 साल पहले "सखी सैंया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है" हर टीवी चैनल पर चलाया जाता था. अब तो गाना भी बदल दिया मोदी जी ने. अब गाना ये होना चाहिए था कि "सखी सैंया तो नईखे कमात है, महंगाई डायन खाए जात है." लेकिन चलेगा नहीं. उन्होंने बताया कि आमिर खान के प्रोडक्शन ने कुछ महीनों पहले इसको लगा दिया था तो उसको डिलीट करवा दिया गया. 

उज्बेकिस्तान का जिक्र कर पीएम मोदी को घेरा
कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि पीएम मोदी उज्बेकिस्तान में कैमरे पर ग्रोथ का वीडियो बना रहे थे, लेकिन अब जब महंगाई की कट्टर मार पड़ रही है लोगों पर, जब गला रेता जा रहा है लोगों का महंगाई के चलते, तो अब आपका वीडियो कब आएगा?  उन्होंने कहा कि महंगाई जो देश झेल रहा है, वो भयावह है. बेरोजगारी और घटती हुई आय के बीच में और भी भयावह है. उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि जो डबल डिफ्लेटर 2.5% पर आ गया था, जो ग्रोथ आपने 7.8% पर दिखाई थी, वो कैसे हुआ था? क्योंकि थोक महंगाई की दर तो 10% के आसपास 4 महीने से बनी हुई है. सरकार 10% इन्फ्लेशन से कैसे निपटेगी. 

सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि हर आदमी जानना चाहता है कि जब कच्चा तेल $114 पर पहुंचा तो सरकार ने दाम बढ़ाया, जब $82 पे जुलाई में आ गया तो आपने दाम घटाया क्यों नहीं? उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान, नेपाल, UK, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी इन सब लोगों ने रिटेल का दाम घटाया था, आपने नहीं घटाया. आप मुनाफाखोरी करते रहे और आज भी आप वही करने पर आमादा हैं.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 15 Sep 2026 07:14 AM (IST)
Tags :
Inflation Modi Govt CONGRESS Energy Inflation
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