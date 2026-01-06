सोनिया गांधी से जुड़े वोटर लिस्ट मामले में सुनवाई टली, जानें क्या है पूरा मामला

कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी से जुड़े वोटर लिस्ट मामले में सोमवार (5 जनवरी) को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के दौरान कांग्रेस की ओर से पेश वकील ने कोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा. सोनिया गांधी के खिलाफ दाखिल रिवीजन पिटीशन पर कोर्ट में सुनवाई टल गई है. 7 फरवरी को अगली सुनवाई होगी.

ये मामला वकील विकास त्रिपाठी की तरफ से दायर की गई पुनरीक्षण याचिका से जुड़ा है. याचिका में आरोप लगाया कि सोनिया गांधी का नाम भारतीय नागरिकता मिलने से पहले मतदाता सूची में शामिल किया गया था. इस आरोप के आधार पर विकास त्रिपाठी ने एफआईआर दर्ज कराने की मांग की थी, जिसे अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पहले ही खारिज कर दिया था.

क्या है पूरा मामला

सोनिया गांधी के खिलाफ दाखिल याचिका में कहा गया है कि सोनिया गांधी ने 30 अप्रैल 1983 में नागरिकता हासिल की थी, जबकि उनका नाम 1980 की वोटर लिस्ट में शामिल था. याचिका में सवाल उठाया गया था कि 1980 की नई दिल्ली की वोटर लिस्ट में उनका नाम कैसे शामिल हुआ था. याचिका में आरोप लगाया गया है कि 1982 में सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट से आखिर क्यों डिलीट किया गया. याचिका में सवाल उठाया गया था कि जब 1983 में नागरिकता हासिल की तो किस डाक्यूमेंट्स के आधार पर 1980 में वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराया गया. क्या फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया गया.

कांग्रेस ने बताया कानूनी प्रक्रिया

बता दें कि ये मामला इसलिए भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि ये सीधे कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और संसदीय दल की अध्यक्ष से जुड़ा है. कांग्रेस ने इसे एक कानूनी प्रक्रिया बताया है और कहा है कि सभी तथ्य अदालत के समक्ष पेश किए जाएंगे. हालांकि एफआईआर दर्ज करने की मांग खारिज हो चुकी है, लेकिन पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई जारी है. 7 फरवरी को होने वाली सुनवाई में अदालत आगे की कार्रवाई तय करेगी.

