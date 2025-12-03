PM मोदी के चाय बेचने वाले AI वीडियो पर BJP फायर, कहा- 'जनता माफ नहीं करेगी'

AI से बने एक वायरल वीडियो को लेकर कांग्रेस और BJP के बीच नया विवाद शुरू हो गया है. इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रेड कारपेट बिछे कार्यक्रम में चाय बेचते हुए दिखाया गया है. कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने इसे एक्स पर शेयर किया और लिखा- 'अब ये किसने किया?' वीडियो सामने आने के कुछ ही देर बाद बीजेपी ने इसे प्रधानमंत्री का अपमान बताते हुए कांग्रेस पर हमला बोला.

क्या है इस वीडियो?

वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी हल्के नीले कोट और काले पैंट में दिखाई देते हैं. उनके हाथ में केतली और चाय के गिलास हैं. पीछे अंतरराष्ट्रीय झंडे और तिरंगा लगा है. यह वीडियो AI जनरेटेड बताया जा रहा है. बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इस वीडियो की कड़ी आलोचना की और कहा, रेणुका चौधरी द्वारा संसद और सेना का अपमान करने के बाद, अब रागिनी नायक ने मोदी के ‘चायवाला’ बैकग्राउंड का मजाक उड़ाया है.' उन्होंने कहा कि कांग्रेस 'ओबीसी समुदाय से आने वाले मेहनती प्रधानमंत्री को स्वीकार नहीं कर पा रही.'

पूनावाला ने आरोप लगाया कि उन्होंने मोदी का 150 से ज्यादा बार अपमान किया है. यहां तक कि उनकी मां को भी निशाना बनाया गया. देश इसे कभी माफ नहीं करेगा.

पहले भी AI वीडियो पर विवाद

पूनावाला का संदर्भ सितंबर में बिहार कांग्रेस द्वारा शेयर किए गए एक AI वीडियो से जुड़ा है, जिसमें PM मोदी अपनी दिवंगत मां के सपने में बातचीत करते दिखते थे. इस वीडियो पर राजनीति गर्म हुई और पटना हाई कोर्ट ने कांग्रेस को इसे सोशल मीडिया से हटाने का आदेश दिया.

पहले भी हुआ है विवाद

यह विवाद नया नहीं है. PM मोदी के 'चायवाला' बैकग्राउंड पर कांग्रेस नेता पहले भी बयान दे चुके हैं. 2014 में मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि मोदी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते और चुनाव हारने के बाद कांग्रेस अधिवेशन में चाय बेच सकते हैं. यह बयान भाजपा के लिए बड़ा मुद्दा बन गया. बीजेपी ने इसे राजनीतिक हथियार में बदलते हुए 'चाय पे चर्चा' अभियान चलाया, जहां मोदी ने देशभर में लोगों से बातचीत की. 2017 में युवा कांग्रेस का एक मीम भी विवाद में घिरा था, जिसमें मोदी का मजाक उड़ाया गया था. बाद में कांग्रेस ने वह पोस्ट हटा दी.