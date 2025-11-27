Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के हाथों करारी हार मिलने के बाद कांग्रेस ने दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय इंदिरा भवन में समीक्षा के लिए गुरुवार (27 नवंबर, 2025) को रिव्यू मीटिंग का आयोजन किया. हालांकि, इस रिव्यू मीटिंग से पहले ही पार्टी नेताओं के बीच हंगामा हो गया. कई नेता आपस में भिड़ गए. वहीं, एक नेता ने हाथ के इशारे से गोली मारने तक की धमकी दे दी.

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, कांग्रेस के वेटिंग रूम में बिहार के वैशाली से प्रत्याशी रहे इंजीनियर संजीव और पप्पू यादव के करीबी प्रत्याशी जितेंद्र कुमार के बीच कहासुनी हुई. इस दौरान संजीव ने खुलेआम हाथ के इशारे से गोली मारने की धमकी देते हुए कहा कि बाहर के लोगों को बुलाकर टिकट दिया जाता है. इस घटना की पूरी जानकारी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी को दे दी गई है. हालांकि, इंजीनियर संजीव ने ऐसे किसी विवाद का खंडन किया है.

समीक्षा बैठक में गोली मारने की बात पर बोले इंजीनियर संजीव

इंजीनियर संजीव ने कहा, ‘ऐसी कुछ खबरें चल रही हैं कि मैंने आज कांग्रेस कार्यालय में किसी को जान से मारने की धमकी दी है, लेकिन यह बिल्कुल बेबुनियाद खबर है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है. हमारा किसी से कोई विवाद नहीं है, इन अफवाहों पर ध्यान न दें.’

उन्होंने कहा, ‘आज क्या हुआ था ये जानना जरूरी है कि बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे थे जिन्होंने चुनाव पूरी मजबूती से लड़ा है, वहीं सारे प्रत्याशी अपनी-अपनी बात रखने के लिए हाई कमान के पास आए थे. कुछ नाराजगी थी सबने अपनी बात रखी, मैंने भी अपनी बात मजबूती से रखी, मेरा किसी के साथ कोई विवाद नहीं हुआ है. कोई गोली या बंदूक चलने की कोई बात नहीं है. सब झूठी और मनगढंत बातें है. ऐसी अफवाहों को तून न दें.’

बैठक को लेकर बोले केसी वेणुगोपाल

कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने समीक्षा बैठक को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी ने एक-एक करके विधायकों से फीडबैक लिया. इसके अलावा, बिहार विधानसभा चुनाव में हारे हुए प्रत्याशियों से 10 के समूह में फीडबैक लिया गया.’ इस बैठक में बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, बिहार के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, सांसद तारिक अनवर, पप्पू यादव और कन्हैया कुमार भी पहुंचे थे.

