हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबिहार चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में बवाल, रिव्यू मीटिंग में भिड़ गए दो नेता, किसने दी गोली मारने की धमकी?

बिहार चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में बवाल, रिव्यू मीटिंग में भिड़ गए दो नेता, किसने दी गोली मारने की धमकी?

Congress Review Meeting: बिहार में विधानसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा करने के लिए कांग्रेस के आला कमान ने पार्टी मुख्यालय में बैठक का आयोजन किया.

By : मोहित राज दुबे | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 27 Nov 2025 09:17 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के हाथों करारी हार मिलने के बाद कांग्रेस ने दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय इंदिरा भवन में समीक्षा के लिए गुरुवार (27 नवंबर, 2025) को रिव्यू मीटिंग का आयोजन किया. हालांकि, इस रिव्यू मीटिंग से पहले ही पार्टी नेताओं के बीच हंगामा हो गया. कई नेता आपस में भिड़ गए. वहीं, एक नेता ने हाथ के इशारे से गोली मारने तक की धमकी दे दी.

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, कांग्रेस के वेटिंग रूम में बिहार के वैशाली से प्रत्याशी रहे इंजीनियर संजीव और पप्पू यादव के करीबी प्रत्याशी जितेंद्र कुमार के बीच कहासुनी हुई. इस दौरान संजीव ने खुलेआम हाथ के इशारे से गोली मारने की धमकी देते हुए कहा कि बाहर के लोगों को बुलाकर टिकट दिया जाता है. इस घटना की पूरी जानकारी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी को दे दी गई है. हालांकि, इंजीनियर संजीव ने ऐसे किसी विवाद का खंडन किया है.

समीक्षा बैठक में गोली मारने की बात पर बोले इंजीनियर संजीव

इंजीनियर संजीव ने कहा, ‘ऐसी कुछ खबरें चल रही हैं कि मैंने आज कांग्रेस कार्यालय में किसी को जान से मारने की धमकी दी है, लेकिन यह बिल्कुल बेबुनियाद खबर है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है. हमारा किसी से कोई विवाद नहीं है, इन अफवाहों पर ध्यान न दें.’

उन्होंने कहा, ‘आज क्या हुआ था ये जानना जरूरी है कि बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे थे जिन्होंने चुनाव पूरी मजबूती से लड़ा है, वहीं सारे प्रत्याशी अपनी-अपनी बात रखने के लिए हाई कमान के पास आए थे. कुछ नाराजगी थी सबने अपनी बात रखी, मैंने भी अपनी बात मजबूती से रखी, मेरा किसी के साथ कोई विवाद नहीं हुआ है. कोई गोली या बंदूक चलने की कोई बात नहीं है. सब झूठी और मनगढंत बातें है. ऐसी अफवाहों को तून न दें.’

बैठक को लेकर बोले केसी वेणुगोपाल

कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने समीक्षा बैठक को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी ने एक-एक करके विधायकों से फीडबैक लिया. इसके अलावा, बिहार विधानसभा चुनाव में हारे हुए प्रत्याशियों से 10 के समूह में फीडबैक लिया गया.’ इस बैठक में बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, बिहार के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, सांसद तारिक अनवर, पप्पू यादव और कन्हैया कुमार भी पहुंचे थे.

यह भी पढ़ेंः AC लोकल ट्रेन में फर्जी ऑनलाइन टिकट का पर्दाफाश, रेलवे ने दंपत्ति के खिलाफ FIR, जानें पूरा मामला

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
Read
Published at : 27 Nov 2025 08:06 PM (IST)
Tags :
RAHUL GANDHI MALLIKARJUN KHARGE CONGRESS BIHAR ELECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार में बुलडोजर एक्शन, सम्राट चौधरी पर भड़के तेज प्रताप यादव, 'नीतीश सरकार में नए गृह मंत्री…'
बिहार में बुलडोजर एक्शन, सम्राट चौधरी पर भड़के तेज प्रताप यादव, 'नीतीश सरकार में नए गृह मंत्री…'
इंडिया
कौन है देश का सबसे अमीर विधायक, टॉप 5 की लिस्ट में भाजपा-कांग्रेस के कितने? एक के पास तो 3400 करोड़ की संपत्ति
कौन है देश का सबसे अमीर विधायक, टॉप 5 की लिस्ट में भाजपा-कांग्रेस के कितने? एक के पास तो 3400 करोड़ की संपत्ति
बॉलीवुड
धर्मेंद्र के दोनों बेटे सुपरस्टार, चारों बेटियां क्या करती हैं? कहां रहती हैं? जानें फैमिली के बारे में
धर्मेंद्र के दोनों बेटे सुपरस्टार, चारों बेटियां क्या करती हैं? जानें फैमिली के बारे में
क्रिकेट
WPL 2026 Auction: सबसे महंगी बिकी दीप्ति शर्मा, UP ने खरीदा; देखें सभी मार्की प्लेयर्स का प्राइस
WPL 2026 Auction में सबसे महंगी बिकी दीप्ति शर्मा, UP ने खरीदा; देखें सभी मार्की प्लेयर्स का प्राइस
Advertisement

वीडियोज

Delhi Blast Case: PoK से आया था दिल्ली धमाके का ऑर्डर ! | Red Fort Blast | Breaking | ABP News
Bigg Boss की आवाज़ के पीछे का सच: Vijay Vikram Singh ने क्यों मांगी माफी? | IFFI GOA 2025
SIR Controversy: नई वोटर लिस्ट...अब जाति वाला ट्विस्ट?। EC | Bihar Election | Congress |Rahul Gandhi
SIR Controversy: SIR पर एंकर ने ऐसा क्या पूछा भड़क गए Congress प्रवक्ता! । EC | UP | Bihar Election
SIR Controversy: SIR का चक्कर...शहर शहर टक्कर! | Congress | Bhopal | MP | UP | Bihar Election | EC
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
बिहार में बुलडोजर एक्शन, सम्राट चौधरी पर भड़के तेज प्रताप यादव, 'नीतीश सरकार में नए गृह मंत्री…'
बिहार में बुलडोजर एक्शन, सम्राट चौधरी पर भड़के तेज प्रताप यादव, 'नीतीश सरकार में नए गृह मंत्री…'
इंडिया
कौन है देश का सबसे अमीर विधायक, टॉप 5 की लिस्ट में भाजपा-कांग्रेस के कितने? एक के पास तो 3400 करोड़ की संपत्ति
कौन है देश का सबसे अमीर विधायक, टॉप 5 की लिस्ट में भाजपा-कांग्रेस के कितने? एक के पास तो 3400 करोड़ की संपत्ति
बॉलीवुड
धर्मेंद्र के दोनों बेटे सुपरस्टार, चारों बेटियां क्या करती हैं? कहां रहती हैं? जानें फैमिली के बारे में
धर्मेंद्र के दोनों बेटे सुपरस्टार, चारों बेटियां क्या करती हैं? जानें फैमिली के बारे में
क्रिकेट
WPL 2026 Auction: सबसे महंगी बिकी दीप्ति शर्मा, UP ने खरीदा; देखें सभी मार्की प्लेयर्स का प्राइस
WPL 2026 Auction में सबसे महंगी बिकी दीप्ति शर्मा, UP ने खरीदा; देखें सभी मार्की प्लेयर्स का प्राइस
इंडिया
...तो क्या घुसपैठियों को वोट डालने का हक देना चाहिए? SIR पर सुनवाई, सिब्बल की कौन सी दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
...तो क्या घुसपैठियों को वोट डालने का हक देना चाहिए? SIR पर सुनवाई, सिब्बल की कौन सी दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
विश्व
Imran Khan Death Rumours: पूर्व पीएम इमरान खान की हो गई मौत? पाकिस्तान में मचा तूफान! अदियाला जेल प्रशासन ने बताया क्या है सच
पूर्व पीएम इमरान खान की हो गई मौत? पाकिस्तान में मचा तूफान! अदियाला जेल प्रशासन ने बताया क्या है सच
शिक्षा
हिमाचल बोर्ड ने जारी किया 10वीं-12वीं का एग्जाम शेड्यूल, 3 मार्च से शुरू होंगी परीक्षाएं, 30 अप्रैल तक आएंगे नतीजे
हिमाचल बोर्ड ने जारी किया 10वीं-12वीं का एग्जाम शेड्यूल, 3 मार्च से शुरू होंगी परीक्षाएं, 30 अप्रैल तक आएंगे नतीजे
जनरल नॉलेज
दिल्ली में हट गया ग्रैप-3, लेकिन अब भी नहीं कर सकते ये काम! एक क्लिक में देखें पूरी लिस्ट
दिल्ली में हट गया ग्रैप-3, लेकिन अब भी नहीं कर सकते ये काम! एक क्लिक में देखें पूरी लिस्ट
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
ENT LIVE
Eko: इस साल की सबसे Shocking Malayalam Thriller – Dogs, Danger & Mind-Bending Suspense
Eko: इस साल की सबसे Shocking Malayalam Thriller – Dogs, Danger & Mind-Bending Suspense
Embed widget