गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाLAC पर चीनी सैनिकों की तैनाती कम होने पर बोली कांग्रेस- संवाद और भरोसे ही…

LAC पर चीनी सैनिकों की तैनाती कम होने पर बोली कांग्रेस- संवाद और भरोसे ही…

कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा कि भारत और चीन के संबंध काफी जटिल हैं. दोनों देशों के बीच व्यापार, सीमा विवाद और सुरक्षा से जुड़े कई मुद्दे हैं.

Written By : आईएएनएस |  Updated at : 14 Sep 2026 10:11 PM (IST)
Preferred Sources

रक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट में भारत-चीन संबंधों में सुधार और वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर चीनी पीएलए सैनिकों की तैनाती में कमी आने की बात कहे जाने के बाद कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि दोनों देशों के बीच मतभेद अभी भी बने रहेंगे. पार्टी का मानना है कि इन मतभेदों का समाधान केवल निरंतर संवाद, बातचीत और आपसी विश्वास बढ़ाने के प्रयासों के जरिए ही संभव है. साथ ही कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार से पारदर्शिता बरतने की मांग की.

कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा कि भारत और चीन के संबंध काफी जटिल हैं. दोनों देशों के बीच व्यापार, सीमा विवाद और सुरक्षा से जुड़े कई मुद्दे हैं. उन्होंने कहा कि इन समस्याओं का समाधान केवल लगातार बातचीत और सहभागिता से ही संभव है.

संवाद से ही समाधान

समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में चिदंबरम ने कहा, "भारत और चीन के रिश्ते कई स्तरों पर आधारित हैं. हमारे बीच व्यापारिक संबंध हैं, सीमा विवाद हैं और सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी हैं. इन सभी मुद्दों को केवल लगातार संवाद के जरिए ही सुलझाया जा सकता है. हम दोनों बड़े देश हैं. बड़ी आबादी, मजबूत अर्थव्यवस्था और शक्तिशाली सैन्य क्षमता रखते हैं तथा पड़ोसी भी हैं. इस सच्चाई को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता."

उन्होंने कहा कि यदि सरकार यह दावा कर रही है कि एलएसी पर चीनी सैनिकों की तैनाती कम हुई है, तो उसे यह भी बताना चाहिए कि वास्तव में कितनी कमी आई है. सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या भारतीय क्षेत्र में किसी प्रकार की घुसपैठ हुई है या नहीं और सीमा पर चीन की ओर से कोई नई सैन्य संरचना या किलेबंदी की गई है या नहीं. चिदंबरम ने कहा, "सरकार जब ऐसे दावे करती है, तो उसे पूरी पारदर्शिता के साथ तथ्य भी सामने रखने चाहिए.

हालांकि संवाद का स्वागत है और लगातार बातचीत से ही समस्याओं का समाधान निकलेगा." वहीं, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पूर्वी लद्दाख में गश्त व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि मई 2020 से पहले भारतीय सेना लद्दाख क्षेत्र के कुछ गश्ती बिंदुओं तक नियमित रूप से पहुंचती थी. अब यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि क्या भारतीय जवान आज भी उन स्थानों तक गश्त कर पा रहे हैं या नहीं.

कांग्रेस ने पूछे सवाल

उन्होंने पूछा कि क्या सीमा पर पहले जैसी स्थिति बहाल हुई है या नहीं. पवन खेड़ा ने कहा कि रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्रालय या गृह मंत्री को इन सवालों का स्पष्ट जवाब देना चाहिए. रक्षा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार, भारत द्वारा एलएसी और पारंपरिक प्रशिक्षण क्षेत्रों में 10 ब्रिगेड स्तर की सैन्य टुकड़ियां तैनात किए जाने के बाद भारत की उत्तरी सीमाओं के सामने चीनी पीएलए (पीपुल्स लिबरेशन आर्मी) की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय सेना की एलएसी के सभी क्षेत्रों में तैनाती मजबूत, संतुलित और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है. मंत्रालय के अनुसार, 2025 के दौरान तैनात की गई 10 ब्रिगेड संयुक्त हथियार (कंबाइंड आर्म्स) संरचना वाली थीं, जिनमें पैदल सेना, बख्तरबंद इकाइयां, तोपखाना और वायु रक्षा इकाइयां शामिल थीं. ये टुकड़ियां स्वतंत्र रूप से सैन्य अभियान चलाने और विभिन्न परिस्थितियों में प्रभावी जवाब देने में सक्षम हैं.

रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उत्तरी सीमाओं की सुरक्षा के साथ-साथ भारत और चीन के बीच राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर संवाद भी जारी रहा, जिससे सीमा क्षेत्रों में स्थिरता बनाए रखने में मदद मिली. रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि दोनों देशों के बीच बातचीत और सीमा से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए विभिन्न तंत्रों को फिर से सक्रिय किया गया है और उन्हें आगे भी जारी रखा जाएगा.

ये भी पढ़ें: राजस्थान: 'सुशासन और विकास', नगर निकाय चुनाव में जीत पर क्या बोले अमित शाह-राजनाथ

Published at : 14 Sep 2026 10:11 PM (IST)
Tags :
PLA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कांग्रेस ने पूर्व CM की बहू को दिया टिकट, असम की सीट से लड़ेंगी उपचुनाव
असम नागांव उपचुनाव: कांग्रेस ने किया उम्मीदवार का ऐलान, पूर्व MLA को दिया टिकट
इंडिया
राजस्थान: 'सुशासन और विकास', नगर निकाय चुनाव में जीत पर क्या बोले अमित शाह-राजनाथ
राजस्थान: 'सुशासन और विकास', नगर निकाय चुनाव में जीत पर क्या बोले अमित शाह-राजनाथ
इंडिया
PM मोदी-पुतिन और जिनपिंग के बीच दिखने वाले ये शख्स कौन? Photo हो रही वायरल
PM मोदी-पुतिन और जिनपिंग के बीच दिखने वाले ये शख्स कौन? Photo हो रही वायरल
इंडिया
महाराष्ट्र CM के घर पर अमित शाह ने मनाया गणेश उत्सव, अमृता फडणवीस ने किया वेलकम
महाराष्ट्र CM के घर पर अमित शाह ने मनाया गणेश उत्सव, अमृता फडणवीस ने किया वेलकम
Advertisement

वीडियोज

Jaipur में चमत्कारी मेंहदी के लिए मारामारी !। Janhit With Chitra Tripathi
BRICS Summit के घोषणा पत्र का असर !, पीछे हटा चीन !। ABP Report
Bharat Ki Baat : UCC के नाम..यूपी में 'हिंदू-मुसलमान'? | UCC | UP Election 2027 | Amit Shah
BRICS Summit 2026 | Sandeep Chaudhary: BRICS में VEG Menu पर मचा बवाल..भिड़ गई Congress-BJP! | ABP
Mahadangal:ब्रिक्स में खाने को लेकर, विपक्ष को बड़ी दिक्कत!| PM Modi | Brics Summit 2026|Sanjay Raut
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
असम नागांव उपचुनाव: कांग्रेस ने किया उम्मीदवार का ऐलान, पूर्व MLA को दिया टिकट
असम नागांव उपचुनाव: कांग्रेस ने किया उम्मीदवार का ऐलान, पूर्व MLA को दिया टिकट
महाराष्ट्र
शिंदे के मंत्री की दो टूक, 'अभिजीत दीपके को गलतफहमी है कि...'
शिंदे के मंत्री की दो टूक, 'अभिजीत दीपके को गलतफहमी है कि...'
ओटीटी
एक्शन-रोमांस से कॉमेडी थ्रिलर तक, OTT पर इस हफ्ते होगा साउथ की 7 फिल्मों का धमाका
एक्शन-रोमांस से कॉमेडी थ्रिलर तक, OTT पर इस हफ्ते होगा साउथ की 7 फिल्मों का धमाका
क्रिकेट
भारत का दौरा करेगी PAK टीम, चैंपियंस ट्रॉफी में मुकाबला; जारी हुआ शेड्यूल 
भारत का दौरा करेगी PAK टीम, चैंपियंस ट्रॉफी में मुकाबला; जारी हुआ शेड्यूल 
इंडिया
TMC के 17 बागी सांसद BJP में होंगे शामिल, NCPI नेता का चौंकाने वाला बयान
TMC के 17 बागी सांसद BJP में होंगे शामिल, NCPI नेता का चौंकाने वाला बयान
विश्व
इस्लामाबाद में SCO की बैठक, किसने की भारत की अगुआई?
इस्लामाबाद में SCO की बैठक, किसने की भारत की अगुआई?
इंडिया
'काजू की बोरी...', रणधीर जायसवाल के वायरल वीडियो पर केरल कांग्रेस का तंज
'काजू की बोरी...', रणधीर जायसवाल के वायरल वीडियो पर केरल कांग्रेस का तंज
ट्रेंडिंग
चलती ट्रेन के कोच को बना दिया सिनेमा घर- वीडियो देख बाल नोंच लेंगे आप
चलती ट्रेन के कोच को बना दिया सिनेमा घर- वीडियो देख बाल नोंच लेंगे आप
ENT LIVE
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
ENT LIVE
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
ENT LIVE
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
ENT LIVE
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
ABP NEWS
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
Embed widget