राजधानी दिल्ली में कांग्रेस की सियासत इस वक्त 14 दिसंबर की उस रैली पर टिकी है जिसे कांग्रेस अपनी अब तक की सबसे बड़ी और निर्णायक शक्ति-प्रदर्शन बताती है. ‘वोट चोर गद्दी छोड़’ नाम से होने वाली इस रैली की तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सोमवार को एक महत्वपूर्ण बैठक हुई. इस बैठक ने न सिर्फ राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया, बल्कि यह भी साफ कर दिया कि कांग्रेस इस रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक चुकी है.

रैली की तैयारियों पर कांग्रेस की मैराथन बैठक

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव की अगुवाई में हुई इस बैठक में 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में होने वाली विशाल रैली की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा हुई. बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और नेता विपक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी वाली इस रैली को लेकर रणनीतियों पर अंतिम मुहर लगाई गई. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षक, राज्यसभा सांसद नीरज डांगी और एआईसीसी सचिव बी.पी. सिंह ने भी तैयारियों का पूरा जायजा लिया. वहीं लोकसभा, जिला और विधानसभा के आब्जर्वरों और जिला अध्यक्षों ने भी अपने-अपने स्तर की तैयारियों की रिपोर्ट साझा की.

नेताओं की मौजूदगी ने बढ़ाया जोश

बैठक में दिल्ली प्रभारी काजी निजामुद्दीन, कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन अनिल भारद्वाज, पूर्व मंत्री डॉ. नरेंद्र नाथ, प्रशासनिक प्रभारी जतिन शर्मा सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे. महिला प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पुष्पा सिंह, एडवोकेट सुनील कुमार, लक्ष्मण रावत, तस्वीर सोलंकी, जगजीवन शर्मा और अन्य नेताओं ने भी रैली की रणनीतियों को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाई. इतनी बड़ी संख्या में वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति इस रैली को लेकर कांग्रेस की गंभीरता और आत्मविश्वास को दिखाती है.

हर वार्ड में सक्रिय हुआ कांग्रेस का 'कंट्रोल रूम'

एबीपी लाइव की टीम को जानकारी देते हुए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने बताया कि रैली के लिए एक विशेष कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां कार्यकर्ता प्रत्येक वार्ड से भेजी गई 70-70 कार्यकर्ताओं की सूची पर लगातार कॉलिंग कर रहे हैं. उद्देश्य साफ है, हर बूथ से अधिकतम कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करना. यादव के मुताबिक, सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इस बार दिल्ली कांग्रेस की भागीदारी ऐतिहासिक रहने वाली है.

बसों में बैठकर पहुंचेंगे नेता

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि वह खुद बादली विधानसभा से आने वाली बस में बैठकर रामलीला मैदान पहुंचेंगे. उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी नेता, पूर्व विधायक, चुनाव लड़ चुके प्रत्याशी और जिला अध्यक्ष भी अपने-अपने क्षेत्रों से आने वाली बसों में कार्यकर्ताओं के साथ ही रैली में पहुंचेंगे. इस कदम से कांग्रेस, 'ग्राउंड कनेक्ट' के संदेश के जरिए अपनी मजबूत जमीनी पकड़ दिखाना चाहती है.

भाजपा की 'वोट चोरी' पर कांग्रेस का सीधा हमला

देवेंद्र यादव ने एक बार फिर भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि भाजपा की वोट चोरी अब किसी से छुपी नहीं है. दिल्ली के हर घर में इस पर चर्चा हो रही है. उन्होंने दावा किया कि 14 दिसंबर की रैली में न सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ता, बल्कि बड़ी संख्या में दिल्ली के नागरिक भी राहुल गांधी को सुनने के लिए पहुंचेंगे. कांग्रेस का कहना है कि हर बूथ पर मतदाता कांग्रेस कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क में हैं.