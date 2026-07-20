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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCJP प्रदर्शनकारियों पर बरसी लाठियां तो पिघला अखिलेश यादव का दिल, राहुल गांधी से दो बार मिले, क्या है प्लान?

CJP प्रदर्शनकारियों पर बरसी लाठियां तो पिघला अखिलेश यादव का दिल, राहुल गांधी से दो बार मिले, क्या है प्लान?

Parliament Monsoon Session 2026: सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने राहुल गांधी से मानसून सत्र के दौरान मुलाकात की. जंतर-मंतर पर चल रहे बवाल के बीच दोनों के बीच दो बार मीटिंग हुई.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 20 Jul 2026 12:36 PM (IST)
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संसद के मानसून सत्र का आगाज हो चुका है. इसकी शुरुआत से ठीक पहले कॉकरोच जनता पार्टी ने संसद मार्च रखा था, मार्च शुरू होते ही बवाल शुरू हो गया. इन सभी के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मुलाकात की. अहम बात यह है कि दोनों के बीच सोमवार (20 जुलाई) को दो बार मीटिंग हुई. जानकारी के मुताबिक दोनों के राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर चर्चा हुई.

मीटिंग में राहुल और अखिलेश के साथ-साथ प्रियंका गांधी भी शामिल रहीं. इस मीटिंग में अयोध्या में चंदा चोरी और 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को  लेकर चर्चा हुई. इसके साथ ही तीनों ने उत्तर प्रदेश में गठबंधन को लेकर चर्चा की. अखिलेश और राहुल ने एक बार मीटिंग खत्म की. इसके कुछ देर बाद दोनों की दोबारा मीटिंग हुई और उन्होंने वन टू वन बातचीत की.

संसद भवन पहुंचे प्रदर्शनकारी

मानसून सत्र से ठीक पहले कॉकरोच जनता पार्टी ने संसद मार्च शुरू कर दिया. पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज किया, लेकिन इसका ज्यादा असर नहीं हुआ. प्रदर्शनकारी संसद भवन तक पहुंच गए. अहम बात यह भी है कि इसके बाद आंसू गैस का गोला भी छोड़ा गया. 

संसद में उठा लाठीचार्ज का मुद्दा

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने संसद में पेपर लीक और जंतर-मंतर पर हो रहे प्रदर्शन का मुद्दा संसद में उठाया. उन्होंने लाठीचार्ज के मामले पर कहा, पेपरलीक के खिलाफ, बच्चे जंतर-मंतर पर बैठे हैं, लेकिन उनके ऊपर लाठीचार्ज करवाया जा रहा है. मोदी सरकार हमारे युवा की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है.

बता दें कि पेपर लीक मामले को लेकर सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर थे. वे भी कॉकरोच जनता पार्टी का साथ दे रहे थे. अब उन्होंने भूख हड़ताल खत्म करने की घोषणा की है.

यह भी पढ़ें : Parliament Monsoon Season Live: 'क्यों हुआ लाठीचार्ज...', संसद में उठा पेपर लीक का मुद्दा, मल्लिकार्जुन खरगे ने किया सवाल

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 20 Jul 2026 12:20 PM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi Akhilesh Yadav Breaking News Abp News Parliament Monsoon Session 2026
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