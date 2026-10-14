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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'छात्राओं संग बेरहमी...', दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर भड़की कांग्रेस, जानें क्या कहा

'छात्राओं संग बेरहमी...', दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर भड़की कांग्रेस, जानें क्या कहा

दिल्ली में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान NSUI कार्यकर्ताओं के घायल होने को लेकर केसी वेणुगोपाल ने दिल्ली पुलिस पर निशाना साधा, वहीं कांग्रेस अध्यक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह को घेरा है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 14 Oct 2026 01:39 PM (IST)
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दिल्ली में मंगलवार (14 अक्टबूर) को विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने केरल की छात्रा और राजस्थान की छात्रा को हिरासत में लिया था. इसे लेकर कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. कांग्रेस का कहना है कि छात्राओं पर हमला किया गया. दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर पलटवार किया है.  

कांग्रेस के संगठन महासचिव और सांसद केसी वेणुगोपाल ने बुधवार (15 अक्टूबर) को अस्पताल में घायल NSUI कार्यकर्ताओं से मुलाकात की. इसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कल इन छात्राओं (केरल की अथिरा और राजस्थान की नीतू) के साथ जो हुआ, वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है. उन्होंने कहा कि इन छात्राओं का कसूर इतना था कि वो बस नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हाथ में पोस्टर लेकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रही थीं. कांग्रेस सांसद ने बताया कि दिल्ली पुलिस उन्हें (छात्राओं) को वैन में बिठाया और पुलिस स्टेशन ले गई. 

'छात्राओं पर बेरहमी से हमला किया गया'
केसी वेणुगोपाल ने आगे कहा कि सबसे हैरानी की बात तो ये है कि जिस बस में छात्राओं को ले जाया गया, उसमें कोई महिला पुलिस अधिकारी मौजूद नहीं थी. कांग्रेस नेता ने जोर देते हुए कहा कि उन छात्राओं पर बहुत ही बेरहमी से हमला किया गया. वेणुगोपाल ने आगे कहा कि मैं बता भी नहीं सकता कि कल केरल की अथिरा को कितना सदमा पहुंचा है. कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने इस घटना में शामिल पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने कहा कि इतना सब होने के बावजूद आरोपियों के खिलाफ अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई है.

क्या बोले खरगे
खरगे ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि गृह मंत्री द्वारा SIR में बाहर 13.3 करोड़ भारतीयों को “घुसपैठिया” घोषित करना भारतीयता का अपमान है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद, जंतर-मंतर को designated protest site से हटाकर पहले वोट चोरी फिर विरोध करने के अधिकार की चोरी भाजपाई तानाशाही का प्रमाण है. 

खरगे ने कहा कि ज्ञानेश कुमार को बचाना बंद कीजिए. उन्होंने आगे कहा कि सत्ता से सवाल पूछने वालों को जेल, युवाओं को लाठी-डंडे, जबरन हिरासत, हमारी बेटियों से पुलिसिया बर्बरता, RSS के गुंडों को खुलेआम छूट और मोदी-शाह की दमनकारी नीतियों के आगे अब कोई नहीं झुकेगा. उन्होंने कहा कि देश आवाज उठा रहा है, भाजपा से एक-एक बात का हिसाब लेकर रहेगा.

ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे पर अड़ा विपक्ष 
सीजेपी के अलावा कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष SIR के मुद्दे को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग कर रहा है. इसी को लेकर बीते रोज INDIA ब्लॉक के नेताओं ने राहुल गांधी के घर चाय पर बैठक की थी. राहुल गांधी ने साफ किया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा लेना हमारा मिशन है. इसमें जितना भी समय लगे आंदोलन जारी रहेगा. 

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह पिछले एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय है. एबीपी न्यूज में नेशनल और इंटरनेशनल खबरें लिखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर फोकस रहता है. एबीपी न्यूज से पहले इनशॉर्ट्स में बतौर 5 साल सब एडिटर सेवाएं दे चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. साल 2015 में जागरण कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म किया है. संपर्क करें- santosh.jimmc@gmail.com, एक्स हैंडल- https://x.com/SantuPal000
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Published at : 14 Oct 2026 01:39 PM (IST)
Tags :
KC Venugopal Delhi Police CONGRESS AMIT SHAH
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