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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियायूपी चुनाव को लेकर एक्शन में प्रियंका गांधी, बनाई 150 सीटों की लिस्ट

यूपी चुनाव को लेकर एक्शन में प्रियंका गांधी, बनाई 150 सीटों की लिस्ट

प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के साथ हुई बैठक में 150 सीटों की लिस्ट तैयार की है. एक हफ्ते बाद प्रियंका यूपी की पूरी टीम को लेकर राज्य सभी सांसदों के साथ भी बैठक करेंगी.

Written By : मोहित राज दुबे |  Updated at : 20 Oct 2026 12:48 PM (IST)
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प्रियंका गांधी के साथ हुई बैठक में कांग्रेस ने 150 सीटों की सूची तैयार कर ली है. एक हफ्ते के अंदर स्ट्रेटजी कमेटी प्रियंका गांधी को दोबारा रिपोर्ट देगी.  इस रिपोर्ट में हर सीट का सामाजिक समीकरण, भौगोलिक समीकरण, जातिगत समीकरण, महिला समीकरण, युवा समीकरण, परंपरागत रूप से सीट का इतिहास, जिताऊ उम्मीदवार का समीकरण शामिल होगा.

रिपोर्ट में भी बताया जाएगा कि कांग्रेस क्यों और कैसे सीट जीत सकती हैं. एक हफ्ते के बाद प्रियंका गांधी यूपी की पूरी टीम को लेकर राज्य सभी सांसदों के साथ भी बैठक करेंगी और उनका भी आकलन लिया जाएगा. प्रियंका गांधी का मकसद है कि जब बातचीत के टेबल पर समाजवादी पार्टी के साथ बैठा जाए तो कांग्रेस का 150 सीटों पर मजबूत तर्क हो.

सपा के साथ बढ़ा रही ग्राफ

कांग्रेस विधानसभा चुनावों को लेकर बहुत गंभीर है. पंजाब और उत्तराखंड के साथ यूपी उसकी रणनीति का हिस्सा है. जिसमें इस बार सपा के साथ कांग्रेस अपना ग्राफ बढ़ाने की पूरी कोशिश में है. कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी और इमरान मसूद समेत कई नेता सीटों के बंटवारे पर सम्मानजनक सीटों की बात कर रहे हैं. जिसमें कोई बराबर 200 सीट तो कोई 150 सीट की मांग का रहा. जबकि दोनों तरफ के शीर्ष नेतृत्व ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया.

पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी और पार्टी का वोट प्रतिशत भी बढ़ा था. पार्टी ने अपने पारंपरिक आधार-दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण वर्ग को देखते हुए ही संगठन की पूरी रूपरेखा तैयार की हैय हालांकि, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की आखिरी स्थिति क्या रहती है, आगे का फैसला उसी पर टिका होगा. यही वजह है कि कांग्रेस अपनी मजबूत सीटों और जमीनी स्थिति का आंतरिक सर्वे के जरिए बारीकी से आकलन कर लेना चाहती है, जिसमें प्रियंका गांधी अहम भूमिका में होंगी.

ये भी पढ़ें: आज भारत आ रहे अमेरिकी विदेश मंत्री रुबियो, जयशंकर से करेंगे मुलाकात, जानें शेड्यूल

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 20 Oct 2026 12:17 PM (IST)
Tags :
Priyanka Gandhi Breaking News Abp News CONGRESS Up Election
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