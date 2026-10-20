यूपी चुनाव को लेकर एक्शन में प्रियंका गांधी, बनाई 150 सीटों की लिस्ट

प्रियंका गांधी के साथ हुई बैठक में कांग्रेस ने 150 सीटों की सूची तैयार कर ली है. एक हफ्ते के अंदर स्ट्रेटजी कमेटी प्रियंका गांधी को दोबारा रिपोर्ट देगी. इस रिपोर्ट में हर सीट का सामाजिक समीकरण, भौगोलिक समीकरण, जातिगत समीकरण, महिला समीकरण, युवा समीकरण, परंपरागत रूप से सीट का इतिहास, जिताऊ उम्मीदवार का समीकरण शामिल होगा.

रिपोर्ट में भी बताया जाएगा कि कांग्रेस क्यों और कैसे सीट जीत सकती हैं. एक हफ्ते के बाद प्रियंका गांधी यूपी की पूरी टीम को लेकर राज्य सभी सांसदों के साथ भी बैठक करेंगी और उनका भी आकलन लिया जाएगा. प्रियंका गांधी का मकसद है कि जब बातचीत के टेबल पर समाजवादी पार्टी के साथ बैठा जाए तो कांग्रेस का 150 सीटों पर मजबूत तर्क हो.

सपा के साथ बढ़ा रही ग्राफ

कांग्रेस विधानसभा चुनावों को लेकर बहुत गंभीर है. पंजाब और उत्तराखंड के साथ यूपी उसकी रणनीति का हिस्सा है. जिसमें इस बार सपा के साथ कांग्रेस अपना ग्राफ बढ़ाने की पूरी कोशिश में है. कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी और इमरान मसूद समेत कई नेता सीटों के बंटवारे पर सम्मानजनक सीटों की बात कर रहे हैं. जिसमें कोई बराबर 200 सीट तो कोई 150 सीट की मांग का रहा. जबकि दोनों तरफ के शीर्ष नेतृत्व ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया.

पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी और पार्टी का वोट प्रतिशत भी बढ़ा था. पार्टी ने अपने पारंपरिक आधार-दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण वर्ग को देखते हुए ही संगठन की पूरी रूपरेखा तैयार की हैय हालांकि, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की आखिरी स्थिति क्या रहती है, आगे का फैसला उसी पर टिका होगा. यही वजह है कि कांग्रेस अपनी मजबूत सीटों और जमीनी स्थिति का आंतरिक सर्वे के जरिए बारीकी से आकलन कर लेना चाहती है, जिसमें प्रियंका गांधी अहम भूमिका में होंगी.

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