कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने ली राज्यसभा सदस्य की शपथ, दूसरी बार कर्नाटक से चुने गए

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोमवार को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली. राज्यसभा के सभापति सी पी राधाकृष्णन ने उन्हें अपने चैंबर में शपथ दिलाई. खरगे हाल में कर्नाटक से संसद के उच्च सदन के लिए लगातार दूसरी बार निर्वाचित हुए हैं. इस मौके पर राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश, सदन के नेता जे पी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा की मौजूदगी रही.

राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष 83 वर्षीय खरगे इससे पहले लोकसभा और कर्नाटक विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं. खरगे ने 1972 में पहली बार कर्नाटक विधानसभा का चुनाव जीता और बाद में लगातार नौ बार विधायक चुने गए. वह कर्नाटक सरकार में कई महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रहे और 1999 से 2004 तक विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे. खरगे 2009 और 2014 में कर्नाटक के गुलबर्गा लोकसभा क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हुए.

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पहली बार राज्यसभा सदस्य कब चुने गए थे मल्लिकार्जुन खरगे?

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के दूसरे कार्यकाल में मल्लिकार्जुन खरगे ने रेल मंत्री और श्रम एवं रोजगार मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली. वह वर्ष 2014 से 2019 तक लोकसभा में कांग्रेस के नेता रहे. अक्टूबर, 2022 में वह कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित हुए और पार्टी के 98वें अध्यक्ष बने. खरगे वर्ष 2020 में पहली बार राज्यसभा सदस्य बने और फिलहाल सदन में विपक्ष के नेता भी हैं.

मल्लिकार्जुन खरगे का राजनीतिक सफर

मल्लिकार्जुन खरगे का जन्म 21 जुलाई 1942 को कर्नाटक में हुआ था. उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत छात्र राजनीति और सामाजिक आंदोलनों से की. शुरुआती दौर में वह मजदूरों, दलितों और कमजोर वर्गों के अधिकारों के लिए सक्रिय रहे. उनका असली राजनीतिक सफर 1972 में शुरू हुआ, जब वह पहली बार कर्नाटक विधानसभा के लिए चुने गए. इसके बाद उन्होंने लगातार कई चुनाव जीते और कर्नाटक की राजनीति में मजबूत पकड़ बनाई. उन्हें राज्य के सबसे भरोसेमंद और प्रभावशाली नेताओं में माना जाने लगा. कर्नाटक सरकार में उन्होंने कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाली. वह गृह मंत्री, परिवहन मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री और राजस्व मंत्री जैसे बड़े पदों पर रहे. प्रशासनिक अनुभव और संगठन पर पकड़ ने उन्हें राज्य राजनीति में खास पहचान दिलाई. 2009 में खरगे राष्ट्रीय राजनीति में आए और लोकसभा के लिए चुने गए. केंद्र में मनमोहन सिंह सरकार के दौरान उन्होंने रेल मंत्री और बाद में श्रम एवं रोजगार मंत्री के रूप में काम किया.

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