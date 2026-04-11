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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकांग्रेस नेता पवन खेड़ा को हाई कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत, हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी के पास तीन पासपोर्ट का लगाया था आरोप

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को हाई कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत, हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी के पास तीन पासपोर्ट का लगाया था आरोप

असम के मुख्यमंत्री की पत्नी पर लगाए आरोपों को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ पुलिस ने कई धाराओं में केस दर्ज किया है. वहीं दूसरी ओर उन्हें तेलंगाना हाई कोर्ट से राहत मिल गई है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 11 Apr 2026 02:35 PM (IST)
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तेलंगाना हाई कोर्ट ने कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को असम पुलिस द्वारा दर्ज एक मामले में शुक्रवार को एक सप्ताह की अस्थायी अग्रिम जमानत दे दी. यह मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी के खिलाफ लगाए गए उनके आरोपों से जुड़ा है. 

खेड़ा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति के सुजाना ने कहा, ‘‘याचिकाकर्ता को संबंधित अदालत में आवेदन दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाता है. इस अवधि के लिए शर्तों के साथ राहत प्रदान की जाती है.’’

शर्तों के मुताबिक, गिरफ्तारी की स्थिति में याचिकाकर्ता को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानतदार पेश किए जाने पर जमानत पर रिहा किया जाएगा. शर्तों के अनुसार जांच अधिकारी द्वारा बुलाए जाने पर पूछताछ के लिए उपलब्ध रहना होगा और पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकते.

हाई कोर्ट ने आदेश में क्या कहा

आदेश में कहा गया कि याचिकाकर्ता निर्धारित अवधि के भीतर असम की अदालत में राहत के लिए आवेदन करेगा और एक सार्वजनिक व्यक्ति होने के नाते मामले से संबंधित ऐसे सार्वजनिक बयान देने से परहेज करेगा, जो जांच को प्रभावित कर सकते हैं. कांग्रेस नेता ने 5 अप्रैल को आरोप लगाया था कि असम के मुख्यमंत्री की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा के पास कई देशों के पासपोर्ट और विदेश में संपत्तियां हैं, जिनका खुलासा राज्य में 9 अप्रैल के विधानसभा चुनावों के लिए मुख्यमंत्री के चुनावी हलफनामे में नहीं किया गया है.

खेड़ा के खिलाफ गुवाहाटी में कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है, जिनमें धारा 175 (चुनाव से संबंधित झूठा बयान), 35 (निजी रक्षा का अधिकार) और 318 (धोखाधड़ी) शामिल हैं. खेड़ा ने 7 अप्रैल को हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने अपना आवासीय पता हैदराबाद में बताया. उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि गिरफ्तारी की स्थिति में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाए. 

क्या बोले अभिषेक मनु सिंघवी

कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने खेड़ा की ओर से वर्चुअल माध्यम से पैरवी करते हुए आरोप लगाया कि यह मामला असम सरकार की राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई है. सिंघवी ने असम के मुख्यमंत्री को संवैधानिक पद पर बैठा ऐसा व्यक्ति बताया, जो नियमों के बजाय अपनी मर्जी से काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि जब गुवाहाटी पुलिस ने खेड़ा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की तो उस समय वह हैदराबाद में थे और वह अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, जो तेलंगाना की राजधानी की निवासी हैं. 

महाधिवक्ता देवजीत सैकिया का बयान

असम के महाधिवक्ता देवजीत सैकिया ने खेड़ा की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि कांग्रेस नेता के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और यह याचिका तेलंगाना उच्च न्यायालय में सुनवाई योग्य नहीं है. उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता एक महिला (हिमंत की पत्नी) हैं, न कि कोई राजनीतिक व्यक्ति और खेड़ा द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह से निराधार हैं. 

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Published at : 11 Apr 2026 02:35 PM (IST)
Tags :
Assam Pawan Khera Telangana CONGRESS
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