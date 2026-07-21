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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'यह सरकार भारत के युवाओं और किसानों...', पुलिस के बैरिकेड्स लगाने पर भड़के पवन खेड़ा, जानें क्या कहा

'यह सरकार भारत के युवाओं और किसानों...', पुलिस के बैरिकेड्स लगाने पर भड़के पवन खेड़ा, जानें क्या कहा

पंजाब और हरियाणा समेत अन्य राज्यों के किसानों ने दिल्ली मार्च का ऐलान किया है. इसी बीच बॉर्डर पर पुलिस के बैरिडकेड्स लगाने को लेकर पवन खेड़ा ने मोदी सरकार को घेरा है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 21 Jul 2026 12:50 PM (IST)
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भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील का विरोध करने के लिए पंजाब और हरियाणा समेत अन्य राज्यों के किसानों ने दिल्ली मार्च का ऐलान किया है. इसके बाद अंबाला के शंभू बॉर्डर और सोनीपत और दिल्ली के सिंघु बॉर्डर पर पुलिस ने किसानों को रोक दिया है. जानकारी के अनुसार सुबह ही हरियाणा समेत पंजाब के किसान दिल्ली के लिए जा रहे थे और ऐसे में अंबाला पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर रात को ही बैरिडकेड्स लगाने चालू कर दिए थे. इस पर अब कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान आया है.

पवन खेड़ा ने मंगलवार को एक्स पर पोस्ट कर कहा कि सरकार ने किसानों को राजधानी में घुसने से रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए हैं. वे कल देश के युवाओं के साथ हुई हिंसा और जबरदस्ती की शर्मनाक घटना के बाद एक और शर्मिंदगी से बचना चाहते हैं लेकिन बैरिकेड्स सच को छिपा नहीं सकते. 

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार भारत के युवाओं और किसानों के लिए नाकाम रही है और अपने कुछ खास दोस्तों को छोड़कर समाज के हर वर्ग के लिए नाकाम रही है. किसानों के दिल्ली कूच की खबरों के मद्देनजर पुलिस ने अब दिल्ली अमृतसर चंडीगढ़ हाईवे बंद कर दिया है. दिल्ली कूच कर रहे पंजाब और अंबाला के किसानों को कुरुक्षेत्र में शाहाबाद के मारकंडा पर बैरिकेड लगाकर पुलिस ने रोका है और किसी को आगे जाने नहीं दिया जा रहा है. 

सिंघू बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस ने लगाई बैरिकेड्स 
सोनीपत में दिल्ली-हरियाणा को जोड़ने वाले सिंघू बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस की ओर से बैरिकेड्स लगा दी गई हैं और फोर्स की भी तैनाती की गई है. हालांकि बैरिकेडिंग की वजह से लोगों की आवाजाही पर भी असर पड़ रहा है. एक दिन पहले भारतीय किसान यूनियन (चढ़ूनी) के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी और संगठन के प्रवक्ता राकेश बैंस को भी पुलिस ने हिरासत में लिया था. उनकी रिहाई की मांग को लेकर किसानों ने धरना-प्रदर्शन किया था. 

करनाल के डीएसपी मनोज कुमार ने बताया कि शांतिपूर्ण तरीके से व्यवस्था बनाकर रखें और जो भी जहां है वहीं पर रहे. पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सुरक्षा के मद्देनजर अलर्ट है और पुलिस की आम लोगों से भी अपील है कि शांति व्यवस्था बनाकर रखें. 

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 21 Jul 2026 12:50 PM (IST)
Tags :
Pawan Khera Farmer Delhi CONGRESS
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