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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'ये किस तरह की भाषा', 100% टैरिफ बिल पर US सीनेटर को पवन खेड़ा ने फटकारा

'ये किस तरह की भाषा', 100% टैरिफ बिल पर US सीनेटर को पवन खेड़ा ने फटकारा

यूएस सीनेटर रिचर्ड ब्लुमेंथल के भारत को चेतावनी देने के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा भड़क गए हैं. उन्होंने सीनेटर के बयान पर रिएक्ट किया है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 17 Sep 2026 01:29 PM (IST)
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डेमोक्रेटिक सीनेटर रिचर्ड ब्लुमेंथल ने भारत और चीन को चेतावनी दी है. उन्होंने कहा, चीन और भारत, बेहतर होगा कि आप अपना तेल कहीं और से खरीदें. इस पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आपत्ति जताई है. उन्होंने डेमोक्रेटिक सीनेटर रिचर्ड ब्लुमेंथल की भाषा पर सवाल उठाए, जिन्होंने भारत से अपना रवैया सुधारने को कहा था.

पवन खेड़ा ने शेयर किया पोस्ट
कांग्रेस नेता ने सीनेटर रिचर्ड ब्लुमेंथल के वायरल हो रहे वीडियो को शेयर किया है और अपना गुस्सा जाहिर किया है. उन्होंने लिखा, हमारे देश के लिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है?

यूएस सेनेटर ने क्या कहा
US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने वाला एक बिल पास होने के डेमोक्रेटिक सीनेटर रिचर्ड ब्लुमेंथल ने कहा कि चीन और भारत, बेहतर होगा कि आप अपना तेल और गैस कहीं और से खरीदें. अमेरिकी कांग्रेस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने रूस और ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने वाले व्यापक बिल को 262-159 वोट से मंजूरी मिलने के बाद ये बिल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास साइन होने के लिए गया है.

इसके कानून बनने के बाद रूस की ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र पर प्रतिबंध बढ़ाने के साथ-साथ रूस से तेल-गैस खरीदने वाले कुछ देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का अधिकार राष्ट्रपति को मिल सकता है. इसमें भारत और चीन जैसे बड़े खरीदार भी शामिल हो सकते हैं.

भारत ने किया रिएक्ट

इस बिल के पास होने के बाद भारत ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. विदेश मंत्रालय ने कहा है, भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए अलग-अलग देशों से तेल और गैस खरीदना जारी रखेगा और बाजार में बदलाव के हिसाब से फैसले लेगा. भारत ने कहा कि इस मुद्दे पर हाल के महीनों में अमेरिकी अधिकारियों के साथ उच्च स्तर पर बातचीत हुई.

ये भी पढ़ें: PM मोदी ने जन्मदिन पर महिलाओं के खाते में डाले 3 हजार रुपए, दिया बर्थडे गिफ्ट

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 17 Sep 2026 01:29 PM (IST)
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