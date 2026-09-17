'ये किस तरह की भाषा', 100% टैरिफ बिल पर US सीनेटर को पवन खेड़ा ने फटकारा

डेमोक्रेटिक सीनेटर रिचर्ड ब्लुमेंथल ने भारत और चीन को चेतावनी दी है. उन्होंने कहा, चीन और भारत, बेहतर होगा कि आप अपना तेल कहीं और से खरीदें. इस पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आपत्ति जताई है. उन्होंने डेमोक्रेटिक सीनेटर रिचर्ड ब्लुमेंथल की भाषा पर सवाल उठाए, जिन्होंने भारत से अपना रवैया सुधारने को कहा था.

पवन खेड़ा ने शेयर किया पोस्ट

कांग्रेस नेता ने सीनेटर रिचर्ड ब्लुमेंथल के वायरल हो रहे वीडियो को शेयर किया है और अपना गुस्सा जाहिर किया है. उन्होंने लिखा, हमारे देश के लिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है?

What kind of language is being used for our country? https://t.co/F76wivFLTN — Pawan Khera 🇮🇳 ಪವನ್ ಖೇರಾ (@Pawankhera) September 17, 2026

यूएस सेनेटर ने क्या कहा

US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने वाला एक बिल पास होने के डेमोक्रेटिक सीनेटर रिचर्ड ब्लुमेंथल ने कहा कि चीन और भारत, बेहतर होगा कि आप अपना तेल और गैस कहीं और से खरीदें. अमेरिकी कांग्रेस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने रूस और ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने वाले व्यापक बिल को 262-159 वोट से मंजूरी मिलने के बाद ये बिल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास साइन होने के लिए गया है.

इसके कानून बनने के बाद रूस की ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र पर प्रतिबंध बढ़ाने के साथ-साथ रूस से तेल-गैस खरीदने वाले कुछ देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का अधिकार राष्ट्रपति को मिल सकता है. इसमें भारत और चीन जैसे बड़े खरीदार भी शामिल हो सकते हैं.

भारत ने किया रिएक्ट

इस बिल के पास होने के बाद भारत ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. विदेश मंत्रालय ने कहा है, भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए अलग-अलग देशों से तेल और गैस खरीदना जारी रखेगा और बाजार में बदलाव के हिसाब से फैसले लेगा. भारत ने कहा कि इस मुद्दे पर हाल के महीनों में अमेरिकी अधिकारियों के साथ उच्च स्तर पर बातचीत हुई.

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