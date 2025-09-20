पाकिस्तान के राफेल पर झूठे दावे से भड़के कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, मोदी सरकार से कर दी ये अपील
Pawan Khera slams Pakistan: कांग्रेस नेता और AICC मीडिया और प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने शनिवार को भारत के रफाल लड़ाकू विमानों के संबंध में पाकिस्तान के दावों पर कड़ा हमला बोला.
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पाकिस्तान द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराने के दावे को पूरी तरह झूठा करार दिया है. उन्होंने भरोसा जताया कि भारतीय वायुसेना इस दावे का खंडन करेगी और सभी रफाल विमानों को सार्वजनिक करके पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करेगी.
हमेशा झूठे दावा करता है पाकिस्तान- खेड़ा
पवन खेड़ा ने कहा कि पाकिस्तान ने कुछ टेल नंबर दिए हैं, जो संभवतः कल या परसों ही जारी किए गए होंगे. उन्होंने दावा किया है कि पाकिस्तान हमेशा झूठे दावे करता है और भारतीय वायुसेना हर बार उसके झूठ को बेनकाब करती है.अगर हमारी वायुसेना रफाल दिखाएगी तो चीजें स्पष्ट हो जाएंगी और पाकिस्तान का झूठ सामने आ जाएगा. उन्होंने कहा कि हमारी एयरफोर्स पाकिस्तान का मुंह बंद कराना जानती है.
हमें ख़बरों से पता चला है कि पाकिस्तान ने राफेल के टेल नंबर दिए हैं।— Congress (@INCIndia) September 20, 2025
मुझे लगता है कि इंडियन एयरफोर्स इन दावों का खंडन करेगी और जब तमाम राफेल दिखाएगी, तब पाकिस्तान के होश ठिकाने आ जाएंगे।
इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान का मुंह बंद कराना जानती है।
हमारी सरकार से भी गुजारिश है कि… pic.twitter.com/Xc8JDPrRyf
पाकिस्तान को तुरंत जवाब दे भारत- खेड़ा
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि पाकिस्तान ऐसी हरकतें कर हमारी सेना का मनोबल तोड़ने की कोशिश करता है. हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि पाकिस्तान को तुरंत जवाब दिया जाए. सबूत के साथ पाकिस्तान के दावों को नष्ट करना चाहिए.
अमेरिका की ओर से एच-1बी वीजा शुल्क बढ़ाए जाने पर कांग्रेस नेता ने कहा कि अब हमारे उन बच्चों को, जो वहां काम कर रहे हैं, हर साल एक लाख डॉलर देने होंगे. यह हमारी सरकार की विफलता का सबसे बड़ा उदाहरण है. राहुल गांधी ने पहले ही केंद्र सरकार को इस बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया.
पाकिस्तान और सऊदी अरब के करार पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया
पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते पर कांग्रेस नेता ने कहा कि इस सवाल का जवाब तो केंद्र सरकार से पूछना चाहिए कि जहां गले लगते हैं, वहां देश को क्या मिला?उन्होंने कहा कि सरकार कहती है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है और पाकिस्तान के साथ भारत के मौजूदा हालात कैसे हैं, यह जानने के बावजूद सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ सुरक्षा समझौता कर रहा है.
