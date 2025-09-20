हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापाकिस्तान के राफेल पर झूठे दावे से भड़के कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, मोदी सरकार से कर दी ये अपील

पाकिस्तान के राफेल पर झूठे दावे से भड़के कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, मोदी सरकार से कर दी ये अपील

Pawan Khera slams Pakistan: कांग्रेस नेता और AICC मीडिया और प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने शनिवार को भारत के रफाल लड़ाकू विमानों के संबंध में पाकिस्तान के दावों पर कड़ा हमला बोला.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 20 Sep 2025 06:19 PM (IST)

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पाकिस्तान द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराने के दावे को पूरी तरह झूठा करार दिया है. उन्होंने भरोसा जताया कि भारतीय वायुसेना इस दावे का खंडन करेगी और सभी रफाल विमानों को सार्वजनिक करके पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करेगी.

हमेशा झूठे दावा करता है पाकिस्तान- खेड़ा
पवन खेड़ा ने कहा कि पाकिस्तान ने कुछ टेल नंबर दिए हैं, जो संभवतः कल या परसों ही जारी किए गए होंगे. उन्होंने दावा किया है कि पाकिस्तान हमेशा झूठे दावे करता है और भारतीय वायुसेना हर बार उसके झूठ को बेनकाब करती है.अगर हमारी वायुसेना रफाल दिखाएगी तो चीजें स्पष्ट हो जाएंगी और पाकिस्तान का झूठ सामने आ जाएगा. उन्होंने कहा कि हमारी एयरफोर्स पाकिस्तान का मुंह बंद कराना जानती है.

पाकिस्तान को तुरंत जवाब दे भारत- खेड़ा
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि पाकिस्तान ऐसी हरकतें कर हमारी सेना का मनोबल तोड़ने की कोशिश करता है. हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि पाकिस्तान को तुरंत जवाब दिया जाए. सबूत के साथ पाकिस्तान के दावों को नष्ट करना चाहिए.

अमेरिका की ओर से एच-1बी वीजा शुल्क बढ़ाए जाने पर कांग्रेस नेता ने कहा कि अब हमारे उन बच्चों को, जो वहां काम कर रहे हैं, हर साल एक लाख डॉलर देने होंगे. यह हमारी सरकार की विफलता का सबसे बड़ा उदाहरण है. राहुल गांधी ने पहले ही केंद्र सरकार को इस बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया.

पाकिस्तान और सऊदी अरब के करार पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया
पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते पर कांग्रेस नेता ने कहा कि इस सवाल का जवाब तो केंद्र सरकार से पूछना चाहिए कि जहां गले लगते हैं, वहां देश को क्या मिला?उन्होंने कहा कि सरकार कहती है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है और पाकिस्तान के साथ भारत के मौजूदा हालात कैसे हैं, यह जानने के बावजूद सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ सुरक्षा समझौता कर रहा है.

Published at : 20 Sep 2025 06:16 PM (IST)
Pawan Khera Pakistan Indian Army CONGRESS Operation Sindoor
टॉप हेडलाइंस

इंडिया
गुजरात: रोड शो में बच्चे ने प्रधानमंत्री मोदी को किया सैल्यूट, PM के जवाब देने पर बच्चे के रिएक्शन का वीडियो वायरल
गुजरात: रोड शो में बच्चे ने प्रधानमंत्री मोदी को किया सैल्यूट, PM के जवाब देने पर बच्चे के रिएक्शन का वीडियो वायरल
बिहार
Tejashwi Yadav: 'बिहार को लूट रहे', वैशाली में NDA पर बरसे तेजस्वी यादव, कहा- पिछली बार केवल वोट नहीं...
'बिहार को लूट रहे', वैशाली में NDA पर बरसे तेजस्वी यादव, कहा- पिछली बार केवल वोट नहीं...
क्रिकेट
60 चौके 5 सिक्स, वनडे में पहली बार भारत के खिलाफ बने 400 से ज्यादा रन, मैदान पर मचा धूम-धड़ाका
60 चौके 5 सिक्स, वनडे में पहली बार भारत के खिलाफ बने 400 से ज्यादा रन, मैदान पर मचा धूम-धड़ाका
बॉलीवुड
वेरा बेदी की करीना कपूर से हुई तुलना, तो भड़के यूजर्स, बोले- 'बेबो जैसा कोई नहीं'
वेरा बेदी की करीना कपूर से हुई तुलना, तो भड़के यूजर्स, बोले- 'बेबो जैसा कोई नहीं'
वीडियोज

IPO Alert: GK Energy Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription & review
IPO Alert: Saatvik Green Energy Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription
IDBI Bank ने बढ़ाए FD ब्याज दरें | अब पाएं 7.30% तक Return| Paisa Live
US-India trade तनाव से भारत को भारी नुकसान–जानिये कौनसे sectors हुए सबसे ज्यादा प्रभावित।Paisa Live
Solar Eclipse: 122 साल बाद पितृपक्ष में Surya Grahan, क्या होगा विनाश?
फोटो गैलरी

Embed widget