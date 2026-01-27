Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

बजट सत्र से पहले कांग्रेस ने संसद में सरकार को घेरने की पूरी रणनीति तैयार कर ली है. कांग्रेस की पार्लियामेंट्री स्ट्रेटजी ग्रुप ने मंगलवार (27 जनवरी, 2026) को एक अहम बैठक की है. इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस की संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने की.

बैठक में फ्लोर मैनेजमेंट और विपक्षी समन्वय को लेकर हुई चर्चा

बैठक में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम, पार्टी महासचिव जयराम रमेश, नासिर हुसैन, मानिक टैगोर, सांसद मनीष तिवारी सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. बैठक में पार्टी नेताओं के बीच दोनों सदनों में फ्लोर मैनेजमेंट और विपक्षी समन्वय को लेकर विस्तृत चर्चा हुई.

किन-किन मुद्दों पर सरकार को घेरेगी कांग्रेस?

बैठक के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा में सचेतक नासिर हुसैन ने कहा कि पार्टी बजट सत्र के दौरान मनरेगा, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR), अरावली क्षेत्र से जुड़े पर्यावरणीय मुद्दे, विदेश नीति, बेरोजगारी, पीने के साफ पानी, महंगाई और देश की अर्थव्यवस्था जैसे अहम सवालों को प्रमुखता से उठाएगी.

राहुल गांधी ने बैठक में किन मुद्दों पर दिया जोर?

सूत्रों के मुताबिक, राहुल गांधी ने बैठक में साफ कहा कि मनरेगा, SIR, महंगाई, बेरोजगारी और प्रदूषण जैसे मुद्दों को आक्रामक तरीके से उठाया जाना चाहिए, ताकि आम जनता की चिंताओं को संसद के केंद्र में लाया जा सके.

संसद के भीतर साझा रणनीति को लेकर कल बुधवार (28 जनवरी, 2026) को विपक्षी इंडिया गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की बैठक भी बुलाई गई है. यह बैठक राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के संसद स्थित कार्यालय में होगी.

राष्ट्रपति के अभिभाषण के शुरू होगा बजट सत्र का पहला चरण

बजट सत्र का पहला चरण बुधवार (28 जनवरी, 2026) से शुरू होगा. इसकी शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से होगी. जिसमें वे लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी. केंद्रीय बजट रविवार (1 फरवरी, 2026) को पेश किया जाएगा. सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा, जिसमें राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और बजट पर चर्चा होगी.

