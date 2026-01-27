हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबजट सत्र से पहले कांग्रेस ने की बड़ी बैठक, सरकार को किन मुद्दों पर घेरने की बनाई रणनीति, जानें सब कुछ

बजट सत्र से पहले कांग्रेस ने की बड़ी बैठक, सरकार को किन मुद्दों पर घेरने की बनाई रणनीति, जानें सब कुछ

Parliament Budget Session: राहुल गांधी ने कहा कि मनरेगा, SIR, महंगाई, बेरोजगारी और प्रदूषण जैसे मुद्दों को आक्रामक तरीके से उठाया जाना चाहिए. ताकि जनता की चिंताओं को संसद के केंद्र में लाया जा सके.

By : मोहित राज दुबे | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 27 Jan 2026 07:51 PM (IST)
बजट सत्र से पहले कांग्रेस ने संसद में सरकार को घेरने की पूरी रणनीति तैयार कर ली है. कांग्रेस की पार्लियामेंट्री स्ट्रेटजी ग्रुप ने मंगलवार (27 जनवरी, 2026) को एक अहम बैठक की है. इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस की संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने की.

बैठक में फ्लोर मैनेजमेंट और विपक्षी समन्वय को लेकर हुई चर्चा

बैठक में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम, पार्टी महासचिव जयराम रमेश, नासिर हुसैन, मानिक टैगोर, सांसद मनीष तिवारी सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. बैठक में पार्टी नेताओं के बीच दोनों सदनों में फ्लोर मैनेजमेंट और विपक्षी समन्वय को लेकर विस्तृत चर्चा हुई.

किन-किन मुद्दों पर सरकार को घेरेगी कांग्रेस?

बैठक के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा में सचेतक नासिर हुसैन ने कहा कि पार्टी बजट सत्र के दौरान मनरेगा, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR), अरावली क्षेत्र से जुड़े पर्यावरणीय मुद्दे, विदेश नीति, बेरोजगारी, पीने के साफ पानी, महंगाई और देश की अर्थव्यवस्था जैसे अहम सवालों को प्रमुखता से उठाएगी.

राहुल गांधी ने बैठक में किन मुद्दों पर दिया जोर?

सूत्रों के मुताबिक, राहुल गांधी ने बैठक में साफ कहा कि मनरेगा, SIR, महंगाई, बेरोजगारी और प्रदूषण जैसे मुद्दों को आक्रामक तरीके से उठाया जाना चाहिए, ताकि आम जनता की चिंताओं को संसद के केंद्र में लाया जा सके.

संसद के भीतर साझा रणनीति को लेकर कल बुधवार (28 जनवरी, 2026) को विपक्षी इंडिया गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की बैठक भी बुलाई गई है. यह बैठक राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के संसद स्थित कार्यालय में होगी.

राष्ट्रपति के अभिभाषण के शुरू होगा बजट सत्र का पहला चरण

बजट सत्र का पहला चरण बुधवार (28 जनवरी, 2026) से शुरू होगा. इसकी शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से होगी. जिसमें वे लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी. केंद्रीय बजट रविवार (1 फरवरी, 2026) को पेश किया जाएगा. सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा, जिसमें राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और बजट पर चर्चा होगी.

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
Published at : 27 Jan 2026 07:51 PM (IST)
RAHUL GANDHI MALLIKARJUN KHARGE CONGRESS SONIA GANDHI
