बिलकिस बानो मामले में आरोपियों की उम्रकैद की सजा खत्म करने और उन्हें जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कांग्रेस पार्टी ने जमकर आलोचना की है. कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने कहा है कि "बिलकीस को एक बार फिर अपमान और मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ रही है तथा एक महिला व मुस्लिम होने की कीमत चुकानी पड़ रही है."

कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने 'X' पर कहा कि "दो दोषियों को जमानत दिए जाने के बाद बिलकीस बानो ने एक बयान जारी कर कहा है कि यह फैसला उन्हें सूचित किए बिना लिया गया. उन्होंने (बिलकीस बानो ने ) यह भी घोषणा की है कि वह जमानत के फैसले को चुनौती देंगी. उनके साथ हुई क्रूर और जघन्य वारदात ही क्या कम थी कि अब उन्हें एक बार फिर अपमान और मानसिक आघात झेलने के लिए मजबूर किया जा रहा है. एक महिला होने और उससे भी अधिक मुस्लिम होने की यही कीमत चुकानी पड़ती है.’’

बिलकिस बानो ने जताया रोष

बिलकीस बानो ने गुजरात में 2002 के दंगों के दौरान उनके साथ गैंगरैप और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए दो लोगों की उम्रकैद की सजा निलंबित कर उन्हें जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हैरानी और अविश्वास जताया है.

कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने 28 अक्टूबर को एक आदेश में इस गैंगरैप के दोनों आरोपियों बिपिन चंद्र जोशी और प्रदीप मोरधिया की उम्रकैद की सजा निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दे दी. कोर्ट ने कहा था कि दोनों दोषी 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं और उनमें से एक गंभीर रूप से दिव्यांग है.

2002 में हुआ नृशंस गैंगरैप

बिलकीस बानो फरवरी, 2002 में गोधरा ट्रेन अग्निकांड के बाद भड़के सांप्रदायिक दंगों के दौरान गैंगरैप का शिकार हुई थीं. उस समय वह 21 वर्ष की थीं और पांच महीने की गर्भवती थीं. उनकी तीन साल की बेटी समेत परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई थी. दोनों दोषी उन 11 लोगों में शामिल हैं, जिनकी समयपूर्व रिहाई को सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में रद्द कर दिया था.